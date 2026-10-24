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        Haberler Bilgi KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI BAŞLANGIÇ TAKVİMİ! Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor, hangi araçlarda zorunlu?

        KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI BAŞLANGIÇ TAKVİMİ! Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor, hangi araçlarda zorunlu?

        Kış mevsimi yaklaşırken araçlarda lastik değişimi için hazırlıklar başladı. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte sürücüler, 2026-2027 kış lastiği uygulamasının başlangıç ve bitiş tarihlerini araştırmaya başladı. Trafikte güvenli sürüş açısından önem taşıyan uygulamanın hangi araçlar için zorunlu olduğu ve kurallara uymayanlara uygulanacak cezalar da merak ediliyor. Özel araç sahipleri ise kış lastiği takma zorunluluğunun kendilerini kapsayıp kapsamadığını öğrenmek istiyor. Peki, kış lastiği zorunluluğu 2026 yılında ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? Hususi otomobillerde kış lastiği kullanmak mecburi mi? İşte 2026-2027 dönemine ilişkin kış lastiği tarihleri ve uygulamanın kapsamı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Ekim 2026 - 00:16 Güncelleme:
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        Ekim ayının sonuna yaklaşılırken sürücülerin gündeminde kış lastiği uygulaması yer almaya başladı. Soğuk hava koşullarına karşı araçlarını hazırlamak isteyen vatandaşlar, lastik değişimi için belirlenen tarihleri ve zorunluluğun kapsamını araştırıyor. 2026-2027 kış döneminde hangi araçların kış lastiği kullanmak zorunda olduğu, özel otomobillerin uygulamaya dahil edilip edilmediği ve kurala uymayan sürücüleri bekleyen cezalar da merak edilen konular arasında bulunuyor. Peki, kış lastiği takma zorunluluğu hangi tarihte başlayıp ne zaman sona erecek? Kış lastiği kimler için zorunlu, hususi araçlar bu kapsamda mı? İşte yeni dönemin kış lastiği uygulamasına ilişkin tüm detaylar...

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        2026 KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının belirlediği takvime göre, 2026-2027 kış dönemine yönelik zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım 2026 Pazar günü yürürlüğe girecek.

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        KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU NE ZAMAN BİTİYOR?

        2026-2027 kış sezonunda uygulanacak zorunlu kış lastiği dönemi, 15 Nisan 2027 tarihinde sona erecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının düzenlemesi kapsamında 15 Kasım 2026'da başlayacak uygulama, toplam 5 ay boyunca geçerli olacak.

        Bu süre içinde ticari amaçla yolcu ve yük taşımacılığı yapan araçların kış lastiği kullanması zorunlu olacak.

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        KIŞ LASTİĞİ HANGİ ARAÇLAR İÇİN ZORUNLU?

        Yapılan düzenlemeye göre, kamyon, çekici, tanker, otobüs, minibüs ve kamyonet gibi ticari araçlarda kış lastiği kullanımı zorunlu hale getirildi. Şehirler arası yolcu ve yük taşımacılığı yapan araçlar bu zorunluluğun kapsamına doğrudan giriyor. Özel otomobillerde ise yasal bir zorunluluk olmasa da, güvenli sürüş sağlamak için kış lastiği kullanımı öneriliyor.

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        KIŞ LASTİĞİ TAKMAMA CEZASI NEDİR?

        Kış lastiği kuralına uymayan sürücülere 5 bin 856 lira ceza uygulanacak.

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