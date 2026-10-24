Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI! 2026 KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? KPSS sonucu erken açıklanır mı?

        KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI! 2026 KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? KPSS sonucu erken açıklanır mı?

        2026 KPSS Ön Lisans sınavının ardından gözler ÖSYM'den gelecek sonuç açıklamasına çevrildi. Devlet kurumlarında çalışma hayali kuran binlerce aday, sınavdan aldıkları puanı öğrenmek için geri sayıma başladı. Memuriyet başvurularında kullanılacak KPSS puanlarının hangi tarihte erişime açılacağı merak edilirken, sonuçların sorgulanacağı internet adresi de araştırılıyor. Sınav performanslarını değerlendirmek ve tercih sürecine hazırlık yapmak isteyen adaylar, ÖSYM'nin duyurularını yakından takip ediyor. Peki, 2026 KPSS Ön Lisans sonuçları belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? KPSS puanları hangi ekran üzerinden öğrenilecek? İşte sonuç tarihi, sorgulama ekranı ve adayların merak ettiği detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Ekim 2026 - 00:16 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Kamu personeli olmak isteyen adayların katıldığı 2026 KPSS Ön Lisans sınavında sonuçların açıklanacağı tarih gündemdeki yerini koruyor. Sınav sürecini geride bırakan binlerce kişi, doğru ve yanlış cevaplarının puanlarına nasıl yansıdığını görmek için ÖSYM'nin sonuç duyurusunu bekliyor. Elde edecekleri puanlara göre kamu kurumlarının personel alımlarını takip edecek adaylar, sonuç ekranına nasıl ulaşabileceklerini de araştırıyor. Peki, 2026 KPSS Ön Lisans sınav sonuçları açıklandı mı? ÖSYM sonuçları ne zaman erişime açacak, adaylar puanlarını nereden sorgulayabilecek? İşte KPSS Ön Lisans sonuç takvimine ve sorgulama işlemlerine ilişkin merak edilenler...

        2

        KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ÖSYM'nin resmi sınav takvimine göre KPSS Ön Lisans sonuçları 30 Ekim 2026 Cuma günü açıklanacak.

        ÖSYM'nin sonuçları erken açıklayacağına ilişkin henüz resmi bir duyuru bulunmuyor. Takvimde herhangi bir değişiklik yapılmaması halinde adaylar, sınav puanlarını 30 Ekim'de ÖSYM'nin sonuç sorgulama sistemi üzerinden öğrenebilecek.

        3

        KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NASIL, NEREDEN SORGULANIR?

        2026 KPSS Ön Lisans sonuçları, ÖSYM'nin resmi sonuç açıklama sistemi olan sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenilebilecek. Adaylar, sonuçların ilan edilmesinin ardından T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM aday şifreleriyle sisteme giriş yaparak sınav puanlarına ulaşabilecek.

        Sonuç ekranında adayların testlerdeki doğru ve yanlış cevap sayıları ile hesaplanan KPSS puanları yer alacak. Sonuç belgesine internet üzerinden erişilebilecek, adaylara ayrıca basılı belge gönderilmeyecek.

        ÖSYM SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        KPSS ÖN LİSANS PUANI HANGİ ALIMLARDA GEÇERLİ OLACAK?

        KPSS Ön Lisans sınavından elde edilen puanlar, kamu kurumlarının iki yıllık üniversite mezunları için açacağı personel kadrolarına başvurularda kullanılabilecek. Bununla birlikte adayların yalnızca yeterli puana sahip olması, kamuya yerleşmeleri için yeterli olmayacak. Başvurulacak pozisyonun gerektirdiği özel ve genel koşulların da karşılanması gerekecek.

        5

        Kamu personeli olmak isteyen adayların tercih sürecinde ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuzları dikkatle incelemesi önem taşıyor. Kadrolara ilişkin mezuniyet şartları, nitelik kodları ve diğer başvuru kriterleri bu kılavuzlarda yer alacak. Tercih işlemlerinin hangi tarihlerde başlayacağı ve yerleştirmelerin nasıl gerçekleştirileceği ise ÖSYM'nin resmi açıklamalarıyla belli olacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümü bu akşam SHOW'da

        'Kızılcık Şerbeti', yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de SHOW TV'de ekrana gelecek

        #kpss ön lisans
        #KPSS
        #ÖSYM
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 1 yaralı
        Otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 1 yaralı
        F.Bahçe'den Yunanistan'da dev zafer!
        F.Bahçe'den Yunanistan'da dev zafer!
        "İran'a başka bir operasyon daha düzenleyebiliriz"
        "İran'a başka bir operasyon daha düzenleyebiliriz"
        1400 kilometre uzaktan ameliyat
        1400 kilometre uzaktan ameliyat
        Ankara'da 650 milyonluk aklama soruşturması
        Ankara'da 650 milyonluk aklama soruşturması
        Hakkı Bulut hastaneye kaldırıldı
        Hakkı Bulut hastaneye kaldırıldı
        MEB, Meta'ya dava açacak
        MEB, Meta'ya dava açacak
        Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 3 madenci can verdi
        Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 3 madenci can verdi
        'Türkiye ittifakların merkezinde'
        'Türkiye ittifakların merkezinde'
        8 ülke dışişleri bakanları İstanbul'da
        8 ülke dışişleri bakanları İstanbul'da
        Anne ve minik Meryem yaşamını yitirdi
        Anne ve minik Meryem yaşamını yitirdi
        Rusya: ABD'ye dizel yakıt taşıyan ilk tanker yola çıktı
        Rusya: ABD'ye dizel yakıt taşıyan ilk tanker yola çıktı
        MHP lideri Bahçeli: Türkiye - Azerbaycan güveni korunmalı
        MHP lideri Bahçeli: Türkiye - Azerbaycan güveni korunmalı
        Gözler Fenerbahçe derbisine döndü!
        Gözler Fenerbahçe derbisine döndü!
        Togg'a 'Kehribar' dokunuşu
        Togg'a 'Kehribar' dokunuşu
        GSS prim borçlarına düzenleme geliyor
        GSS prim borçlarına düzenleme geliyor
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Boy farkı dikkat çekti
        Boy farkı dikkat çekti
        Çayın kalbe faydası var! Ancak bir şartı var
        Çayın kalbe faydası var! Ancak bir şartı var
        Baş başa yemek
        Baş başa yemek