İSTANBUL TOKİ KİRALIK KONUT KURASI NE ZAMAN?

TOKİ'nin 26 Eylül 2026 tarihli açıklamasında, başvuruların incelenmesinin ardından İstanbul'daki kiralık sosyal konutlar için kura çekiminin ekim ayında yapılacağı bildirilmişti. Ancak ekim ayının geride kalmasına rağmen çekilişin kesin tarihi ve saati henüz açıklanmadı.

İstanbul TOKİ kiralık konut kurasının ne zaman gerçekleştirileceğine ilişkin resmi takvimin TOKİ tarafından duyurulması bekleniyor. Şu ana kadar kura günüyle ilgili yeni bir açıklama yapılmadı.