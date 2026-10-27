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        Haberler Bilgi Kış saati uygulaması başladı! Saatler geri alınacak mı? 2026 Kasım Türkiye'de kış saati uygulaması var mı?

        Kış saati uygulaması başladı! Saatler geri alınacak mı? 2026 Kasım Türkiye'de kış saati uygulaması var mı?

        Saatler geri alınacak mı sorusu, Avrupa'da kış saati uygulamasına geçilmesiyle yeniden gündeme geldi. Türkiye'de kalıcı yaz saati uygulamasının değiştirilmesine yönelik kanun teklifi TBMM'de komisyonda bulunuyor. Kasım ayında saat değişikliği yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Peki, Türkiye'de saatler geri alınacak mı? İşte, kış saati uygulaması son durum…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Ekim 2026 - 17:38 Güncelleme:
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        1

        Türkiye'de 2016'dan bu yana uygulanan kalıcı yaz saati sistemi devam ediyor. Avrupa'da saatlerin bir saat geri alınmasıyla Türkiye ile Avrupa ülkeleri arasındaki saat farkı değişirken gözler kış saati düzenlemesine çevrildi. Peki, Türkiye'de saatler geri alınacak mı, 2026 kış saati uygulaması başlayacak mı? İşte, 2026 Kasım kış saati uygulaması son dakika gelişmeleri…

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        AVRUPA'DA KIŞ SAATİ UYGULAMASI BAŞLADI

        Avrupa ülkelerinde yaz saati uygulaması 25 Ekim 2026'da sona erdi ve saatler bir saat geri alındı. Türkiye'de ise saat değişikliği yapılmadı. Bu nedenle Türkiye ile Avrupa ülkeleri arasındaki saat farkı değişti.

        3

        TÜRKİYE'DE SAATLER GERİ ALINACAK MI?

        Türkiye'de kasım ayında saatlerin geri alınmasına yönelik yürürlüğe giren yeni bir karar bulunmuyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının mevcut uygulamaya ilişkin açıklamaları doğrultusunda saatler yıl boyunca aynı düzende kullanılıyor.

        4

        2026 KIŞ SAATİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Türkiye'de kış saati uygulamasına geçiş için açıklanmış bir tarih yok. Mevcut sistem sürdüğü sürece saatler geri alınmayacak ve Türkiye UTC+3 saat dilimini kullanmaya devam edecek.

        5

        KALICI YAZ SAATİ UYGULAMASI DEĞİŞECEK Mİ?

        Kalıcı yaz saati uygulamasının sona erdirilmesini amaçlayan kanun teklifi, 16 Eylül 2026'da TBMM'ye sunuldu. Teklifin Meclis kayıtlarındaki son durumu komisyonda olarak yer alıyor.

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        TÜRKİYE'DE SAATLER NEDEN GERİ ALINMIYOR?

        Türkiye'de 2016 yılında kalıcı yaz saati uygulamasına geçildi. Mevsim geçişlerinde saatlerin ileri veya geri alınması yerine yıl boyunca UTC+3 saat diliminin kullanılması benimsendi. Bakanlık, uygulamanın gerekçeleri arasında gün ışığından daha fazla yararlanılmasını ve enerji tasarrufunu gösteriyor.

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        #kış saati
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        #türkiye
        #avrupa
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