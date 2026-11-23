Batuhan Demir

Murat Sancar

Sancar ailesinin ortanca oğlu, temel direği, annesinin göz bebeği. Disiplinli, hırslı ama dürüst bir adam. Kadınlar tarafından ilgi görür, iş hayatında çok başarılıdır. Sert bir mizacı vardır. Menekşe onun ilk aşkıdır. Ailesi bu aşka karşı dursa da Murat Menekşe’yi kalbine yazmıştır bir kere. Ancak Murat 17 yaşındayken yaşanan büyük bir felaketten sonra büyük aşkı Menekşe için bir fedakârlık yapar ve onu bırakarak Amerika’ya gider. Menekşe bu fedakarlıktan habersiz olduğu için kendisini terk ettiğini sandığı Murat’ı o günden sonra affetmez. Yıllar sonra eve dönen Murat, büyük aşkına dönmenin sevincini yaşarken, Menekşe’nin öfkesi ile karşılaşır. Bu aşkın en büyük düşmanları annesi ve birlikte büyüdüğü Derya’ya rağmen Menekşe’den vazgeçmez. Bu kez pes etmeyecek, her ne pahasına olursa olsun, Menekşe ile evlenecektir. Hatta Menekşe’ye rağmen...