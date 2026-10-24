Türkiye-Belçika maçı için geri sayım başladı. UEFA Uluslar Ligi'nde tarihinde ilk kez A Ligi'nde mücadele eden A Milli Futbol Takımı, gruptaki beşinci maçında Belçika'yı konuk edecek. Ay-yıldızlı ekip, Belçika deplasmanında aldığı mağlubiyetin ardından bu kez sahasında galibiyet arayacak. UEFA Uluslar Ligi A Milli Takım maç takvimi ile milli maç tarihi ve saati netleşti. Futbolseverler ise mücadelenin hangi kanaldan canlı yayınlanacağını merak ediyor. Peki, Türkiye-Belçika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmaya dair merak edilenler…