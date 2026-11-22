2027 OCAK MEMUR ZAMMI YÜZDE KAÇ OLACAK?

Memur ve memur emeklilerinin ocak zammında enflasyon farkı ile toplu sözleşme artışı birlikte hesaplanıyor. 2026'nın ikinci yarısında yüzde 7 toplu sözleşme zammı alan memurlar için temmuz-aralık enflasyonunun bu oranı aşan kısmı enflasyon farkı oluşturacak.

TCMB'nin yüzde 29,5'lik yıl sonu tahminine göre ikinci altı aylık enflasyonun yüzde 9,97 olması durumunda yaklaşık yüzde 2,78 enflasyon farkı hesaplanıyor. Ocak 2027 için belirlenen yüzde 5 toplu sözleşme zammıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin toplam artışının yaklaşık yüzde 7,91 olması bekleniyor.

En düşük emekli aylığında ilave artış yapılıp yapılmayacağı ve refah payı konusunda alınacak kararlar da maaşların nihai seviyesini belirleyecek. Bu nedenle TCMB'nin yüzde 29,5'lik tahmini önemli bir gösterge olsa da ocak ayında hesaplara yatacak kesin tutarlar henüz belli değil.