Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Emekliye refah payı gündemde! 23 Kasım 2026 Kabine Toplantısı konuları neler, kararları ne zaman açıklanacak?
Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak soruları yeni haftanın başlamasıyla birlikte gündeme geldi. Emekliye refah payı düzenlemesi, en düşük emekli maaşı, fon soruşturması ve Terörsüz Türkiye sürecinin ele alınması beklenen toplantıda gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı Kabine Toplantısı kararlarına çevrildi. Peki, Kabine Toplantısı bugün mü yapılacak, kararlar ne zaman açıklanacak? İşte 23 Kasım 2026 Kabine Toplantısı konuları ve gündem maddeleri...
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yeni haftanın ilk gününde Türkiye'nin ekonomi, güvenlik ve dış politikasına ilişkin önemli başlıkları değerlendirmek üzere toplanıyor. Emeklilerin gelirlerine yönelik beklentiler toplantının öne çıkan gündem maddeleri arasında yer alırken, bölgesel gelişmeler ve devam eden soruşturmalar da ele alınacak. Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamalar, milyonlarca vatandaş tarafından takip edilecek. Peki, 23 Kasım 2026 Kabine Toplantısı kararları ne zaman açıklanacak? İşte, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi gündemindeki konular…
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Kabine Toplantısı, 23 Kasım 2026 Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek. Öğleden sonra başlaması beklenen toplantının kesin başlangıç saati henüz açıklanmadı.
KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın millete sesleniş konuşması yapması bekleniyor. Toplantıda alınan kararların ve gündemdeki başlıklara ilişkin değerlendirmelerin bu açıklamayla kamuoyuna duyurulması öngörülüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasında ekonomi, güvenlik ve dış politika başlıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulunması bekleniyor. Emeklilere yönelik olası düzenlemeler de açıklamanın yakından takip edilecek konuları arasında bulunuyor.
KABİNE TOPLANTISI KONULARI NELER?
23 Kasım 2026 Kabine Toplantısı'nın gündeminde ekonomi, güvenlik ve dış politikaya ilişkin önemli başlıklar bulunuyor. Yaklaşık 17 milyon emekliyi ilgilendiren refah payı düzenlemesi ve en düşük emekli maaşına yönelik beklentilerin toplantıda değerlendirilmesi bekleniyor.
Kabine Toplantısı'nda ele alınması beklenen diğer konular şöyle:
EMEKLİYE REFAH PAYI DÜZENLEMESİ KABİNE'NİN GÜNDEMİNDE
Milyonlarca emeklinin yakından takip ettiği refah payı düzenlemesi, Kabine Toplantısı'nın ekonomi başlıkları arasında yer alacak. Yaklaşık 17 milyon emekliyi ilgilendiren olası düzenlemenin yanı sıra en düşük emekli maaşına yönelik çalışmaların da değerlendirilmesi bekleniyor.
Emeklilerin gelirlerinde iyileştirme beklentisi sürerken Kabine'de yapılacak değerlendirmelerin ardından konuya ilişkin bir açıklama gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Refah payı konusunda alınacak olası kararların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamada gündeme gelmesi bekleniyor.
FON SORUŞTURMASI VE TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ DE MASADA
Kabine Toplantısı'nda fon soruşturmasındaki son durumun da ele alınması bekleniyor. Soruşturmanın adli ve idari boyutlarına ilişkin gelişmelerin değerlendirilmesi öngörülüyor.
Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama da toplantının önemli gündem maddeleri arasında bulunuyor. Ayrıca ABD ile İran arasındaki gerilim ve Orta Doğu'daki gelişmelerin Türkiye'nin dış politikası ve bölgesel güvenliği açısından değerlendirilmesi bekleniyor.