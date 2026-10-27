Kış saati uygulaması başladı! Saatler geri alınacak mı? 2026 Kasım Türkiye'de kış saati uygulaması var mı?

Türkiye'de 2016'dan bu yana uygulanan kalıcı yaz saati sistemi devam ediyor. Avrupa'da saatlerin bir saat geri alınmasıyla Türkiye ile Avrupa ülkeleri arasındaki saat farkı değişirken gözler kış saati düzenlemesine çevrildi. Peki, Türkiye'de saatler geri alınacak mı, 2026 kış saati uygulaması başlayacak mı? İşte, 2026 Kasım kış saati uygulaması son dakika gelişmeleri…