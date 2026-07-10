LGS SONUÇ SAATİ ve GÜNÜ || LGS sonuçları açıklandı mı? LGS sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın ardından sonuç heyecanı yaşanıyor. Lisede eğitim hayatına yön verecek puanlarını öğrenmek isteyen öğrenciler ile veliler, "LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?" sorularına yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026 sınav takvimine göre LGS sonuçları 10 Temmuz Cuma günü ilan edilecek. Sonuçların yayımlanmasının ardından öğrenciler puan, yüzdelik dilim ve diğer bilgilerine MEB'in sonuç sorgulama ekranı üzerinden ulaşabilecek. İşte bilgiler...