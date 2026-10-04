KPSS LİSE SINAV TARİHİ | 2026 KPSS Ortaöğretim ne zaman, sınav giriş belgesi erişime açıldı mı?

2026 KPSS Ortaöğretim oturumu için hazırlıklar sürüyor. Ön lisans oturumunun 4 Ekim'de tamamlanmasının ardından KPSS maratonunda sıra lise mezunu adaylara geldi. Sınava katılacak adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanacak giriş belgesiyle sınava girecekleri bina ve salon bilgilerini öğrenebilecek. Peki, KPSS Ortaöğretim ne zaman yapılacak, sınav giriş belgesi yayımlandı mı? İşte, 2026 KPSS Ortaöğretim tarihi ve sınav giriş belgesi sorgulama ekranına ilişkin merak edilenler…