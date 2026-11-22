Memur zammı ne zaman açıklanacak? 2027 Ocak zammına göre polis, hemşire, öğretmen maaşı ne kadar olacak?
Ocak ayı yaklaşırken gözler memur zammı son dakika gelişmelerine çevrildi. TÜİK tarafından açıklanacak kasım ve aralık ayı enflasyon rakamlarının ardından zam oranı netlik kazanırken, polis, öğretmen ve hemşire maaşlarında da değişiklik yaşanacak. Dört aylık enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından memur ve memur emeklileri için enflasyon farkı %1,21 olarak belirlenmişti. Peki, memur zammı ne zaman açıklanacak? 2027 Ocak zammına göre polis, hemşire, öğretmen maaşı ne kadar olacak?
2027 Memur zammı için gözler enflasyon farkına çevrilmiş durumda. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte emeklilerin yeni yılda alacakları zam oranları konusunda da son viraja girildi. Peki 2027 memur maaşları ne kadar olacak? İşte, öğretmen, polis, doktor, hemşire, bekçi, zabıta, öğretim görevlisi maaş zammında yaşanan son gelişmeler…
2027 OCAK MEMUR ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2027 Ocak memur zammı, TÜİK'in Aralık 2026 enflasyon verisini açıklayacağı 5 Ocak 2027 tarihinde kesinleşecek. Memur ve memur emeklilerinin maaş artışında 2026 yılının ikinci yarısındaki enflasyon farkı ile 2027'nin ilk altı ayı için belirlenen yüzde 5'lik toplu sözleşme zammı esas alınacak.
2027 OCAK MEMUR ZAMMI YÜZDE KAÇ OLACAK?
Memur ve memur emeklilerinin ocak zammında enflasyon farkı ile toplu sözleşme artışı birlikte hesaplanıyor. 2026'nın ikinci yarısında yüzde 7 toplu sözleşme zammı alan memurlar için temmuz-aralık enflasyonunun bu oranı aşan kısmı enflasyon farkı oluşturacak.
TCMB'nin yüzde 29,5'lik yıl sonu tahminine göre ikinci altı aylık enflasyonun yüzde 9,97 olması durumunda yaklaşık yüzde 2,78 enflasyon farkı hesaplanıyor. Ocak 2027 için belirlenen yüzde 5 toplu sözleşme zammıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin toplam artışının yaklaşık yüzde 7,91 olması bekleniyor.
En düşük emekli aylığında ilave artış yapılıp yapılmayacağı ve refah payı konusunda alınacak kararlar da maaşların nihai seviyesini belirleyecek. Bu nedenle TCMB'nin yüzde 29,5'lik tahmini önemli bir gösterge olsa da ocak ayında hesaplara yatacak kesin tutarlar henüz belli değil.
4 AYLIK ENFLASYON FARKI YÜZDE KAÇ OLDU?
Memur ve memur emeklileri için 4 aylık enflasyon farkı % 1,21 olarak hesaplandı.
Temmuz ayı enflasyonu 1,78, Ağustos ayı enflasyonu 1,84, Eylül ayı enflasyonu 1,84 ve Ekim ayı enflasyonu 2,58 olarak açıklandı. Memur ve memur emeklisi için kesinleşen zam oranı % 5 toplu sözleşme zammı eklendiğinde % 6,27 oldu.