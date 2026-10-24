KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI! 2026 KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? KPSS sonucu erken açıklanır mı?
2026 KPSS Ön Lisans sınavının ardından gözler ÖSYM'den gelecek sonuç açıklamasına çevrildi. Devlet kurumlarında çalışma hayali kuran binlerce aday, sınavdan aldıkları puanı öğrenmek için geri sayıma başladı. Memuriyet başvurularında kullanılacak KPSS puanlarının hangi tarihte erişime açılacağı merak edilirken, sonuçların sorgulanacağı internet adresi de araştırılıyor. Sınav performanslarını değerlendirmek ve tercih sürecine hazırlık yapmak isteyen adaylar, ÖSYM'nin duyurularını yakından takip ediyor. Peki, 2026 KPSS Ön Lisans sonuçları belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? KPSS puanları hangi ekran üzerinden öğrenilecek? İşte sonuç tarihi, sorgulama ekranı ve adayların merak ettiği detaylar...
Kamu personeli olmak isteyen adayların katıldığı 2026 KPSS Ön Lisans sınavında sonuçların açıklanacağı tarih gündemdeki yerini koruyor. Sınav sürecini geride bırakan binlerce kişi, doğru ve yanlış cevaplarının puanlarına nasıl yansıdığını görmek için ÖSYM'nin sonuç duyurusunu bekliyor. Elde edecekleri puanlara göre kamu kurumlarının personel alımlarını takip edecek adaylar, sonuç ekranına nasıl ulaşabileceklerini de araştırıyor. Peki, 2026 KPSS Ön Lisans sınav sonuçları açıklandı mı? ÖSYM sonuçları ne zaman erişime açacak, adaylar puanlarını nereden sorgulayabilecek? İşte KPSS Ön Lisans sonuç takvimine ve sorgulama işlemlerine ilişkin merak edilenler...
KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin resmi sınav takvimine göre KPSS Ön Lisans sonuçları 30 Ekim 2026 Cuma günü açıklanacak.
ÖSYM'nin sonuçları erken açıklayacağına ilişkin henüz resmi bir duyuru bulunmuyor. Takvimde herhangi bir değişiklik yapılmaması halinde adaylar, sınav puanlarını 30 Ekim'de ÖSYM'nin sonuç sorgulama sistemi üzerinden öğrenebilecek.
KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NASIL, NEREDEN SORGULANIR?
2026 KPSS Ön Lisans sonuçları, ÖSYM'nin resmi sonuç açıklama sistemi olan sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenilebilecek. Adaylar, sonuçların ilan edilmesinin ardından T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM aday şifreleriyle sisteme giriş yaparak sınav puanlarına ulaşabilecek.
Sonuç ekranında adayların testlerdeki doğru ve yanlış cevap sayıları ile hesaplanan KPSS puanları yer alacak. Sonuç belgesine internet üzerinden erişilebilecek, adaylara ayrıca basılı belge gönderilmeyecek.
KPSS ÖN LİSANS PUANI HANGİ ALIMLARDA GEÇERLİ OLACAK?
KPSS Ön Lisans sınavından elde edilen puanlar, kamu kurumlarının iki yıllık üniversite mezunları için açacağı personel kadrolarına başvurularda kullanılabilecek. Bununla birlikte adayların yalnızca yeterli puana sahip olması, kamuya yerleşmeleri için yeterli olmayacak. Başvurulacak pozisyonun gerektirdiği özel ve genel koşulların da karşılanması gerekecek.
Kamu personeli olmak isteyen adayların tercih sürecinde ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuzları dikkatle incelemesi önem taşıyor. Kadrolara ilişkin mezuniyet şartları, nitelik kodları ve diğer başvuru kriterleri bu kılavuzlarda yer alacak. Tercih işlemlerinin hangi tarihlerde başlayacağı ve yerleştirmelerin nasıl gerçekleştirileceği ise ÖSYM'nin resmi açıklamalarıyla belli olacak.