Menekşe dizisi ne zaman yayınlanacak? Show TV’nin yeni günlük dizisi Menekşe'nin yayın tarihi ve saati belli oldu!
Show TV'nin yeni günlük dizisi Menekşe, izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. Güz Bozkurt ve Batuhan Demir'in başrollerini paylaştığı yapımın yayın tarihi ve saati belli oldu. Limon Yapım imzalı dizi, imkansız bir aşkın ve yıllara yayılan bir hesaplaşmanın hikayesini ekrana taşıyacak. İlk bölümü kaçırmak istemeyen izleyiciler ''Menekşe dizisi ne zaman başlayacak, saat kaçta yayınlanacak?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Show TV'nin yeni günlük dizisi Menekşe'nin yayın tarihi, konusu, oyuncu kadrosu ve diziye dair merak edilen tüm detaylar…
Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Menekşe dizisi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Çocukluk yıllarında başlayan büyük bir aşkın yıllar sonra yaşanan ayrılıklar, kırgınlıklar ve hesaplaşmalarla yeniden şekillenmesini konu alan yapımda Güz Bozkurt ve Batuhan Demir başrolleri üstleniyor. Dizinin konusu ve oyuncuları yanı sıra yayın günü izleyiciler tarafından merak ediliyordu. Limon Yapım imzası taşıyan Menekşe dizisinin yayın tarihi ve saati belli oldu. Peki, Menekşe dizisi ne zaman yayınlanacak, hangi günler ekrana gelecek? İşte Menekşe dizisinin ilk bölüm tarihi, konusu ve oyuncu kadrosu hakkında detaylar…
MENEKŞE DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Show TV'nin Limon Yapım imzalı yeni günlük dizisi Menekşe'nin yayın tarihi belli oldu.
Yönetmen koltuğunda Fulya Yavuzoğlu ve Ece Tahtalıoğlu Pertez'in oturduğu dizi, 30 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 16.30'da ilk bölümüyle ekranlara gelecek.
Çocuklukta filizlenen bir aşkın yıllar içinde sınandığı, ayrılıkların, kırgınlıkların ve yüzleşmelerin iç içe geçtiği dizi, hafta içi her gün aynı saatte izleyiciyle buluşacak.
MENEKŞE DİZİSİNİN KONUSU
İmkânsız bir aşkın yıllara yayılan acısı ve hiç dinmeyen bir hesaplaşma, Menekşe'nin hikâyesinin merkezinde yer alıyor.
Henüz on sekizindeyken birbirlerine delicesine âşık olan iki genç, bütün engelleri aşarak birlikte yeni bir hayat kurmanın hayalini kurar.
Ancak kimsesiz ve yoksul Menekşe (Güz Bozkurt) ile köklü Sancar ailesinin varisi Murat’ın (Batuhan Demir) aşkı, ailelerinin karşı çıkışıyla büyük bir sınava dönüşür.
Ayrılığın, suskunluğun ve yanlış anlaşılmaların gölgesinde birbirlerinden koparılan iki âşık, yıllar sonra yeniden karşılaştıklarında geçmişin yaraları hâlâ kanamaktadır.
Menekşe’nin ve Murat’ın yolları kesiştiğinde aşk, gurur, nefret ve kıskançlık birbirine karışır. İkili, aşkın bitmeyen bir sınav olduğunu ve bu sınavdan ancak birbirlerine tutunarak çıkabileceklerini anlar.
MENEKŞE DİZİSİNİN OYUNCULARI
Genç oyuncuları deneyimli isimlerle buluşturan Menekşe, zengin kadrosuyla da dikkat çekiyor.
Danışmanlığını Mehmet Uyar’ın, genel koordinatörlüğünü Cafer Özgül’ün üstlendiği dizinin başrollerini Güz Bozkurt ve Batuhan Demir paylaşıyor.
Güz Bozkurt dizide Menekşe karakterine hayat verirken Batuhan Demir ise Murat karakterini canlandırıyor.
Senaryosunu Merve Ateşoğlu Balıkçı, Baran Yıldırım Gündoğdu ve Vural Balıkçı'nın kaleme aldığı yapımın oyuncu kadrosu şöyle:
Güz Bozkurt – Menekşe
Batuhan Demir – Murat
Çağrı Baylan – Aras
İlayda Sumak – Zeynep
Zeynep Serpil Bozkurt – Rüksan
Aysun Güven – Edibe
Melike Baş – Derya
Ezgi Gezer – Cemre
Çağatay Çabuk – Ferhat
Emel Kara – Çiğdem
Merve Kurç – Sevgi
Rıza Sarıdoğan – Fatih
Doğan Güneş – Cevat
Sibel Bay – Zehra
MENEKŞE DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
İstanbul’un pek çok farklı noktasında gerçekleştirilen çekimlerde Şile, Nişantepe ve Reşadiye gibi farklı lokasyonlar dizinin atmosferine ev sahipliği yapıyor. Şehrin farklı dokularını ekrana taşıyan yapımda, her mekân hikâyenin dünyasını tamamlayan bir unsur olarak öne çıkıyor.
DİZİ KARAKTERLERİ
Güz Bozkurt
Menekşe Esen
12 yaşlarında iken annesini kaybeder ve kendisinden iki küçük kardeşiyle Sancarlar çiftliğine sığınır. Çok gururlu ve asi bir genç kızdır. Zayıf noktası ise kardeşleridir. Nitekim sırf onlar için yıllarca Rüksan’ın aşağılamalarına ve işkencelerine katlanır. Murat’ı gerçekten çok sever. Murat onu bırakıp gidince kalbi derinden yaralanır. Ancak ona olan aşkı hiç bitmez. Gene de gururundan Murat’ı reddeder. Murat’ın meydan okumalarına, o da meydan okuyarak karşılık verir. Gururlarını yenemeyen iki aşık, uzun zaman hem aşkın hem de gururun girdabında sıkışıp kalırlar… Menekşe’yle ilgili büyük bir sır daha vardır, çok ünlü ve zengin bir adamın gayrimeşru kızıdır. Bir gün gerçekleri öğrenecek, bu gerçeği saklayan Rüksan’dan hesap soracaktır.
Batuhan Demir
Murat Sancar
Sancar ailesinin ortanca oğlu, temel direği, annesinin göz bebeği. Disiplinli, hırslı ama dürüst bir adam. Kadınlar tarafından ilgi görür, iş hayatında çok başarılıdır. Sert bir mizacı vardır. Menekşe onun ilk aşkıdır. Ailesi bu aşka karşı dursa da Murat Menekşe’yi kalbine yazmıştır bir kere. Ancak Murat 17 yaşındayken yaşanan büyük bir felaketten sonra büyük aşkı Menekşe için bir fedakârlık yapar ve onu bırakarak Amerika’ya gider. Menekşe bu fedakarlıktan habersiz olduğu için kendisini terk ettiğini sandığı Murat’ı o günden sonra affetmez. Yıllar sonra eve dönen Murat, büyük aşkına dönmenin sevincini yaşarken, Menekşe’nin öfkesi ile karşılaşır. Bu aşkın en büyük düşmanları annesi ve birlikte büyüdüğü Derya’ya rağmen Menekşe’den vazgeçmez. Bu kez pes etmeyecek, her ne pahasına olursa olsun, Menekşe ile evlenecektir. Hatta Menekşe’ye rağmen...
Çağrı Baylan
Aras Sancar
Sancar ailesinin küçük oğlu, havai, aklı fikri eğlencede olan ve sorumluluktan kaçan bir delikanlıdır. Neşeli, yakışıklı, zeki, özgüvenli ve çapkın bir gençtir. Başlangıçta sorumsuz ve hayatı fazla ciddiye almayan biridir. Kadınlarla ilişkilerini bir eğlence olarak görür. Ancak Zeynep’e âşık olduğunda değişmeye başlar; ilk kez gerçekten sorumluluk almayı ve fedakârlık yapmayı öğrenir. Özünde kötü niyetli değildir; zamanla sadık ve korumacı bir adama dönüşür.
İlayda Sumak
Zeynep
Masum, gururlu, çalışkan, fedakâr ve güçlü bir genç kızdır. Yoksulluk içinde büyüdüğü için hayatın zorluklarına karşı dirençlidir. Annesine son derece bağlıdır ve onun için kendi mutluluğundan vazgeçebilir. Ancak gururu nedeniyle zaman zaman yanlış kararlar verir. İnsanlara güvenmez, yaşadığı zorluklar nedeniyle hayattan korkar. Ömründe ilk defa birine güvenir, Aras’a aşık olur. Ancak gururu yüzünden büyük aşkı Aras’tan vazgeçer. Ondan hiç vazgeçmeyen ve sevgisine inandıran Aras sayesinde sonunda insanlara ve hayata güvenmeyi öğrenecektir.
Zeynep Serpil Bozkurt
Rüksan Sancar
Murat, Aras ve Ferhat’ın annesi. Korumacı, otoriter, hesapçı ve geleneksel değerlere bağlı bir kadındır. Oğullarının hayatına hükmetmek ister, evlenecekleri kadınlara bile Rüksan karar vermelidir. Kimselere layık bulmadığı oğullarına gelin seçerken en büyük kriteri bu kadınlara da söz geçirebilmesidir. Herkesi yönetmek ister. Menekşe’yi oğlunun etrafında görmeye bile tahammül edemez. Murat’ın Menekşe’ye duyduğu büyük aşk onu korkutur. Bu aşk yüzünden oğluna da Menekşe’ye de hükmetmesi imkansızdır. Diğer yandan oğluyla evlenirse Menekşe’nin bütün hayatını etkileyen o büyük sırrın ortaya çıkmasından korkar. Menekşe’nin Hamza’yla evlenmesini ister; bu evliliğin hem Menekşe’nin geleceğini güvence altına alacağını hem de geçmişi kapatacağını düşünür. Murat’ı Derya’yla evlendirmek en büyük hayalidir.
Aysun Güven
Edibe Sancar
Rüksan’ın kayınvalidesi, Murat Ferhat ve Aras’ın babaannesidir. Oğlu öldükten sonra evin hakimiyetini ele geçiren Rüksan’ın kötücül planlarına karşı çıkar. Menekşe’yi ve kardeşlerini Rüksan’dan korumaya çalışır. Ancak Rüksan’ın işlediği büyük bir suça Edibe de şahittir. Menekşe’nin çok zengin ve ünlü bir adamın gayrimeşru kızı olduğunu Edibe de bilir ve susar. Bu suç ortaklığı Rüksan’a karşı durmasına engel olur. Edibe’nin oğlu, Murat’ın babası öldüğünde aile büyük bir borç batağıyla karşı karşıya kalmıştır. Tam o sırada Menekşe’nin halası Menekşe’yi bulmuş, Rüksan’a Menekşe’yi babasından saklaması karşılığında büyük bir para ödemiştir. Menekşe de babasının kim olduğunu asla bilmeyecektir. Bu kirli oyun sayesinde gelen para Sancar ailesini bataktan kurtarmıştır. Edibe torunlarının geleceği için bu sırra ortak olmuştur. Vicdan azabı çeker. Ancak bir gün bütün bu gerçeği açıklayan, Menekşe’nin hayatını değiştiren Edibe olacaktır.
Melike Baş
Derya
10 yaşlarındayken Rüksan’ın manevi kızı olarak Sancar Çiftliği’ne gelir. Uzak bir akraba olarak tanıtılsa da Rüksan’ın Derya’ya sahip çıkmasının altında büyük bir sır vardır. Derya çocukluğundan beri Murat’a aşıktır. Soğukkanlı, zeki, hesapçı ve son derece manipülatif bir kadındır. Kötü niyetli ve intikamcıdır. İnsanların zaaflarını keşfetmekte ve onları kendi amaçları doğrultusunda kullanmakta ustadır. Sabırlıdır; yıllarca bekleyebilir ve kendisini masum göstererek bütün kötülüklerin arkasındaki görünmez güç olmayı başarır. Murat’ı elde etmek için her şeyi yapar.