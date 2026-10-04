KPSS LİSE SINAV TARİHİ | 2026 KPSS Ortaöğretim ne zaman, sınav giriş belgesi erişime açıldı mı?
KPSS Ortaöğretim için geri sayım sürerken adayların gündeminde sınav tarihi ve sınav giriş belgesi yer alıyor. 2026 KPSS takviminde lise mezunları için uygulanacak oturuma ilişkin ayrıntılar ve ÖSYM'nin açıklayacağı sınav yeri bilgileri araştırılıyor. Peki, 2026 KPSS Ortaöğretim ne zaman, sınav giriş belgesi erişime açıldı mı? İşte, 2026 KPSS lise sınav tarihi…
2026 KPSS Ortaöğretim oturumu için hazırlıklar sürüyor. Ön lisans oturumunun 4 Ekim'de tamamlanmasının ardından KPSS maratonunda sıra lise mezunu adaylara geldi. Sınava katılacak adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanacak giriş belgesiyle sınava girecekleri bina ve salon bilgilerini öğrenebilecek. Peki, KPSS Ortaöğretim ne zaman yapılacak, sınav giriş belgesi yayımlandı mı? İşte, 2026 KPSS Ortaöğretim tarihi ve sınav giriş belgesi sorgulama ekranına ilişkin merak edilenler…
KPSS ORTAÖĞRETİM NE ZAMAN?
2026 KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Lise mezunu adayların katılacağı oturumda Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri uygulanacak.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?
KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgesi henüz erişime açılmadı. ÖSYM tarafından yapılacak duyurunun ardından adaylar sınava girecekleri bina, salon ve sıra bilgilerine Aday İşlemleri Sistemi üzerinden ulaşabilecek.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgesi, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden alınacak. Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yaptıktan sonra sınav merkezi, bina ve salon bilgilerini görüntüleyebilecek.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVINDA KAÇ SORU SORULACAK?
KPSS Ortaöğretim sınavında adaylara 120 soru yöneltilecek. Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin tamamlanması için adaylara 130 dakika süre verilecek.
Genel Yetenek testinde Türkçe ve matematik; Genel Kültür testinde ise tarih, coğrafya, vatandaşlık ve güncel bilgiler alanlarından sorular yer alacak.