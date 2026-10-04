KPSS ZOR MUYDU, KOLAY MIYDI? 2026 KPSS Ön Lisans sınavı nasıldı? Adaylardan komik KPSS Ön Lisans soru yorumları

KPSS TÜRKÇE VE MATEMATİK SORULARI NASILDI?

Sınavın ardından adayların en çok değerlendirdiği bölümler arasında Türkçe ve Matematik yer aldı. 30'ar sorudan oluşan testlere ilişkin sosyal medya paylaşımlarında soruların zorluk seviyesi hakkında farklı görüşler paylaşıldı.

"Paragraf soruları o kadar uzundu ki okurken ne sorduğunu unuttum. Sürenin en az yarısı Türkçe testinde gitti, matematiğe vakit kalmadı."

"Sorular imkansız zor değildi ama işlem yükü o kadar fazlaydı ki 130 dakika yetmedi. Matematikteki sözel mantık ve problem soruları tam zaman tuzağı olmuş."