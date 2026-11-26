Kasım ayı enflasyon beklentisi belli oldu! 2026 Kasım enflasyonu ne zaman açıklanacak, yüzde kaç olacak? Gözler TÜİK'te!
Kasım ayı enflasyon rakamları için geri sayım başladı. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıklayacağı yeni veriler öncesinde Kasım ayı enflasyon beklentisi merak konusu oldu. Ekim ayında aylık enflasyon yüzde 2,58, yıllık enflasyon ise yüzde 29,77 olarak gerçekleşmişti. Ekonomistlerin kasım ayına ilişkin tahminleri de belli oldu. Son anketlerde aylık fiyat artışlarının yavaşlaması beklenirken yıllık enflasyona ilişkin tahminler dikkat çekti. Öte yandan 2026 yıl sonu enflasyon beklentileri de güncellendi. Peki, kasım ayı enflasyon beklentisi ne kadar, yüzde kaç? Kasım 2026 enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte ekonomistlerin kasım ayı TÜFE tahminleri, Merkez Bankası beklentileri ve enflasyon açıklama takvimi…
Kasım 2026 enflasyon beklentisi ile ilgili araştırmalar ay snouna yaklaşılırken hız kazandı. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) ekim ayında açıkladığı verilere göre yıllık enflasyon yüzde 29,77, aylık enflasyon ise yüzde 2,58 olarak gerçekleşti. Kasım ayına ilişkin yeni veriler öncesinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi ve ekonomistlerin son tahminleri yayımlandı. Bloomberg HT'nin anketinde aylık enflasyonun yüzde 1,10 olması beklenirken yıllık enflasyonun yeniden yüzde 30'un üzerine çıkabileceği öngörüldü. Peki, TÜİK Kasım ayı enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Ekonomistlerin Kasım ayı enflasyon beklentisi ne kadar, yüzde kaç? İşte 2026 Kasım enflasyon beklentileri...
KASIM AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin enflasyon rakamlarını 3 Aralık 2026 Perşembe günü saat 10.00'da açıklayacak.
TÜİK'in yayımlayacağı verilerle birlikte kasım ayının aylık ve yıllık enflasyon oranları netleşecek.
Açıklanacak TÜFE verileri, aralık ayında uygulanabilecek kira artış oranlarının belirlenmesinde de etkili olacak.
Ayrıca kasım enflasyonuyla birlikte 2027 Ocak ayında memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam hesaplamalarında kullanılan beş aylık enflasyon verisi tamamlanacak.
KASIM 2026 ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE KAÇ?
Kasım ayı enflasyon verileri öncesinde ekonomistlerin tahminleri belli oldu. Bloomberg HT'nin 26 Kasım 2026 tarihinde yayımladığı ve 16 kurumun katıldığı ankete göre kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) aylık bazda yüzde 1,10 artması bekleniyor.
Ekonomistlerin medyan tahminine göre yıllık enflasyonun ise yüzde 30,10 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor.
Ankette kasım ayı için en düşük aylık enflasyon tahmini yüzde 0,80, en yüksek tahmin ise yüzde 1,30 olarak kaydedildi. Yıllık enflasyon beklentileri ise yüzde 29,70 ile yüzde 30,30 arasında değişti.
Buna göre ekim ayında yüzde 29,77 olarak gerçekleşen yıllık enflasyonun kasım ayında yeniden yüzde 30 seviyesinin üzerine çıkabileceği tahmin ediliyor.
EKONOMİSTLERİN KASIM AYI ENFLASYON TAHMİNLERİ AÇIKLANDI
Matriks Haber'in 30 banka ve aracı kurumun katılımıyla gerçekleştirdiği ankette de kasım ayı enflasyonuna ilişkin beklentiler belli oldu.
Kasım ayı için tahmin bildiren 19 kurumun aylık enflasyon beklentisinin medyanı yüzde 1,10, yıllık enflasyon beklentisi ise yüzde 30,07 olarak hesaplandı.
Ankette aylık enflasyon tahminleri yüzde 0,92 ile yüzde 1,80 arasında değişirken yıllık enflasyon tahminleri yüzde 29,84 ile yüzde 30,98 aralığında şekillendi.
Ekonomistlerin ortalama beklentisi ise aylık yüzde 1,13, yıllık yüzde 30,11 oldu.
MERKEZ BANKASI KASIM AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE KADAR?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 13 Kasım 2026 tarihinde Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını yayımladı.
Reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 70 katılımcıyla gerçekleştirilen ankette kasım ayına ilişkin aylık TÜFE artış beklentisi yüzde 1,09 oldu.
Ankette 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi ise bir önceki dönemdeki yüzde 29,63 seviyesinden yüzde 30,04'e yükseldi.
Öte yandan katılımcıların 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi yüzde 23,89'dan yüzde 24,04'e, 24 ay sonrası beklentisi de yüzde 17,94'ten yüzde 18,02'ye çıktı.
2026 YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE KAÇ?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 12 Kasım 2026 tarihinde açıkladığı yılın son Enflasyon Raporu'nda enflasyon tahminlerini güncelledi. Buna göre Merkez Bankasının 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28'den yüzde 29,5'e yükseltildi.
Öte yandan Bloomberg HT'nin anketinde 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,5'ten yüzde 29,8'e yükseldi. Ankette en düşük yıl sonu tahmini yüzde 29,5, en yüksek tahmin ise yüzde 30,7 oldu.
Matriks Haber'in anketinde ise 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 30 olarak hesaplandı.
TCMB'nin kendi tahmini ile piyasa anketlerinden elde edilen beklentiler farklılık gösterirken yılın son iki ayına ilişkin enflasyon verileri, 2026 yıl sonu oranının belirlenmesinde etkili olacak.