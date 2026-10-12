Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları: 12 Ekim Kabine Toplantısı’nda alınan kararlar nelerdir?

"KENDİ TEKNOLOJİMİZİ GELİŞTİRMEK İÇİN YOĞUN ÇABA SARF EDİYORUZ"

Şanlıurfa Şehir Hastanemizin ve diğer yatırımlarımızın da hayırlı olmasını diliyor. Bütün kurumlarımıza tebriklerimi iletiyorum. Aziz milletim 7 Ekim'de Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin açılışına iştirak ettik. Antalyamızda düzenlenen kongrede 111 ülkeden alanında uzman isimlerle bir araya geldik. Türkiye olarak uzayda daha güçlü bir varlık göstermek, kendi teknolojimizi geliştirmek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Ay araştırma programı kapsamında geliştirdiğimiz aracın üretim montaj ve entegrasyon aşamaları tamamlandı 3,5 ton ağırlığındaki ve %80'in üzerinde yerlilik oranına sahip aracımızın sistem seviyesi çevresel testleri devam ediyor 6 Ekim'de 2026-2027 akademik yılının açılışını Külliyemizde düzenlenen törenle gerçekleştirdik. Aynı programda Yüksek Öğretim Kurulu 2026 Üstün Başarı Ödüllerini sahiplerine takdim ettik. Yeni akademik yılın öğrencilerimiz, akademisyenlerimiz, Ve yüksek öğretim camiamız için Hayırlı olmasını diliyor ödül olan isimleri tebrik ediyorum."

9 Ekim'de İstanbul'da Adaletin Zirvesi İnsanlık İçin Ortak Sorumluluk temasıyla düzenlenen Uluslararası Adalet Zirvesi'ne katıldık. Şurası bir gerçek ki bugün suç coğrafyası artık tek bir ülkenin hudutlarıyla sınırlı olmaktan çıkmıştır. İster adi suçlu, ister belediye vurguncusu, ister uyuşturucu tüccarı, isterse terör örgütü mensubu olsun, hukukun dışına çıkan hiç kimse dünyanın hiçbir yerinde rahat ve huzur olmamalıdır.

"MİLLETİN MALINA VE CANINA KAST EDENLERİN TEPESİNE BİNMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Devletimizin nefesi adaletten kaçacakların veya kendilerini böyle zannedenlerin ensesindedir. Bu kapsamda 2026'nun ilk 9 ayında 294 kişinin ülkemize iadesini sağladık. Aynı dönemde farklı aramalar çerçevesinde 736 kişiyi ülkemize getirdik. Nerede saklanırsa saklansınlar, milletin malına ve canına kast edenlerin tepesine binmeye devam edeceğiz. Cuma günü Halkalı Kapıkule hızlı tren hattımızın Çerkezköy Kapıkule kesiminin açılışını yapmak üzere Babaeski'deydik. Toplam 229 kilometre uzunluğundaki hızlı tren hattımızın en uzun etabı olan 153 kilometrelik Çerkezköy Kapıkule kesimini tamamladık.

Projenin tüm etapları tamamlandığında Halkalı Kapıkule arası Seyahat süresi 4 saatten 30 dakikaya inecek. Yük taşıma süresi ise 8,5 saatten 3,5 saate düşecek. Yıllık yolcu kapasitemiz 600 binden 3 milyona Yük kapasitemiz ise 1,5 milyon tondan 9,5 milyon tona yükselecek. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Açılışını yaptığımız Halkalı Kapıkule Hızlı Tren Hattı Çerkezköy Kapıkule kesiminin hayırlı olmasını diliyorum.

10 Ekim'de ise bu sene kuruluşunun 75. Yılını kutlayan ilim yayma cemiyetimizin güzide mensuplarıyla bir araya geldik. Üç çeyrek asırdır eğitim ve sivil toplum alanlarında ülkemize önemli katkılar sunan cemiyetimiz çalışmalarını takdirle karşılıyoruz. Köklerine bağlı değerlerini bilen çağın bilgisini kuşanan ve ülkesine karşı sorumluluk taşıyan gençler yetiştirmek büyük bir emek ve fedakarlık işidir. İlim yayma ailesini bu samimi gayretlerinden ötürü yürekten tebrik ediyor. Çalışmalarında Rabbimden muvaffakiyetler niyaz ediyorum.

"İSTANBUL'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM HAYATİ"

4 gün önce İstanbul Maltepe'de çöken binada beş vatandaşımız hayatını kaybetti. Vefat eden kardeşlerimize Cenabı Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılarımıza acı şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Maltepe'den yaşanan bu acı olay İstanbul'un kentsel dönüşüm meselesinin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha göstermiştir.

İstanbul'da deprem gerçeğini ertelemek görmezden gelmek veya günlük siyasi çekişmelere kurban etmek İstanbul'a ihanet etmek olur. Şunu bir defa açık açık söylemek durumundayım. Biz her kentsel dönüşüm dediğimizde Birilerinin çıkıp rantsal dönüşüm diyerek feveran etmesinden artık bıktık usandık kimsenin ideolojik ezberleri dolayısıyla insanımızın hayatıyla oynamaya hakkı yoktur ve olamaz bakıyorsunuz kendileri villalarda lüks ve güvenli sitelerde yaşıyor. Ama söz konusu İstanbul'un yapı stokunun yenilenmesi olunca en fazla bunlar bağırıyor. En çok bunların ses çıkıyor. En fazla gürültü bunlar yapıyor. Bu riyakarlığa artık dur demenin vakti gelmiştir.

"HÜKÜMET OLARAK MALİ İDARELER SEVİYESİNDE SERGİLENEN UMURSAMAZLIĞA RAĞMEN KENTSEL DÖNÜŞÜM SEFERBERLİĞİMİZİ HIZLANDIRMAKTA KARARLIYIZ"

Hükümet olarak mali idareler seviyesinde sergilenen umursamazlığa rağmen kentsel dönüşüm seferberliğimizi hızlandırmakta kararlıyız. Fatih'in emaneti İstanbul'umuzu bu kentsel dönüşüm seferberliğinin adeta başkenti olarak görüyoruz. Türkiye'de her iki kentsel dönüşümden birini İstanbul'da yaptık. 2012 yılından beri İstanbul'da 1.298.000 bağımsız bölümü dönüşüm kapsamını aldık. 1.007.000 bağımsız bölümün dönüşümünü tamamladık. 291.000 bağımsız bölümün dönüşümü ise halen devam ediyor.

5 milyona yakın vatandaşımızı güvenli yuvalarına kavuşturduk. Vatandaşımızı kentsel dönüşüme teşvik etmek için de her adımı attık. İstanbul'umuza özel yarısı bizden kampanyamızı başlattık. Yarısı bizdenle bugüne kadar 544 bin 564 bağımsız bölümü dönüşüm kapsamına aldık. Daha fazla vatandaşımız bu imkandan yararlanabilsin diye kampanyanın süresini 31 Aralık 2027'ye kadar uzattık. Mevcut destek programımızda her bir konut için 875 bin lira hibe, 875 bin lira kredi ve 125 bin lira taşınma desteği sağlıyoruz.

"LÜTFEN KENTSEL DÖNÜŞÜM KONUSUNDA ATILACAK ADIMLARI ERTELEMEYİN"

İş yeri sahiplerimize 437 bin 500 lira hibe 437 bin 500 lira kredi ve 125 bin lira taşınma desteği veriyoruz. Yani insanımızı çatısı altında gönül huzuruyla oturacağı güvenli konutları kavuşturmak için devlet olarak üzerimize ne düşüyorsa Buradan İstanbul'daki kardeşlerime bir kez daha sesleniyorum. Lütfen kentsel dönüşüm konusunda atılacak adımları ertelemeyin. Komşularınızla uzlaşmak, gerekli işlemleri başlatmak, güvenli bir yuvaya kavuşmak için bugünden harekete geçin.

Şunun da altını çizmek istiyorum. Hükümetimiz tüm imkanlarıyla İstanbul'un dönüşümü için gövdesini taşın altına koymuşken siyasi parti ayırt etmeksizin tüm belediyelerimizden de aynı anlayışı aynı çabayı aynı hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz. Şehrini ilçesini gerçekten seven sorumluluk sahibi belediye başkanlarını kentsel dönüşüm projelerine ağırlık vermeye çağırıyor kıymetli vatandaşlarım bölgemizdeki çatışma alanlarına maalesef her gün yenileri ekleniyor Lübnan'dan Yemen'e ve İran'a uzanan hatta gerilim tırmanmakta özellikle vekil güçler aracılığıyla farklı hesaplar görüşülmeye çalışılmaktadır.

Türkiye bir süredir etrafını çevreleyen kriz kuşağına rağmen istikrar adası güven ve huzur adası konumunu her geçen gün perçinlemektedir. Bölgesel sahiplenme anlayışıyla anlaşmazlıkların harp sahasında değil müzakere masasında diyalog ve diplomasi ile çözümünü savunuyoruz. Egemenliğe ve toprak bütünlüğüne karşılıklı saygı temel ilkemizdir. Bize göre bölünme ve parçalanma sadece bölgemizi kan gölüne çevirmek isteyen şer odaklarının çıkarlarına hizmet edecektir. Bu minvalde Husiler tarafından 10 Ekim'de Riyad Kral Halit Uluslararası Havalimanı'nı hedef alan ve 12 kişinin hayatını kaybettiği 309 kişinin yaralandığı saldırıları en güçlü biçimde lanetliyoruz.

"TÜRKİYE HUKUK VE İNSANLIK DIŞI SALDIRILAR KARŞISINDA SUUDİ ARABİSTAN'IN VE SUUDİ KARDEŞLERİNİN YANINDADIR"

Aralarında Umre ziyareti yapanların da olduğu vefat eden kardeşlerimize Yüce Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz. Türkiye hukuk ve insanlık dışı saldırılar karşısında Suudi Arabistan'ın ve Suudi kardeşlerinin yanındadır. Burada şunu da ifade etmekte fayda görüyorum. Pakistan ve Suudi Arabistan ile birlikte 7 Ağustos'ta imzaladığımız ortak savunma anlaşmasının kurumsal altyapısını oluşturma çalışmalarımız devam ediyor. Savunma işbirliğimizi iki temel kulvarda ilerletiyoruz.

İlk olarak kollektif savunma ve bölgesel işbirliği hedefleri doğrultusunda çalışıyoruz. İkinci olarak bu işbirliğinin kalıcı ve işleyen bir kurumsal yapıya kavuşması için Gerekli adımları atıyoruz bilinmesini isterim ki NATO'da olduğu gibi ortak savunma anlaşması kapsamındaki faaliyetlerde ulusal mevzuatımız temelinde yürütülecektir Türkiye'yi farklı bir yerde resmetmeye çalışan ve kime hizmet ettiği aşikar olan söylemlerin hiçbir geçerliliği yoktur.

Anlaşmanın iç onay işlemlerinin tamamlanması için önümüzdeki günlerde Gazi Meclisimize sevkine yönelik çalışmalarımız sürüyor. Türkiye'nin duruşu hassasiyetleri ve savunduğu ilkeler bellidir. Biz hadiselere etnik ve mezhebi bir mercekten asla bakmıyoruz. Biz bölgemizin tamamında barışın ve istikrarın hakim olmasını istiyoruz. Bundan sonra da bölgesel sahiplenme temelinde barışı savunmaya barış için gayret göstermeye devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar bugün kabinemizde ele aldığımız konulardan biri de geçtiğimiz yıl hayata geçirdiğimiz işkur gençlik programıydı.