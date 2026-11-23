Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yeni haftanın ilk gününde Türkiye'nin ekonomi, güvenlik ve dış politikasına ilişkin önemli başlıkları değerlendirmek üzere toplanıyor. Emeklilerin gelirlerine yönelik beklentiler toplantının öne çıkan gündem maddeleri arasında yer alırken, bölgesel gelişmeler ve devam eden soruşturmalar da ele alınacak. Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamalar, milyonlarca vatandaş tarafından takip edilecek. Peki, 23 Kasım 2026 Kabine Toplantısı kararları ne zaman açıklanacak? İşte, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi gündemindeki konular…