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        Haberler Bilgi Gündem KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman? KPSS lise sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

        KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman? KPSS lise sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

        2026 KPSS Ortaöğretim sınavı için geri sayım devam ederken adayların gözü ÖSYM'den gelecek sınav giriş belgesine çevrildi. Lise mezunu adayların katılacağı KPSS Ortaöğretim oturumu için sınav tarihi belli oldu. Adaylar sınava kısa süre kala sınavın ne zaman yapılacağını, saat kaçta başlayacağını ve sınav giriş belgesinin yayımlanıp yayımlanmadığını araştırıyor. KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgesinde adayların sınava gireceği bina, salon ve sınav merkezi bilgileri yer alacak. Peki KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman ve KPSS sınav giriş belgesi yayımlandı mı? İşte ÖSYM ile 2026 KPSS Ortaöğretim sınav tarihi ve sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Ekim 2026 - 00:17 Güncelleme:
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        1

        2026 KPSS Ortaöğretim sınavı için başvurular 27 Ağustos-8 Eylül 2026 tarihleri arasında alındı. ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre KPSS Ortaöğretim oturumu ekim ayında yapılacak. Adayların sınava girecekleri yer bilgileri ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden açıklanacak. Peki KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgesi yayımlandı mı ve sınav ne zaman yapılacak? İşte ÖSYM AİS üzerinden takip edilen 2026 KPSS Ortaöğretim sınavına ilişkin tüm detaylar...

        2

        KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

        ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 Pazar günü saat 10.15'te gerçekleştirilecek. Lise mezunu adayların katılacağı sınav için başvuru süreci tamamlanmış durumda. Adaylar sınav tarihi yaklaşırken ÖSYM AİS üzerinden sınava ilişkin duyuruları takip ediyor.

        3

        KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

        KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgesi henüz ÖSYM AİS ekranında erişime açılmış görünmüyor. ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi'nde KPSS Ön Lisans için sınava giriş belgesi dökümü işlemi bulunurken KPSS Ortaöğretim için sınava giriş belgesi işlemi henüz listelenmiyor. ÖSYM tarafından belge erişime açıldığında adaylar sınava girecekleri bina, salon ve sınav merkezi bilgilerini AİS üzerinden öğrenebilecek.

        4

        KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?

        KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgesi yayımlandığında adaylar belgeye ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden ulaşabilecek. Adaylar T.C. kimlik numarası ve ÖSYM aday şifresiyle sisteme giriş yaparak sınav bilgilerini görüntüleyebilecek. Sınava giriş belgesinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon ve sıra bilgileri yer alacak. Adayların belge yayımlandığında bilgilerini kontrol ederek sınav günü öncesinde sınav merkezini öğrenmesi gerekiyor.

        5

        KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre KPSS Ortaöğretim sonuçlarının 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor. Sınava katılan adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç ekranı üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sorgulayabilecek. Sonuç tarihiyle ilgili olası güncellemeler ÖSYM tarafından duyurulacak.

        6

        2026 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI TAKVİMİ

        Sınav: KPSS Ortaöğretim

        Sınav tarihi: 25 Ekim 2026 Pazar

        Başvurular: 27 Ağustos-8 Eylül 2026

        Geç başvuru: 15-16 Eylül 2026

        Sonuç tarihi: 19 Kasım 2026

        Sınav Süresi: 130 dakika

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        #KPSS
        #KPSS Ortaöğretim Sınavı
        #kpss ne zaman
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