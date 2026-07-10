LGS SONUÇ SAATİ ve GÜNÜ || LGS sonuçları açıklandı mı? LGS sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak?
2026 LGS sonuçları için heyecan doruğa ulaştı. 13 Haziran'da düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava katılan yüz binlerce öğrenci ve veli, gözünü Milli Eğitim Bakanlığı'nın sonuç ekranına çevirdi. "LGS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?" sorusu günün en çok araştırılan başlıkları arasında yer alırken, MEB'in yayımladığı takvime göre sonuçlar 10 Temmuz 2026 Cuma günü erişime açılacak. Adaylar, sonuçlarını T.C. kimlik numaralarıyla MEB'in resmi internet sitesi üzerinden görüntüleyebilecek. İşte detaylar...
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın ardından sonuç heyecanı yaşanıyor. Lisede eğitim hayatına yön verecek puanlarını öğrenmek isteyen öğrenciler ile veliler, "LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?" sorularına yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026 sınav takvimine göre LGS sonuçları 10 Temmuz Cuma günü ilan edilecek. Sonuçların yayımlanmasının ardından öğrenciler puan, yüzdelik dilim ve diğer bilgilerine MEB'in sonuç sorgulama ekranı üzerinden ulaşabilecek. İşte bilgiler...
LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
LGS kapsamındaki merkezî sınavın sonuçları bugün (10 Temmuz 2026) "www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek. Sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da yayımlanacak ve liselere yerleştirme süreci başlayacak.
2025 LGS (Liselere Geçiş Sistemi) merkezi sınav sonuçları, 11 Temmuz 2025 Cuma günü saat 10.00 itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından erişime açılmıştır.
LGS 2026 SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR, NASIL ÖĞRENİLİR?
LGS sonuçları Meb.gov.tr sonuç ekranı ve EBA üzerinden erişime açılacak. Adaylar T.C Kimlik no ve diğer bilgileri ile giriş yaparak sonuçlara detayları görüntüleyebilecek.
LGS TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?
2026 yılı LGS tercihleri 13-27 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. LGS tercih ve yerleştirme sonuçları da 5 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak.
ROTA MAARİF 10 TEMMUZ AKTİF HALE GELİYOR
Rota Maarif, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınav sonuçlarının açıklanacağı 10 Temmuz'da aktif hâle gelecek. Platform ile LGS tercih sürecinde sınavsız okullarla birlikte merkezî sınavla öğrenci alan okulların taban yerleşme puanı, yüzdelik dilim ve net bilgileri sistem üzerinden incelenebilecek. Öğrenciler ve veliler, tercih etmeyi düşündükleri okulları karşılaştırabilecek ve taslak tercih listesi oluşturulabilecek.