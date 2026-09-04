KYK YURT SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI E-DEVLET | 2026-2027 KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? GSB yurt sorgulama nasıl yapılır?

2026-2027 KYK YURT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026-2027 KYK yurt sonuçları henüz açıklanmadı. KYK yurt başvuru sonuçları açıklanma tarihi ile ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından resmi bir açıklama da yapılmadı.

Geçtiğimiz yıl sonuçlar 11 Eylül’de erişime açılmıştı. Bu bilgi göz önünde bulundurulduğunda bu yılki KYK yurt sonuçlarının Eylül ayının ikinci haftası açıklanması bekleniyor.