LGS taban puanları ile LGS 200, 250, 300, 350 puan alan hangi liseye girer? MEB LGS 200 puanla hangi liseye gidilir?
Lise hayali kuran binlerce öğrenci ve veli, LGS tercih süreci öncesinde puanlara göre hangi okulların tercih edilebileceğini araştırıyor. Özellikle "LGS 200 puanla hangi liseye gidilir?", "250, 300, 350, 400 ve 450 puanla hangi liseler kazanılabilir?" soruları yoğun ilgi görüyor. Adaylar, tercih döneminde puanlarının yanı sıra yüzdelik dilimlerini, kontenjanları ve önceki yılların taban puanlarını dikkate alarak tercih listelerini oluşturacak. İşte LGS puanına göre tercih edilebilecek lise seçeneklerine ilişkin merak edilenler...
LGS kapsamında lise tercihi yapmaya hazırlanan öğrenciler, puanlarına uygun okul seçeneklerini öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Fen liseleri, Anadolu liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile imam hatip liselerinin taban puanları ve yüzdelik dilimleri, tercih sürecinde belirleyici unsurlar arasında yer alıyor. Peki LGS'de 200, 250, 300, 350, 400 ve 450 puan alan öğrenciler hangi liseleri tercih edebilir? İşte puan aralıklarına göre öne çıkan bilgiler...
LGS 2026 TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?
2026 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimler açıklanmadı. Bu yıl öğrenciler 2025 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimlerine göre tercih işlemlerini gerçekleştirecek.
E-OKUL 2025 LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLER İÇİN TIKLAYINIZ
LGS 180, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290 300 PUANLA HANGİ LİSEYE GİDİLİR?
Milli Eğitim Bakanlığı 2026 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri listesini henüz yayımlamadı. 2026 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri tercihlerin ardından ek yerleştirmelerde belli olacak. Bu nedenle öğrenciler, geçtiğimiz yılın yani 2025 lise taban ve tavan puanları ışığında tercihlerini yapacak.
LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
MEB takvimine göre lise tercih işlemleri 13-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapılacak. Adaylar tercihlerini e-Okul sistemi üzerinden yapabilecek.
LGS TERCİH ROBOTU ROTA MAARİF AÇILDI MI?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki tercih sürecinde okul bilgilerine erişimi kolaylaştırmak amacıyla, eğitim kurumlarına ait tüm bilgileri tek çatı altında toplayan "Rota Maarif" dijital platformunu 10 Temmuz'da hayata geçirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, MEB Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü bünyesinde, Türkiye genelindeki eğitim kurumlarına ait bilgileri tek platformda sunan "Rota Maarif" bilgilendirme sistemi hazırlandı.