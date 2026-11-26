KASIM 2026 ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE KAÇ?

Kasım ayı enflasyon verileri öncesinde ekonomistlerin tahminleri belli oldu. Bloomberg HT'nin 26 Kasım 2026 tarihinde yayımladığı ve 16 kurumun katıldığı ankete göre kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) aylık bazda yüzde 1,10 artması bekleniyor.

Ekonomistlerin medyan tahminine göre yıllık enflasyonun ise yüzde 30,10 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor.

Ankette kasım ayı için en düşük aylık enflasyon tahmini yüzde 0,80, en yüksek tahmin ise yüzde 1,30 olarak kaydedildi. Yıllık enflasyon beklentileri ise yüzde 29,70 ile yüzde 30,30 arasında değişti.

Buna göre ekim ayında yüzde 29,77 olarak gerçekleşen yıllık enflasyonun kasım ayında yeniden yüzde 30 seviyesinin üzerine çıkabileceği tahmin ediliyor.