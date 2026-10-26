Kademeli emeklilik çıkacak mı, ne zaman yürürlüğe girecek? 2026 Kademeli emeklilik kimleri kapsıyor, 1999 sonrası sigortalılar emekli olacak mı, şartları neler?

2026 ERKEN EMEKLİLİK TABLOSU BELLİ OLDU MU?

2026 yılı için kademeli emeklilik kapsamında uygulanmaya başlanmış yeni bir erken emeklilik tablosu bulunmuyor. Kadın ve erkekler için yaş sınırı ile prim gün sayısının nasıl belirleneceği, olası bir düzenlemenin içeriğine bağlı olacak. Bu nedenle sosyal medyada veya çeşitli internet sitelerinde yayımlanan tabloların resmî olarak açıklanmış şartlar gibi değerlendirilmemesi gerekiyor. Mevcut emeklilik koşulları ise yürürlükteki mevzuata göre uygulanmaya devam ediyor.