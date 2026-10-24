KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI 2026 AÇIKLANDI MI? ÖSYM KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? KPSS Ön Lisans sınav sonucu sorgulama ekranı

4 Ekim’de düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'na katılan ön lisans mezunlarının sonuç heyecanı doruğa ulaştı. Kamu personeli olma hedefiyle sınava giren adaylar, aldıkları puanı öğrenmek için ÖSYM'nin açıklamalarını yakın takibe aldı. Bir süredir "KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı mı?", "KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?" sorularına yanıt arayan adaylar için takvimdeki tarih netlik kazandı. ÖSYM’nin 2026 sınav takvimine göre KPSS Ön Lisans sonuçları Ekim ayında erişime açılacak. İşte 2026 KPSS Ön Lisans sınavı sonuç tarihi ve ÖSYM sonuç sorgulama ekranı…