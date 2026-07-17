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        Haberler Bilgi Gündem LGS taban puanları 2026 | Liselere Geçiş Sistemi lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı?

        LGS taban puanları 2026 | Liselere Geçiş Sistemi lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı?

        LGS tercih döneminin yaklaşmasıyla birlikte öğrenciler ve veliler lise taban puanları ile yüzdelik dilimleri araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan tercih kılavuzu doğrultusunda öğrenciler tercih listelerini oluşturacak. Fen liseleri, Anadolu liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu imam hatip liseleri ve mesleki teknik Anadolu liselerinin taban puanları büyük önem taşıyor. Uzmanlar, tercih yapılırken yalnızca puana değil yüzdelik dilime göre hareket edilmesini öneriyor. Geçmiş yılların yerleştirme sonuçları da tercih sürecinde öğrencilere yol gösteriyor. Peki, 2026 LGS taban puanları açıklandı mı, lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri nasıl öğrenilir? İşte 2026 LGS tercih dönemine ilişkin merak edilen detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Temmuz 2026 - 22:12 Güncelleme:
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        1

        LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler tercih sürecine çevrildi. Öğrenciler, istedikleri liselere yerleşebilmek için taban puanları ve yüzdelik dilimleri incelemeye başladı. Tercihler, MEB tarafından yayımlanan tercih ve yerleştirme kılavuzuna göre yapılacak. Uzmanlar, tercih listesinin hazırlanırken başarı sıralaması yerine yüzdelik dilimin esas alınmasının daha doğru olacağını belirtiyor. Peki, LGS lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri nereden öğrenilir? İşte detaylar…

        2

        LGS TABAN PUANLARI 2026 AÇIKLANDI MI?

        2026 LGS taban puanları henüz açıklanmadı. Çünkü taban puanlar, tercih işlemlerinin tamamlanmasının ve yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesinin ardından oluşuyor.

        Bu nedenle tercih döneminde öğrenciler, geçen yılın taban puanları ve yüzdelik dilimlerini referans alarak tercih listelerini hazırlıyor.

        2026 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        LGS TABAN PUANLARI NASIL OLUŞUYOR?

        Lise taban puanları;

        Öğrencilerin tercihleri,

        Kontenjanlar,

        Yerleştirme sonuçları,

        Başarı düzeyi

        gibi kriterlere göre her yıl yeniden belirleniyor. Bu nedenle taban puanlar her yıl değişiklik gösterebiliyor.

        4

        LGS YÜZDELİK DİLİMLERİ NEDEN ÖNEMLİ?

        Uzmanlar, LGS tercihleri yapılırken taban puandan çok yüzdelik dilimin dikkate alınmasını öneriyor.

        Çünkü sınavın zorluk derecesi her yıl değişebildiği için puanlar farklılaşabiliyor. Yüzdelik dilimler ise öğrencilerin başarı seviyesini daha doğru yansıtıyor.

        5

        LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

        Öğrenciler, tercih işlemlerini MEB tarafından yayımlanacak tercih kılavuzunda belirtilen tarihler arasında gerçekleştirecek.

        Tercih listesi hazırlanırken;

        Fen liseleri,

        Anadolu liseleri,

        Sosyal bilimler liseleri,

        Anadolu imam hatip liseleri,

        Mesleki ve teknik Anadolu liseleri

        için ilan edilen kontenjanlar ve geçen yılın yüzdelik dilimleri dikkate alınabilecek.

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        LİSE TABAN PUANLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        Öğrenciler ve veliler, lise taban puanları, kontenjanlar ve yüzdelik dilimlere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan tercih kılavuzu ve e-Okul sistemi üzerinden ulaşabiliyor.

        Tercih döneminde okul bazında taban puanlar, kontenjanlar ve geçen yılın yerleştirme verileri ayrıntılı olarak incelenebiliyor.

        7

        LGS TERCİHLERİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

        LGS tercih listesi hazırlanırken öğrencilerin yalnızca en yüksek puanlı okulları değil, kendi yüzdelik dilimlerine uygun okulları da listeye eklemesi öneriliyor. Ayrıca okulun kontenjanı, bulunduğu il ve ilçe, yabancı dil seçenekleri ve eğitim imkanları da tercih sürecinde değerlendirilmesi gereken kriterler arasında yer alıyor. Böylece öğrenciler yerleşme ihtimallerini artıracak daha dengeli bir tercih listesi oluşturabiliyor.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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