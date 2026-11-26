20 BİN, 25 BİN VE 30 BİN TL KİRA ARTIŞI NE KADAR OLACAK?

Aralık 2026 kira artış oranının açıklanmasıyla birlikte farklı kira bedelleri için zam tutarları da hesaplanabilecek. 20 bin TL, 25 bin TL ve 30 bin TL kira ödeyenler, açıklanacak TÜFE oranını mevcut kira bedellerine uygulayarak yeni aylık ödemelerini öğrenebilecek.

Örneğin kira artış oranının yüzde 30 olması halinde 20 bin TL kira ödeyen bir kiracının zam tutarı 6 bin TL, yeni kira bedeli ise 26 bin TL olacak. Ancak bu oran yalnızca örnek hesaplama amacıyla kullanılmıştır. Aralık ayında uygulanacak kesin kira artış oranı, TÜİK'in 3 Aralık'ta açıklayacağı verilerle belli olacak.