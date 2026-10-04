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        Haberler Bilgi KPSS ZOR MUYDU, KOLAY MIYDI? 2026 KPSS Ön Lisans sınavı nasıldı? Adaylardan komik KPSS Ön Lisans soru yorumları

        KPSS ZOR MUYDU, KOLAY MIYDI? 2026 KPSS Ön Lisans sınavı nasıldı? Adaylardan komik KPSS Ön Lisans soru yorumları

        4 Ekim 2026 Pazar günü düzenlenen 2026 KPSS Ön Lisans sınavı sona erdi. Sınavdan çıkan adaylar, Türkçe, Matematik, Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık ve Güncel Bilgiler sorularının zorluk seviyesine ilişkin ilk değerlendirmelerini X üzerinden paylaşmaya başladı. Peki, 2026 KPSS Ön Lisans sınavı nasıldı, zor muydu kolay mıydı? İşte, adaylardan 2026 KPSS Ön Lisans soru yorumları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Ekim 2026 - 15:39 Güncelleme:
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        ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2026 KPSS Ön Lisans sınavının tamamlanmasıyla birlikte adayların sınav heyecanı yerini soru değerlendirmelerine bıraktı. Sınavdan çıkan adaylar, hangi derslerde zorlandıklarını ve soruların genel olarak nasıl olduğunu X'te yaptıkları paylaşımlarla anlatmaya başladı. Özellikle Matematik ve Türkçe sorularının yanı sıra Tarih, Coğrafya ve Vatandaşlık testlerine ilişkin yorumlar dikkat çekti. Peki, KPSS Türkçe, Matematik, Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık ve Güncel Bilgiler soruları nasıldı? İşte, 2026 KPSS sınav yorumları ile adayların komik X paylaşımları…

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        2026 KPSS ÖN LİSANS SINAVI NASILDI?

        KPSS Ön Lisans sınavından çıkan adaylar, sınavın genel zorluk seviyesine ilişkin ilk yorumlarını sosyal medyada paylaştı. Bazı adaylar sınavı beklediklerinden daha kolay bulurken, bazı adaylar belirli derslerdeki soruların zorlayıcı olduğunu ifade etti.

        2026 KPSS Ön Lisans'ta adaylara toplam 120 soru yöneltildi. Genel Yetenek testinde 30 Türkçe ve 30 matematik sorusu bulunurken, Genel Kültür testinde 27 tarih, 18 coğrafya, 9 vatandaşlık ve 6 güncel bilgiler sorusu yer aldı.

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        KPSS TÜRKÇE VE MATEMATİK SORULARI NASILDI?

        Sınavın ardından adayların en çok değerlendirdiği bölümler arasında Türkçe ve Matematik yer aldı. 30'ar sorudan oluşan testlere ilişkin sosyal medya paylaşımlarında soruların zorluk seviyesi hakkında farklı görüşler paylaşıldı.

        "Paragraf soruları o kadar uzundu ki okurken ne sorduğunu unuttum. Sürenin en az yarısı Türkçe testinde gitti, matematiğe vakit kalmadı."

        "Sorular imkansız zor değildi ama işlem yükü o kadar fazlaydı ki 130 dakika yetmedi. Matematikteki sözel mantık ve problem soruları tam zaman tuzağı olmuş."

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        KPSS TARİH, COĞRAFYA VE VATANDAŞLIK SORULARI ZOR MUYDU?

        Genel Kültür testinde 27 Tarih, 18 Coğrafya ve 9 Vatandaşlık sorusu soruldu. Sınavın tamamlanmasının ardından adaylar bu derslerde karşılaştıkları sorularla ilgili değerlendirmelerini de sosyal medyada paylaşmaya başladı.

        "Tarihte yorum yapıp elenecek soru yoktu, direkt bilgi sorulmuş. Bilmeyen adaylar için zor, çalışan için oldukça net sorular vardı."

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        KPSS GÜNCEL BİLGİLER SORULARI NASILDI?

        Genel Kültür testinde 6 güncel bilgiler sorusu yer aldı. Sınavdan çıkan adaylar, güncel bilgiler bölümündeki soruların zorluk seviyesine ilişkin değerlendirmelerini X üzerinden paylaştı.

        "Güncel ve vatandaşlık bölümü görece daha rahattı. Genel kültür testini erken bitirip Genel Yetenek'e zaman ayıranlar şanslıydı."

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        2026 KPSS ÖN LİSANS ADAY YORUMLARI

        Sınavın sona ermesinin ardından X'te KPSS Ön Lisans etiketiyle çok sayıda paylaşım yapılmaya başlandı. Adaylar sınavın genel zorluk seviyesinin yanı sıra tek tek sorular ve dersler üzerinden de değerlendirmelerde bulundu.

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