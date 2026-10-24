KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI 2026 AÇIKLANDI MI? ÖSYM KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? KPSS Ön Lisans sınav sonucu sorgulama ekranı
KPSS Ön Lisans sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) ön lisans oturumu 4 Ekim'de gerçekleştirildi. Memur olma hayali kuran binlerce aday, ekim ayının son günlerine girilmesiyle birlikte Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) sonuç açıklama ekranına kilitlendi. 2026 KPSS Ön Lisans sonuç tarihi ÖSYM sınav takvimiyle belli oldu. Peki 2026 KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı, nasıl ve nereden öğrenilir? İşte ÖSYM KPSS Ön Lisans sonucu sorgulama ekranı…
4 Ekim’de düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'na katılan ön lisans mezunlarının sonuç heyecanı doruğa ulaştı. Kamu personeli olma hedefiyle sınava giren adaylar, aldıkları puanı öğrenmek için ÖSYM'nin açıklamalarını yakın takibe aldı. Bir süredir "KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı mı?", "KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?" sorularına yanıt arayan adaylar için takvimdeki tarih netlik kazandı. ÖSYM’nin 2026 sınav takvimine göre KPSS Ön Lisans sonuçları Ekim ayında erişime açılacak. İşte 2026 KPSS Ön Lisans sınavı sonuç tarihi ve ÖSYM sonuç sorgulama ekranı…
2026 KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin 2026 yılı sınav takvimine göre KPSS Ön Lisans sonuçları, 30 Ekim Cuma günü açıklanacak. Sonuçların erişime açılacağı saate ilişkin ise bir bilgi paylaşılmadı.
ÖSYM'nin önceki yıllardaki uygulamaları göz önüne alındığında, sonuçların saat 10.00 civarında açıklanması bekleniyor.
KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?
Adayların merak ettiği konuların başında sonuçların açıklanan tarihten önce erişime açılıp açılmayacağı geliyor.
ÖSYM'nin mevcut takviminde KPSS Ön Lisans sonuç tarihi 30 Ekim 2026 olarak yer alıyor. Sonuçların daha erken açıklanacağına ilişkin resmi bir duyuru bulunmuyor.
KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?
2026 KPSS Ön Lisans sonuçları, ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden öğrenilebilecek.
Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM aday şifreleriyle sisteme giriş yaparak sonuç belgelerine ulaşabilecek.
2026 KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
KPSS ÖN LİSANS PUANI NASIL HESAPLANIR?
KPSS Ön Lisans sınavında adayların puanları, Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerindeki performanslarına göre hesaplanıyor.
Değerlendirmede her test için doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puan elde ediliyor.
Bu puanların standartlaştırılmasının ardından adayların KPSSP93 puanları hesaplanıyor. KPSSP93 puan türünde Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin ağırlıkları eşit olarak uygulanıyor.
Adayların alacakları puanlar, ilgili kamu personeli alımlarında belirtilen başvuru şartları doğrultusunda kullanılabilecek.
KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?
KPSS Ön Lisans sonuçları, iki yıl geçerli olacak.
Adaylar, aldıkları KPSSP93 puanlarını geçerlilik süresi içinde ilgili kamu kurumlarının personel alımlarında kullanabilecek. Ancak başvuru yapabilmek için kurumların yayımladığı ilanlarda yer alan mezuniyet, puan ve diğer koşulların karşılanması gerekiyor.
KPSS ÖN LİSANS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
KPSS Ön Lisans sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların gündeminde kamu personeli alımları ve tercih süreçleri yer alacak.
ÖSYM'nin mevcut sınav takviminde KPSS Ön Lisans sonuçlarının açıklanacağı tarih belli olsa da bu sınava ilişkin merkezi yerleştirme tercih tarihleri henüz duyurulmadı.
Tercih işlemleri, ilgili yerleştirme takvimi ve tercih kılavuzunun yayımlanmasının ardından gerçekleştirilecek.