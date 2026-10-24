MİLLİ MAÇ TARİHİ VE SAATİ | Türkiye-Belçika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi A Milli Takım maç programı
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'ndeki mücadelesine devam ediyor. Tarihinde ilk kez A Ligi'nde boy gösteren ay-yıldızlılar, gruptaki beşinci maçında Belçika ile karşı karşıya gelecek. İlk dört karşılaşmasından puan çıkaramayan milliler, Belçika karşısında gruptaki ilk puanlarını almayı hedefliyor. Futbolseverler ise kritik mücadelenin ne zaman oynanacağını, saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Peki, UEFA Uluslar Ligi A Milli Takım maç takvimi ile Türkiye-Belçika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte milli maç tarihi ve saati...
Türkiye-Belçika maçı için geri sayım başladı. UEFA Uluslar Ligi'nde tarihinde ilk kez A Ligi'nde mücadele eden A Milli Futbol Takımı, gruptaki beşinci maçında Belçika'yı konuk edecek. Ay-yıldızlı ekip, Belçika deplasmanında aldığı mağlubiyetin ardından bu kez sahasında galibiyet arayacak. UEFA Uluslar Ligi A Milli Takım maç takvimi ile milli maç tarihi ve saati netleşti. Futbolseverler ise mücadelenin hangi kanaldan canlı yayınlanacağını merak ediyor. Peki, Türkiye-Belçika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmaya dair merak edilenler…
TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup beşinci maçında Belçika'yı konuk edecek.
Türkiye - Belçika maçı, 12 Kasım 2026 Perşembe günü oynanacak. Milli maç, saat 20.00'de başlayacak.
TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Türkiye - Belçika maçının ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanması bekleniyor.
TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Kritik mücadeleye İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu ev sahipliği yapacak.
Göztepe'nin iç saha maçlarını oynadığı stadyum, A Milli Futbol Takımı'nı üçüncü kez ağırlayacak.
Ay-yıldızlılar daha önce bu statta oynadığı UEFA Uluslar Ligi karşılaşmalarında Litvanya'yı 2-0, İzlanda'yı ise 3-1 mağlup etmişti.
ULUSLAR LİGİ A MİLLİ TAKIM MAÇ TAKVİMİ 2026
Türkiye, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta Fransa, İtalya ve Belçika ile mücadele ediyor.
Ay-yıldızlıların grup aşamasında kalan iki karşılaşması şöyle:
12 Kasım 2026 Perşembe
20.00 Türkiye - Belçika
15 Kasım 2026 Pazar
22.45 Fransa - Türkiye
A MİLLİ TAKIM ULUSLAR LİGİ'NDE KAÇINCI SIRADA, PUANI KAÇ?
A Milli Takım'ın grupta oynadığı maçların ardından Uluslar Ligi'ndeki puanı ve sıralaması şu şekilde;
1. BELÇİKA: 10
2. İTALYA: 7
3. FRANSA: 6
4. TÜRKİYE: 0