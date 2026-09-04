KYK YURT SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI E-DEVLET | 2026-2027 KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? GSB yurt sorgulama nasıl yapılır?
KYK yurt sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 25-29 Ağustos tarihleri arasında alınan 2026-2027 Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) yurt başvurularının ne zaman sonuçlanacağı merak ediliyor. Üniversitelerin açılmasına oldukça kısa bir süre kalırken, ilk defa bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran öğrenciler ile eğitimine devam eden ara sınıf öğrencileri Gençlik ve Spor Bakanlığı açıklamalarını yakından takip ediyor. Peki, 2026-2027 KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? GSB yurt sorgulama nasıl yapılır? İşte, GSB KYK yurt sonuçları sorgulama e-Devlet ekranı ve konu hakkında detaylı bilgiler…
KYK yurt başvurularının 29 Ağustos’ta tamamlanmasının ardından sonuçların açıklanacağı tarih gündeme geldi. Başka bir şehirde üniversite eğitimi alacak olan öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan (GSB) gelecek yurt sonuçları açıklamasına odaklandı. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından KYK yurt sonuçları sorgulama ekranı erişime açılacak. Öğrenciler KYK yurt başvuru sonuçlarını e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Peki, 2026-2027 KYK yurt sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? GSB KYK yurt sonuçları bugün açıklanır mı? İşte detaylar…
2026-2027 KYK YURT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2026-2027 KYK yurt sonuçları henüz açıklanmadı. KYK yurt başvuru sonuçları açıklanma tarihi ile ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından resmi bir açıklama da yapılmadı.
Geçtiğimiz yıl sonuçlar 11 Eylül’de erişime açılmıştı. Bu bilgi göz önünde bulundurulduğunda bu yılki KYK yurt sonuçlarının Eylül ayının ikinci haftası açıklanması bekleniyor.
KYK YURT SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından KYK yurt başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açılacak.
Adaylar, yerleştirme durumlarını T.C Kimlik Numaraları ve şifreleri ile e-Devlet sistemine giriş yaparak "GSB Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama" hizmeti aracılığıyla öğrenebilecek.
Başvuru sonuçları ekranında öğrencilerin yurt kazanması durumunda yurt adresi, şehir, öğrenci adı, kayıt tarihleri ve gerekli belgeler yer alacak.
KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILACAK?
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre KYK yurtlarında yeni dönem 14 Eylül 2026 tarihinde başlayacak.
Nöbetçi yurtlar 14 Eylül'e kadar hizmet verecek. Dersleri 14 Eylül'den önce başlayan öğrenciler, ders başlangıç tarihinden itibaren nöbetçi yurtlarda kalabilecek.
Dersleri 14 Eylül'den sonra başlayan öğrenciler ise üniversite başlangıç tarihinden 3 gün önce yurda giriş yapabilecek.
2026-2027 KYK AYLIK YURT ÜCRETİ NE KADAR?
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’ne (KYK) bağlı öğrenci yurtlarında 2026-2027 eğitim öğretim yılında uygulanacak ücretler artırıldı.
Buna göre geçen yıl aylık 1290 TL olan yurt ücreti 1590 TL’ye yükseldi. Böylece ücretteki artış oranı yaklaşık yüzde 23.3 oldu.
KYK 1.,2.,3.,4.,5.,6. TİP YURT AYLIK ÜCRETİ NE KADAR?
GSB yurtlarında ücretler; binanın fiziki özellikleri, oda kapasitesi ve öğrencilere sunulan imkanlara göre değişebiliyor. Bu nedenle öğrencinin ödeyeceği kesin tutar, yerleştirildiği yurda göre farklılaşabiliyor.