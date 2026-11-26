KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA | 2026 Aralık ayı kira zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?
Aralık 2026 kira artış oranı için gözler TÜİK'in açıklayacağı kasım ayı enflasyon verilerine çevrildi. Kira sözleşmesini yeni ayda yenileyecek ev sahibi ve kiracılar, uygulanacak zam oranını ve yeni kira bedellerini araştırmaya başladı. Peki, Aralık ayı kira zammı ne zaman belli olacak, 20 bin, 25 bin ve 30 bin TL kira için hesaplama nasıl yapılacak? İşte, 2026 Aralı kira zammı hesaplamasına ilişkin merak edilen detaylar…
Aralık ayında kira sözleşmesi yenilenecek kiracılar için uygulanacak zam sınırı, kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla netleşecek. Konut ve iş yeri kiralarında artış hesabı, TÜFE'nin 12 aylık ortalaması üzerinden yapılıyor. Açıklanacak oran, yeni kira döneminde ev sahiplerinin uygulayabileceği yasal artış üst sınırını da belirleyecek. Peki, Kira artış oranı nasıl hesaplanıyor? İşte, 2026 Aralık kira zammının açıklanacağı tarih ve saat bilgisi…
ARALIK 2026 KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayı enflasyon verilerini 3 Aralık 2026 Perşembe günü saat 10.00'da açıklayacak. Kasım ayı enflasyon rakamlarının duyurulmasıyla birlikte Aralık 2026 kira artış oranı da belli olacak.
Kira artış oranı hesaplamasında TÜFE'nin 12 aylık ortalaması esas alınıyor. Açıklanacak veri, aralık ayında kira sözleşmesini yenileyecek konut ve iş yeri kiracıları için uygulanabilecek azami zam oranını ortaya koyacak.
KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?
Kira zammı hesaplanırken mevcut kira bedeli, açıklanan 12 aylık TÜFE ortalamasıyla çarpılıyor. Bulunan zam tutarı mevcut kiraya eklenerek yeni kira bedeli hesaplanıyor.
Kira artışı hesaplama formülü şöyle:
Mevcut kira bedeli x kira artış oranı / 100 = Zam tutarı
Mevcut kira bedeli + zam tutarı = Yeni kira bedeli
Aralık ayı kira artış oranı henüz açıklanmadığı için yeni kira bedelleri kesinleşmedi.
Kasım 2026 döneminde uygulanan yüzde 31,23'lük kira artış oranına göre hesaplama örnekleri ise şöyle:
20.000 TL kira: 6.246 TL zam, 26.246 TL yeni kira
25.000 TL kira: 7.807,50 TL zam, 32.807,50 TL yeni kira
30.000 TL kira: 9.369 TL zam, 39.369 TL yeni kira
Bu tutarlar aralık ayı için geçerli değildir; kasım ayında uygulanan yüzde 31,23'lük oranla hazırlanmış örnek hesaplamalardır.
20 BİN, 25 BİN VE 30 BİN TL KİRA ARTIŞI NE KADAR OLACAK?
Aralık 2026 kira artış oranının açıklanmasıyla birlikte farklı kira bedelleri için zam tutarları da hesaplanabilecek. 20 bin TL, 25 bin TL ve 30 bin TL kira ödeyenler, açıklanacak TÜFE oranını mevcut kira bedellerine uygulayarak yeni aylık ödemelerini öğrenebilecek.
Örneğin kira artış oranının yüzde 30 olması halinde 20 bin TL kira ödeyen bir kiracının zam tutarı 6 bin TL, yeni kira bedeli ise 26 bin TL olacak. Ancak bu oran yalnızca örnek hesaplama amacıyla kullanılmıştır. Aralık ayında uygulanacak kesin kira artış oranı, TÜİK'in 3 Aralık'ta açıklayacağı verilerle belli olacak.
ARALIK AYI KİRA ZAMMI NASIL BELİRLENİYOR?
Konut ve çatılı iş yeri kiralarında kira artış oranı, Türk Borçlar Kanunu'nun 344'üncü maddesi kapsamında TÜFE'nin 12 aylık ortalaması dikkate alınarak belirleniyor. Buna göre kira sözleşmesinin yenilendiği dönemde uygulanacak artış, bu ortalamayı aşamıyor.
Ev sahibi ve kiracılar, açıklanacak oranı takip ederek yeni kira bedelini hesaplayabilecek. TÜİK'in kasım ayı enflasyon verilerini duyurmasının ardından Aralık 2026 kira artış oranı ve kira zammı hesaplamaları güncellenecek.