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        Haberler Bilgi KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANMA TARİHİ 2026-2027: KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nereden sorgulanır?

        KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANMA TARİHİ 2026-2027: KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nereden sorgulanır?

        Üniversite öğrencilerinin eğitim hayatlarına maddi destek sağlamak amacıyla başvurduğu KYK burs ve öğrenim kredisi için sonuç bekleyişi başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yürütülen 2026-2027 eğitim öğretim yılı başvuru süreci, 16 Ekim'de tamamlandı. Başvurularını gerçekleştiren öğrenciler, şimdi burs ya da öğrenim kredisi almaya hak kazanıp kazanmadıklarını öğrenmek için yapılacak resmi duyuruya odaklandı. Değerlendirmeler sonucunda burs almaya uygun bulunmayan öğrenciler, ilgili mevzuat kapsamında öğrenim kredisi imkanından yararlanabilecek. Peki, 2026 KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? KYK burs başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden nasıl sorgulanır? İşte öğrencilerin merakla beklediği sonuç takvimine ve sorgulama işlemlerine ilişkin detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Ekim 2026 - 17:46 Güncelleme:
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        KYK burs ve öğrenim kredisi başvurularının sona ermesiyle birlikte üniversite öğrencileri için sonuç bekleyişi başladı. 2026-2027 eğitim öğretim döneminde maddi destek almak isteyen öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 12-16 Ekim tarihleri arasında alınan başvuruların ardından değerlendirme sürecine odaklandı. Başvuru sonuçların ilan edileceği tarih ve sorgulama işlemlerinin nasıl yapılacağı, öğrencilerin en çok araştırdığı konular arasında bulunuyor. Peki, 2026-2027 KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçları belli oldu mu? GSB sonuçları hangi tarihte duyuracak, öğrenciler başvuru durumlarını nereden kontrol edebilecek? İşte KYK burs ve kredi sonuçlarına ilişkin son gelişmeler ve sorgulama ekranı hakkında bilinmesi gerekenler…

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        KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        KYK burs ve kredi başvurularının ardından öğrencilerin ekonomik, sosyal ve eğitim durumları incelemeye alınacak. Değerlendirme kapsamında 12 farklı kamu kurumundan sağlanan veriler, başvuru sırasında verilen bilgilerle karşılaştırılacak.

        2026-2027 KYK burs ve kredi sonuçlarının Kasım ayının son haftasına kadar duyurulması bekleniyor. Ancak henüz kesin bir tarih açıklanmadı. Öğrenciler, sonuç takvimine ilişkin gelişmeleri KYK'nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından takip edebilecek.

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        KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

        2026-2027 KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları, Gençlik ve Spor Bakanlığının (GSB) resmi açıklamasının ardından erişime açılacak. Öğrenciler, e-Devlet sistemine giriş yaparak burs veya kredi almaya hak kazanıp kazanmadıklarını sorgulayabilecek.

        Başvurusu olumlu sonuçlanan öğrencilerin, ödemelerden yararlanabilmek için e-Devlet üzerinden taahhütname onayını belirtilen süre içerisinde tamamlaması gerekecek. KYK burs ve kredi sonuçları açıklandığında, e-Devlet sorgulama bağlantısına haberimiz üzerinden de ulaşılabilecek.

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        KYK BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?

        2026 yılı Ocak ayından itibaren ön lisans ve lisans öğrencilerine verilen KYK burs ve öğrenim kredisi tutarı aylık 4 bin TL olarak uygulanmaya başladı.

        2027 yılında geçerli olacak yeni burs ve kredi miktarının ise Aralık ayında yapılacak açıklamayla netleşmesi bekleniyor.

        KYK burs ve öğrenim kredisi miktarları eğitim seviyesine göre şu şekildedir:

        Ön Lisans ve Lisans: 4.000 TL

        Yüksek Lisans: 8.000 TL

        Doktora: 12.000 TL

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        KYK BURS VE KREDİ VERİLİRKEN ÖNCELİKLİ KİŞİLER KİMLER?

        GSB, KYK burs ve öğrenim kredisi başvurularını değerlendirirken öğrencilerin ekonomik ve sosyal durumlarını dikkate alıyor. Bazı öğrenci grupları ise mevzuatta yer alan öncelik hükümleri kapsamında değerlendiriliyor. Başvuru sırasında bilgileri sistem üzerinden doğrulanan başlıca öncelikli gruplar şöyle sıralanıyor:

        - Şehitlerin çocukları ile bekâr kardeşleri ve gazilerin çocukları,

        - Sağlık kurulu raporuyla yüzde 40 ve üzeri engeli bulunduğu belgelenen öğrenciler,

        - Anne ve babası hayatını kaybetmiş öğrenciler,

        - Devlet koruması altında yetişenler ile Darüşşafaka Lisesi mezunları,

        - Milli sporcu belgesine sahip öğrenciler.

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