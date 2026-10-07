2026 KPSS Ortaöğretim sınavı için başvurular 27 Ağustos-8 Eylül 2026 tarihleri arasında alındı. ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre KPSS Ortaöğretim oturumu ekim ayında yapılacak. Adayların sınava girecekleri yer bilgileri ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden açıklanacak. Peki KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgesi yayımlandı mı ve sınav ne zaman yapılacak? İşte ÖSYM AİS üzerinden takip edilen 2026 KPSS Ortaöğretim sınavına ilişkin tüm detaylar...