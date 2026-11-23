JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU EKRANI 2027: Jandarma 9 bin uzman erbaş alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları neler, kadro dağılımı nasıl?
2027 yılı için Jandarma Genel Komutanlığına 9 bin uzman erbaş alımı yapılacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla birlikte 9 bin uzman erbaş alımı başvuru tarihleri, şartları, kadro ve branş dağılımı belli oldu. İlan doğrultusunda, 2027 Jandarma uzman erbaş alımı başvuruları 23 Kasım Pazartesi bugün itibarıyla başladı. Başvurularda 2025 veya 2026 yılına ait KPSS taban puan şartı aranırken bazı kadrolara KPSS puanı olmadan da başvuru yapılabilecek. Öte yandan ilanda adayların cinsiyetine ilişkin şart da açıklandı. Peki, Jandarma uzman erbaş alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları neler? İşte, 2027 Jandarma uzman erbaş alımı başvuru ekranı, şartları ve kontenjan dağılımı...
Jandarma Genel Komutanlığında görev almak isteyen binlerce adayın beklediği 9 bin uzman erbaş alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. İçişleri Bakanlığı Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı tarafından duyurulan 2027 yılı personel alımı kapsamında farklı branşlarda istihdam sağlanacak. İlana göre başvurular 23 Kasım Pazartesi günü başladı ve 7 Aralık’ta sona erecek. Jandarma 9 bin uzman erbaş alımı başvuru şartları ve kontenjan dağılımı hakkında bilgi almak isteyen adaylar arama motorlarına yöneldi. Peki, Jandarma uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte, 2027 Jandarma uzman erbaş alımı başvuru ekranı, KPSS taban puanları, yaş sınırı ve alım yapılacak branşlar hakkında merak edilen detaylar …
JANDARMA 9 BİN UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI! SON GÜN NE ZAMAN?
Jandarma Genel Komutanlığı 9 bin uzman erbaş alımı başvuruları, 23 Kasım 2026 Pazartesi günü başladı.
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre başvuru süreci, 7 Aralık 2026 Pazartesi günü saat 23.59'da sona erecek.
JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Jandarma uzman erbaş alımı başvuruları, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi (https://personeltemin.jandarma.gov.tr) üzerinden e-Devlet vasıtasıyla yapılacak.
Personel Temin Sistemi dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacak.
Başvuru sırasında branşlara özgü şartların ve gerekli belgelerin kontrol edilmesi gerekiyor. Ayrıntılı başvuru koşulları, 2027 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Uzman Erbaş Temini Kılavuzu'nda yer alıyor.
JANDARMA 9 BİN UZMAN ERBAŞ ALIMI KONTENJAN DAĞILIMI
Jandarma Genel Komutanlığı tarafından gerçekleştirilecek personel alımında en büyük kontenjan 8 bin 174 kişiyle jandarma branşına ayrıldı.
Bunun yanında 500 lojistik, 200 sıhhiyeci, 100 muhabere, 10 havacılık, 5 bando, 5 kurbağa adam, 3 at bakıcısı ve 3 bot serdümeni alınacak.
Havacılık kontenjanının 5'i uçak ve helikopter teknisyen yardımcısı, 5'i ise havacılık itfaiyecisi olarak belirlendi. Böylece toplam 9 bin erkek uzman erbaşın temin edilmesi planlandı.
2027 JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI
2027 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Uzman Erbaş Temini Başvuru Kılavuzu, Jandarma Genel Komutanlığının resmi internet sitesi üzerinden yayımlandı.
JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
a. Türk vatandaşı ve erkek olmak,
b. Başvuru yapacak adaylarda eğitim şartı ile ilgili olarak;
Jandarma mesleki niteliğine başvuru yapacak adaylarda en az ortaöğretim (lise) mezuniyeti şartı aranmakta olup, ortaöğretim (lise), ön lisans ve lisans bölümlerinin tamamı başvuru yapabileceklerdir. Diğer mesleki nitelikler için ise Tablo (2-4)’te belirtilen eğitim seviyesindeki bölümlerden mezun olma şartı aranacaktır.
Belge ile başvuran (ustalık, kalfalık, MYK belgesi vb.) adaylardan Tablo-5’te belirtilen niteliklere ve istenilen belgelere sahip olma şartı aranacaktır.
c. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü (01 Ocak 2026) itibarıyla 20 (yirmi) yaşından gün almış olmak ve 27 (yirmi yedi) yaşını bitirmemiş olmak [01 Ocak 2007 (dahil) - 01 Ocak 1999 (dahil) tarihleri arasında doğanlar],
ç. Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır. Ancak, askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için (yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak görev yapanlardan müracaat edenler dahil) birlik komutanlıklarınca düzenlenen Tablo-6’daki nitelik belgesinden 80 (seksen) puan ve üzeri not almış olmak,
d. Askerliğe elverişli değildir raporu olmamak,
e. Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununun “Uzman Erbaşlığa Geçirilme” başlıklı 5’inci Ek Maddesinde “Sözleşmeli erbaş ve erlerden bu fıkradaki şartları sağlayanlar; kuvvet komutanlıklarının, Jandarma Genel Komutanlığının ve Sahil Güvenlik Komutanlığının ihtiyaç duyacağı miktar kadarı, aynı kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı içerisinde olmak şartı ile uzman erbaşlığa nasbedilirler.” hükmü doğrultusunda sadece J.Gn.K.lığı emrinde görevli sözleşmeli erbaş ve er olmak,
Sözleşmeli erbaş/er yahut bunların adayı iken sözleşmesi kendi kusuru nedeniyle idarece feshedilmemiş olmak,
f. Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık kurulu raporu vermeye yetkilendirilen hastanelerden TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği esaslarına göre “Uzman Erbaş Olur” kararlı sağlık kurulu raporu almış olmak (Kurbağa adam mesleki niteliğinden başarılı olması halinde Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak “Uzman Erbaş Olur” raporuna ilave olarak “Kurbağaadam Olur” sağlık raporu almaları gerekmektedir.),
g. En az 167 cm ve en fazla 210 cm boyunda olmak koşuluyla, kilosu Tablo-7’de boy-kilo tablosunda oranları belirtilen değerler içerisinde bulunmak (Boy uzunluğu çıplak ayakla, ağırlık ise spor şortu/eşofman ile ölçülür.),
ğ. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak (Güvenlik soruşturması için adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adres bilgileri kullanılacaktır. Bu nedenle adayların halen ikamet ettiği güncel adres bilgileri, il/ilçe nüfus müdürlüklerince kullanılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olması gerekir.),
h. Askeri okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı eğitim komutanlıklarından herhangi bir sebeple çıkmamış veya çıkarılmamış olmak, diğer okullardan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak veya ortaöğretim kurumlarında örgün öğretim dışına çıkarma cezası almamış olmak,
ı. Muvazzaf/sözleşmeli subay veya astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya bunların adayı olarak Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli iken buralardan ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak yahut görev yapmıyor olmak (Yukarıdaki hususlarda yanlış veya eksik beyanda bulunduğu anlaşılan adayların işlemleri temin faaliyetinin hangi aşamasında olursa olsun sonlandırılacaktır.),
i. Devlet memurluğundan veya kamu görevinden herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak,
j. Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan mahkemeler tarafından 30 (otuz) günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm edilmemiş olmak,
k. Verilen ceza, ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilse veya affa uğrasa dahi; Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçlarından dolayı mahkûm olmamak,
l. Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından, 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 148’inci maddesinde belirtilen suçlardan hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi hapis cezasına ve/veya adli para cezasına hükmedilmemiş olmak,
m.Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının manevî şahsiyetine gölge düşürmemiş ve askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olmak,
n. Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve halen çalışmıyor olmak,
o. Terör örgütlerine veya Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmamak,
ö. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
p. Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmemiş veya görmüyor olmak,
r. Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak (Göğüs kafesi ve omurgasında şekil bozukluğu bulunmamak, düztaban olmamak, yüz bölgesi, baş bölgesi, tüm boyun ve el parmak uçlarından itibaren dirsekler dahil kollarda kısa kollu gömlek ve dizden itibaren şort ile görünen vücudunun herhangi bir yerinde dövme bulunmamak, kendine zarar verme işareti olan jilet, sigara yanığı izleri bulunmamak),
s. Dilinde pelteklik, kekemelik, tutukluk gibi konuşma özürleri olmamak.