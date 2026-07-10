Akaryakıt fiyatlarında yeni zam... 10 Temmuz itibarıyla motorine 3 lira 10 kuruş zam uygulanırken, artış pompaya doğrudan yansıdı. Döviz kuru ve uluslararası petrol piyasalarındaki hareketlilik sonrası yapılan zamla birlikte motorin fiyatları birçok kentte 70 TL seviyesine ulaştı. Peki, 10 Temmuz güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu? İşte İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere il il güncel akaryakıt fiyatları ve zam sonrası son durum...