İstanbul’da otobüslerin rengi mi değişiyor? Yeni renk belli oldu!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul'da otobüslerin rengi ile ilgili açıklama yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan açıklamada, İETT filosuna dahil edilmesi planlanan yeni nesil otobüslerin dış görünümünde kullanılacak renk tasarımının belirlenmesi için İstanbulluların görüşlerine başvurulduğu belirtildi. Peki İstanbul'da otobüslerin rengi mi değişiyor? Otobüsler hangi renk olacak?
İstanbul’da otobüslerin renginde değişiklik İBB, yeni nesil İETT otobüslerinin dış renk tasarımını belirlemek için İstanbulluların katılımıyla anket düzenledi. Bu kapsamda, kent sakinlerinin sürece doğrudan katılım sağlayabilmesi amacıyla bir anket çalışması başlatılarak yeni otobüslerin renk tercihinin vatandaşların oylarıyla şekillendirilmesi hedeflendi.
*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.
İSTANBUL'DA KIRMIZI OTOBÜS DÖNEMİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İETT için alacağı yeni otobüslerin kırmızı renkli olacağını duyurdu.
İBB'den yapılan açıklamaya göre, İETT filosuna katılacak yeni nesil otobüslerin dış renk tasarımının belirlenmesi amacıyla İstanbulluların katılımıyla anket düzenlendi.
"Yeni Araçlarımızın Rengi Nostaljik Kırmızıya Dönsün mü?" başlıklı ankete katılan İstanbulluların yüzde 74,18'i, tercihini nostaljik kırmızıdan yana kullandı.
Bu kapsamda, İETT'nin yeni alacağı otobüslerin rengi kırmızı olarak kararlaştırıldı.
SARIYA VEDA ZAMANI
2019 yılında İETT, toplu taşıma hizmetlerinde görsel bir değişikliğe giderek filosunda yer alan otobüslerin renklerini yeniden düzenleme kararı almıştı. Bu kapsamda İstanbullulara sarı ve yeşil tonlarının ağırlıkta olduğu yeni bir otobüs tasarımı sunulmuştu. Yapılan renk değişikliği yalnızca İETT bünyesindeki otobüslerle sınırlı kalmamış, Özel Halk Otobüslerini de kapsayan geniş çaplı bir dönüşüm sürecini beraberinde getirmişti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Özel Halk Otobüsleri arasında gerçekleştirilen anlaşmanın ardından, daha önce erguvan ve turkuaz renkleriyle hizmet veren toplam 3 bin 50 özel halk otobüsünün de dış görünümünde değişikliğe gidilmişti. Alınan karar doğrultusunda söz konusu araçlar sarı renge boyanarak İETT otobüsleriyle benzer bir görünüme kavuşturulmuştu. Böylece İstanbul genelinde toplu ulaşım araçlarında renk bütünlüğünün sağlanması ve otobüslerin daha kolay ayırt edilebilir hale gelmesi hedeflenmişti.