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        Haberler Bilgi Gündem LGS EBA ŞİFRESİ ALMA EKRANI 2026 || EBA şifresi nasıl alınır? EBA şifresi ile LGS sınav sonucu sorgulama ekranı

        LGS EBA ŞİFRESİ ALMA EKRANI 2026 || EBA şifresi nasıl alınır? EBA şifresi ile LGS sınav sonucu sorgulama ekranı

        2026 LGS sonuçlarını öğrenmek isteyen binlerce öğrenci ve veli, sonuç sorgulama ekranına ilişkin detayları araştırmayı sürdürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) erişime açacağı sonuç ekranı öncesinde "EBA şifresi nasıl alınır?", "LGS sonuçları EBA'dan mı öğrenilecek?", "EBA giriş bilgileri nasıl oluşturulur?" soruları en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Peki, LGS EBA şifresi alma işlemi nasıl yapılır, sonuçlar hangi ekrandan sorgulanacak? İşte adım adım merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Temmuz 2026 - 08:43 Güncelleme:
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        LGS sonuç sorgulama ekranı ile öğrenciler ve veliler, EBA şifresi alma işlemi ile sonuç görüntüleme yöntemlerini araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyuracağı sonuçların ardından adaylar, puan ve yüzdelik dilim bilgilerine ulaşmak için kullanılacak ekranları merak ediyor. Peki, EBA şifresi nasıl alınır, LGS sonuçları EBA üzerinden açıklanacak mı, sonuç sorgulama işlemi nasıl yapılacak? İşte 2026 LGS sonuçlarına erişim sürecine ilişkin tüm ayrıntılar...

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        EBA ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

        EBA şifresi nasıl alınır? sorusu, LGS sonuçlarını görüntülemek isteyen öğrenciler tarafından araştırılıyor. EBA hesabı bulunmayan öğrenciler, geçici EBA şifresi oluşturma işlemlerini gerçekleştirebilir.

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        EBA şifresi almak için öğrenciler;

        Velisinin e-Devlet hesabı üzerinden geçici şifre oluşturabilir,

        Okul yönetimi veya öğretmenlerinden destek alabilir,

        Aldıkları geçici şifreyle EBA sistemine giriş yaparak yeni şifre belirleyebilir.

        İlk giriş işleminin ardından öğrencilerin hesap bilgilerini güncellemesi ve iletişim bilgilerini tanımlaması gerekiyor.

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        LGS SONUÇLARI EBA ÜZERİNDEN Mİ AÇIKLANACAK?

        LGS sonuçlarının erişiminde EBA giriş seçeneği kullanılabilecek. Öğrenciler, MEB Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden EBA bilgileriyle giriş yaparak sınav sonuçlarına ulaşabilecek.

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        Sonuçların açıklanacağı tarihte yoğunluk yaşanmaması için öğrencilerin EBA şifre işlemlerini önceden tamamlamaları öneriliyor.

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