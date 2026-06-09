KPSS başvuru tarihleri: 2026 KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim, DHBT başvuruları ne zaman başlıyor, sınav tarihleri ne zaman?
KPSS başvuru tarihleri, 2026 yılında sınava hazırlanan adayların en çok araştırdığı konuların başında geliyor. ÖSYM tarafından lisans, ön lisans, ortaöğretim ve DHBT oturumları şeklinde düzenlenecek sınav için hazırlıklar sürerken, binlerce aday başvuru takvimine odaklanmış durumda. Peki 2026 KPSS başvuruları ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? İşte tüm detaylar haberimizde…
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) için başvuru süreci, 2026 yılında sınava girmeye hazırlanan adayların gündemindeki yerini koruyor. Lisans, ön lisans, ortaöğretim ve DHBT olarak 4 oturum halinde gerçekleşecek oturumlar için hazırlıklar sürerken, binlerce aday gözünü ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimine çevirdi. Peki 2026 KPSS başvuruları ne zaman başlayacak, sınavlar hangi tarihlerde uygulanacak? İşte tüm ayrıntılar…
KPSS 2026 LİSANS SINAV VE BAŞVURU TAKVİMİ
2026 KPSS Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu, 6 Eylül 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.
Adaylar başvurularını 1-13 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapabilecek.
Alan Bilgisi sınavları ise 12 ve 13 Eylül 2026 tarihlerinde uygulanacak. Sınav sonuçlarının açıklanması ise 7 Ekim 2026 tarihinde yapılacak.
KPSS 2026 ÖN LİSANS SINAV VE BAŞVURU TARİHİ
2026 KPSS Ön Lisans oturumu, 4 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.
Adaylar sınav başvurularını 29 Temmuz - 10 Ağustos 2026 tarihleri arasında tamamlayabilecek.
Sınav sonuçları ise 30 Ekim 2026 tarihinde ilan edilecek.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV VE BAŞVURULARI NE ZAMAN?
2026 KPSS Ortaöğretim oturumu, 25 Ekim 2026 Pazar günü yapılacak.
Adaylar sınav başvurularını 27 Ağustos - 8 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirebilecek.
Sınav sonuçları ise 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak.
KPSS DHBT SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ
Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) oturumu 1 Kasım 2026 tarihinde yapılacak
Başvurular 22–30 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacak.
DHBT sonuçları ise 25 Kasım 2026 tarihinde erişime açılacak.