İstanbul kiralık konut kurası ne zaman çekilecek? Bakan Kurum tarih verdi! 1.071 TOKİ kiralık konut kura tarihi belli oldu mu?
TOKİ İstanbul kiralık konut projesinde ilk etapta kiraya verilecek 1.071 konut için başvurular 14-25 Eylül 2026 tarihleri arasında tamamlandı. Bakan Murat Kurum, kura çekimi ve konut teslimatı için kasım ayındaki COP31 sonrasını işaret etti. Peki, TOKİ kiralık konut kurası ne zaman çekilecek? İşte, 2026 İstanbul kiralık konut kurası tarihine ilişkin detaylar…
İstanbul'da uygun fiyatlı kiralık konut bekleyen vatandaşlar, TOKİ kura çekiminin tarihini araştırıyor. Toplam 15 bin konutun kiraya verilmesinin planlandığı projede ilk etap başvurularının tamamlanmasıyla gözler hak sahiplerinin belirleneceği kura çekimine çevrildi. Bakan Kurum'un açıklamasına göre kura ve teslimat süreci kasım ayında düzenlenecek COP31'in ardından başlayacak. Peki, TOKİ İstanbul kiralık konut kurası ne zaman çekilecek, 1.071 konutun kura tarihi açıklandı mı? İşte, 2026 TOKİ İstanbul kiralık konut kurasının açıklanacağı tarih hakkında merak edilenler…
TOKİ İSTANBUL KİRALIK KONUT KURASI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?
İstanbul Kiralık Sosyal Konut Projesi'nde kura çekimi ve konut teslimatı için kasım ayı işaret edildi. Bakan Murat Kurum, konutların 2 bininin hazır olduğunu belirterek kasım ayındaki COP31 sonrasında kura çekiminin yapılacağını ve teslimatların gerçekleştirileceğini açıkladı.
COP31, 9-20 Kasım 2026 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek. TOKİ İstanbul kiralık konut kurasının kesin günü henüz duyurulmadı. Hak sahiplerinin belirlenmesi ve teslimat takvimine ilişkin resmi açıklamaların takip edilmesi gerekiyor.
İSTANBUL KİRALIK KONUT PROJESİNDE KAÇ KONUT VAR?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 Eylül 2026'da duyurduğu İstanbul Kiralık Sosyal Konut Projesi kapsamında toplam 15 bin konutun kiraya verilmesi planlanıyor. İlk etapta kiraya sunulacak 1.071 konut için başvurular 14-25 Eylül tarihleri arasında alındı.
Başvurular, e-Devlet üzerinden TOKİ'nin “Konut / İşyeri Başvuru” menüsünden gerçekleştirildi. Projede başvuru ücreti alınmadı. Konutların üç yıllığına kiralanması ve piyasa rayiçlerinin altında bedellerle vatandaşlara sunulması hedefleniyor.
TOKİ KİRALIK KONUTLAR HANGİ İLÇELERDE OLACAK?
İlk etapta kiraya verilmesi planlanan 1.071 konutun ilçelere göre dağılımı şöyle:
Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören: 360 konut
Maltepe, Tuzla ve Kartal: 330 konut
Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar: 291 konut
Arnavutköy: 90 konut
Konut büyüklüklerinin başvuru sahiplerinin aile durumlarına göre belirlenmesi öngörülüyor. Genç evli aileler için 1+1 ve 2+1, iki veya daha fazla çocuklu aileler için ise 2+1, 3+1 ve 4+1 konut seçenekleri bulunuyor.
TOKİ KİRALIK KONUT KİRALARI NE KADAR?
İstanbul kiralık sosyal konut projesinde konut tiplerine göre aylık kira bedelleri şöyle belirlendi:
1+1 konut: 10 bin TL
2+1 konut: 12 bin TL
3+1 konut: 15 bin TL
4+1 konut: 18 bin TL
Konut tesliminin ardından ilk 12 ay boyunca kira artışı yapılmayacak. Bu sürenin sona ermesini takip eden ilk ocak ayında TÜFE oranında artış uygulanacak. Kira ödemeleri ise konut teslimini takip eden ayın 20'sinde başlayacak.