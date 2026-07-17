LGS TERCİHLERİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

LGS tercih listesi hazırlanırken öğrencilerin yalnızca en yüksek puanlı okulları değil, kendi yüzdelik dilimlerine uygun okulları da listeye eklemesi öneriliyor. Ayrıca okulun kontenjanı, bulunduğu il ve ilçe, yabancı dil seçenekleri ve eğitim imkanları da tercih sürecinde değerlendirilmesi gereken kriterler arasında yer alıyor. Böylece öğrenciler yerleşme ihtimallerini artıracak daha dengeli bir tercih listesi oluşturabiliyor.