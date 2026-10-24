Ekim ayının sonuna yaklaşılırken sürücülerin gündeminde kış lastiği uygulaması yer almaya başladı. Soğuk hava koşullarına karşı araçlarını hazırlamak isteyen vatandaşlar, lastik değişimi için belirlenen tarihleri ve zorunluluğun kapsamını araştırıyor. 2026-2027 kış döneminde hangi araçların kış lastiği kullanmak zorunda olduğu, özel otomobillerin uygulamaya dahil edilip edilmediği ve kurala uymayan sürücüleri bekleyen cezalar da merak edilen konular arasında bulunuyor. Peki, kış lastiği takma zorunluluğu hangi tarihte başlayıp ne zaman sona erecek? Kış lastiği kimler için zorunlu, hususi araçlar bu kapsamda mı? İşte yeni dönemin kış lastiği uygulamasına ilişkin tüm detaylar...