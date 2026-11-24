SARIYA VEDA ZAMANI

2019 yılında İETT, toplu taşıma hizmetlerinde görsel bir değişikliğe giderek filosunda yer alan otobüslerin renklerini yeniden düzenleme kararı almıştı. Bu kapsamda İstanbullulara sarı ve yeşil tonlarının ağırlıkta olduğu yeni bir otobüs tasarımı sunulmuştu. Yapılan renk değişikliği yalnızca İETT bünyesindeki otobüslerle sınırlı kalmamış, Özel Halk Otobüslerini de kapsayan geniş çaplı bir dönüşüm sürecini beraberinde getirmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Özel Halk Otobüsleri arasında gerçekleştirilen anlaşmanın ardından, daha önce erguvan ve turkuaz renkleriyle hizmet veren toplam 3 bin 50 özel halk otobüsünün de dış görünümünde değişikliğe gidilmişti. Alınan karar doğrultusunda söz konusu araçlar sarı renge boyanarak İETT otobüsleriyle benzer bir görünüme kavuşturulmuştu. Böylece İstanbul genelinde toplu ulaşım araçlarında renk bütünlüğünün sağlanması ve otobüslerin daha kolay ayırt edilebilir hale gelmesi hedeflenmişti.