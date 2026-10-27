İstanbul kiralık konut kurası ne zaman çekilecek? Bakan Kurum tarih verdi! 1.071 TOKİ kiralık konut kura tarihi belli oldu mu?

Konut büyüklüklerinin başvuru sahiplerinin aile durumlarına göre belirlenmesi öngörülüyor. Genç evli aileler için 1+1 ve 2+1, iki veya daha fazla çocuklu aileler için ise 2+1, 3+1 ve 4+1 konut seçenekleri bulunuyor.