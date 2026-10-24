KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI! 2026 KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? KPSS sonucu erken açıklanır mı?

Kamu personeli olmak isteyen adayların katıldığı 2026 KPSS Ön Lisans sınavında sonuçların açıklanacağı tarih gündemdeki yerini koruyor. Sınav sürecini geride bırakan binlerce kişi, doğru ve yanlış cevaplarının puanlarına nasıl yansıdığını görmek için ÖSYM'nin sonuç duyurusunu bekliyor. Elde edecekleri puanlara göre kamu kurumlarının personel alımlarını takip edecek adaylar, sonuç ekranına nasıl ulaşabileceklerini de araştırıyor. Peki, 2026 KPSS Ön Lisans sınav sonuçları açıklandı mı? ÖSYM sonuçları ne zaman erişime açacak, adaylar puanlarını nereden sorgulayabilecek? İşte KPSS Ön Lisans sonuç takvimine ve sorgulama işlemlerine ilişkin merak edilenler...