2027 OCAK MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Memur ve memur emeklilerinin 2027 yılının ocak ayında alacağı maaş artışında, toplu sözleşmeden kaynaklanan zam oranı ile oluşması halinde enflasyon farkı belirleyici olacak. Yeni yılın ilk altı ayı için yüzde 5 olarak kararlaştırılan toplu sözleşme zammına, 2026'nın temmuz-aralık dönemindeki enflasyonun bir önceki dönem için belirlenen toplu sözleşme oranını aşması durumunda hesaplanacak fark da eklenecek.

Böylece maaşlara yansıyacak nihai artış, yılın ikinci yarısına ait enflasyon verilerinin kesinleşmesiyle ortaya çıkacak. En düşük memur maaşının 70 bin 224 TL olduğu varsayılarak yapılan örnek hesaplamalarda ise farklı zam ihtimallerine göre oluşabilecek yeni maaş tutarları şöyle sıralanıyor: