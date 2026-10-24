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        Haberler Bilgi KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SAATİ: 2026 KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman, bugün mü, yarın mı? KPSS ortaöğretim sınavı saat kaçta başlayacak?

        KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SAATİ: 2026 KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman, bugün mü, yarın mı? KPSS ortaöğretim sınavı saat kaçta başlayacak?

        Kamu personeli olma hedefiyle KPSS Ortaöğretim sınavına hazırlanan adaylar, sınav takvimine ilişkin ayrıntılara odaklandı. Sınav günü yaklaşırken özellikle oturumun başlangıç saati, sınav binalarına giriş için belirlenen son saat ve adayların dikkat etmesi gereken kurallar merak ediliyor. Lise mezunlarının katılım sağlayacağı sınav öncesinde gözler ÖSYM'nin duyurduğu takvime çevrilirken "KPSS Ortaöğretim bugün mü, yarın mı yapılacak?" sorusu da gündemdeki yerini koruyor. Peki, 2026 KPSS Ortaöğretim sınavı hangi tarihte ve saat kaçta başlayacak? Adaylar sınav salonlarına en geç ne zaman alınacak? İşte sınav tarihi, oturum saati ve sınav günüyle ilgili bilinmesi gereken ayrıntılar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Ekim 2026 - 11:15 Güncelleme:
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        2026 KPSS Ortaöğretim sınavı için hazırlıklarını tamamlayan adayların gözü, ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimine çevrildi. Yaklaşık 3 milyon kişinin başvurduğu sınavın başlangıç saati gündemdeki yerini koruyor. Kamu kurumlarında görev almak isteyen lise mezunları, sınavın başlangıç ve bitiş saatleri ile oturuma ilişkin ayrıntıları araştırıyor. Öte yandan adayların sınav günü yanlarında bulundurmaları gereken giriş belgeleri, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişime sunuldu. Peki, KPSS Ortaöğretim sınavı ertelendi mi, hangi gün yapılacak? 2026 KPSS Ortaöğretim saat kaçta başlayacak ve ne zaman sona erecek? İşte sınav tarihi, oturum saatleri ve sınav giriş belgesine ilişkin merak edilenler…

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        KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        2026 KPSS Ortaöğretim sınavı, 25 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Lise mezunu adayların katılacağı sınav, saat 10.15'te başlayacak.

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        KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVINA SON GİRİŞ SAATİ KAÇ?

        25 Ekim 2026 Pazar günü yapılacak KPSS Ortaöğretim sınavı, saat 10.15'te başlayacak ve 12.25'te sona erecek.

        Adayların sınav binalarına girişleri, oturumun başlamasına 15 dakika kala, saat 10.00'da tamamlanacak. Belirlenen saatten sonra sınav binasına gelen adaylar içeri alınmayacak.

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        KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

        Sınav giriş belgeleri, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişime açıldı. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sisteme giriş yaparak belgelerini alabilecek.

        Sınava girilecek okul, bina ve salon bilgilerini içeren belgenin renkli veya siyah-beyaz çıktısı alınabiliyor. Adayların sınav günü giriş belgeleriyle birlikte geçerli kimlik belgelerini de yanlarında bulundurmaları gerekiyor.

        ÖSYM AİS KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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        SINAVA GİRERKEN TEMEL KURALLAR

        Adayların sınava girecekleri binayı sınav gününden önce görmeleri yararlarına olacaktır. Adaylara Sınava Giriş Belgesi gönderilmeyecektir. Sınava Giriş Belgesi’ni (fotoğraf görünür bir şekilde) yanında bulundurmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Bina girişinde yoğunluğa yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri ve sınavdan en az 1 saat önce sınavın yapılacağı bina önünde hazır bulunmaları sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir.

        Kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, peçete, ÖSYM tarafından temin edileceğinden, şeffaf pet şişe içerisindeki su dışında hiçbir araç, gereç, içecek ve yiyeceği sınava gireceğiniz binaya getirmeyiniz. Sınava şeffaf pet şişe içerisinde su getirebilirsiniz. Adayların sınava girebilmeleri için Sınava Giriş Belgesinden başka fotoğraflı ve onaylı sınava giriş için geçerli kimlik belgesini de yanlarında bulundurmaları zorunludur.

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