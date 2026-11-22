İstanbul TOKİ kiralık konut kurası ne zaman yapılacak? TOKİ 1.071 konut için kura tarihi belli oldu mu?
İstanbul TOKİ kiralık konut kurası için geri sayım sürüyor. İlk etapta kiraya verilecek 1.071 konut için 201 bin 480 başvuru alınırken gözler kura takvimine çevrildi. Ekim ayında yapılması planlanan çekilişin ertelenmesinin ardından başvuru sahipleri, TOKİ kiralık konut kurasının hangi tarihte gerçekleştirileceğini araştırıyor. İşte, İstanbul TOKİ kiralık konut kura tarihi hakkında merak edilenler…
İstanbul'da kiralık sosyal konut projesinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, hak sahiplerinin belirleneceği kura çekimine ilişkin gelişmeleri takip ediyor. Başvuruların tamamlanmasının ardından yapılacak çekilişle konut tahsis hakkı kazanan isimler belirlenecek. Kura tarihinin açıklanmasıyla birlikte sonuçların ilan edileceği ve konutların teslim edileceği takvimin de netleşmesi bekleniyor. Peki, İstanbul TOKİ kiralık konut kurası ne zaman yapılacak? İşte, TOKİ 1.071 konut kura tarihine ilişkin detaylar…
İSTANBUL TOKİ KİRALIK KONUT KURASI NE ZAMAN?
TOKİ'nin 26 Eylül 2026 tarihli açıklamasında, başvuruların incelenmesinin ardından İstanbul'daki kiralık sosyal konutlar için kura çekiminin ekim ayında yapılacağı bildirilmişti. Ancak ekim ayının geride kalmasına rağmen çekilişin kesin tarihi ve saati henüz açıklanmadı.
İstanbul TOKİ kiralık konut kurasının ne zaman gerçekleştirileceğine ilişkin resmi takvimin TOKİ tarafından duyurulması bekleniyor. Şu ana kadar kura günüyle ilgili yeni bir açıklama yapılmadı.
TOKİ KİRALIK KONUT KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İstanbul'da 1.071 kiralık konut için hak sahipleri, noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimiyle belirlenecek. Çekilişin tamamlanmasının ardından sonuçların TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden ilan edilmesi bekleniyor.
Başvuru sahipleri mevcut başvuru durumlarını e-Devlet Kapısı'ndaki TOKİ Konut / İşyeri Başvurusu hizmetinden kontrol edebiliyor. Kura sonuçları ve hak sahipliği duyuruları için TOKİ'nin resmi internet sitesinin takip edilmesi gerekiyor.
İSTANBUL'DA 1.071 TOKİ KİRALIK KONUT HANGİ İLÇELERDE?
İstanbul'da ilk etapta kiraya verilecek 1.071 sosyal konutun ilçelere göre dağılımı da belli oldu. Konutlar, kentin farklı bölgelerinde belirlenen 12 ilçede yer alacak.
Kiralık konutların bölgesel dağılımı şöyle:
Projeye toplam 201 bin 480 başvuru yapıldı.
TOKİ KİRALIK KONUT FİYATLARI NE KADAR?
TOKİ'nin açıkladığı kira tarifesine göre İstanbul'daki kiralık sosyal konutlarda aylık bedeller daire tipine göre değişiyor. 1+1 daireler 10 bin TL, 2+1 daireler 12 bin TL, 3+1 daireler 15 bin TL, 4+1 daireler ise 18 bin TL'den başlayan fiyatlarla kiraya verilecek.
1 YIL ZAM YAPILMAYACAK
Konutların tesliminden sonraki ilk 12 ay boyunca kira bedellerine zam yapılmayacak. Böylece hak sahipleri, ilk yıl boyunca belirlenen başlangıç kira bedelleri üzerinden ödeme yapacak.