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        Haberler Bilgi Yaşam KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS Ön Lisans sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

        KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS Ön Lisans sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

        KPSS Ön Lisans sınav sonuçları ÖSYM tarafından duyurulacak. Kamu kurumlarında görev almak isteyen adaylar, sonuçların hangi tarihte erişime açılacağını araştırıyor. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Peki KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak ve sorgulama nasıl yapılır?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Ekim 2026 - 21:00 Güncelleme:
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        KPSS Ön Lisans sonuçları tarihi ÖSYM 2026 sınav takviminde yer aldı. Kamu KPSS tercih dönemi öncesinde puanlarını öğrenmek isteyen adaylar, ÖSYM'nin sonuç açıklama tarihini merakla araştırıyor. İşte, KPSS Ön Lisans sonuçları açıklanma tarihi

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        KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre KPSS Ön Lisans sonuçları, 30 Ekim 2026 Cuma günü açıklanacak.

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        KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

        Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

        ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’nde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez. ÖSYM, adaylara yönelik Sınav Sonuç Belgesinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgesinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

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