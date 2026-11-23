JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a. Türk vatandaşı ve erkek olmak,

b. Başvuru yapacak adaylarda eğitim şartı ile ilgili olarak;

Jandarma mesleki niteliğine başvuru yapacak adaylarda en az ortaöğretim (lise) mezuniyeti şartı aranmakta olup, ortaöğretim (lise), ön lisans ve lisans bölümlerinin tamamı başvuru yapabileceklerdir. Diğer mesleki nitelikler için ise Tablo (2-4)’te belirtilen eğitim seviyesindeki bölümlerden mezun olma şartı aranacaktır.

Belge ile başvuran (ustalık, kalfalık, MYK belgesi vb.) adaylardan Tablo-5’te belirtilen niteliklere ve istenilen belgelere sahip olma şartı aranacaktır.

c. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü (01 Ocak 2026) itibarıyla 20 (yirmi) yaşından gün almış olmak ve 27 (yirmi yedi) yaşını bitirmemiş olmak [01 Ocak 2007 (dahil) - 01 Ocak 1999 (dahil) tarihleri arasında doğanlar],

ç. Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır. Ancak, askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için (yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak görev yapanlardan müracaat edenler dahil) birlik komutanlıklarınca düzenlenen Tablo-6’daki nitelik belgesinden 80 (seksen) puan ve üzeri not almış olmak,

d. Askerliğe elverişli değildir raporu olmamak,