MOTORİNE PEŞ PEŞE ZAM! 3 lira 10 kuruş zam geldi: Tabela değişti! 10 Temmuz güncel akaryakıt fiyatları
Motorin fiyatlarına beklenen zam gece yarısından itibaren pompaya yansıdı. Yeni düzenlemeyle motorinin litre fiyatına 3 lira 10 kuruş zam gelirken, akaryakıt tabelaları bir kez daha değişti. Son artışın ardından birçok ilde motorin fiyatı 70 TL sınırına yaklaşırken, bazı şehirlerde ise bu seviyeyi aştı. Araç sahipleri, "10 Temmuz güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?", "Motorin, benzin ve LPG litre fiyatı kaç TL?" sorularına yanıt ararken, il il güncel pompa fiyatları da merak konusu oldu. İşte Ankara, İzmir, İstanbul akaryakıt fiyat listesi...
Akaryakıt fiyatlarında yeni zam... 10 Temmuz itibarıyla motorine 3 lira 10 kuruş zam uygulanırken, artış pompaya doğrudan yansıdı. Döviz kuru ve uluslararası petrol piyasalarındaki hareketlilik sonrası yapılan zamla birlikte motorin fiyatları birçok kentte 70 TL seviyesine ulaştı. Peki, 10 Temmuz güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu? İşte İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere il il güncel akaryakıt fiyatları ve zam sonrası son durum...
MOTORİNE ZAM GELDİ
Gece yarısından itibaren geçerli olan yeni düzenlemeyle motorinin litre fiyatı yaklaşık 3,10 TL arttı. Son artışla birlikte motorin fiyatları bugün itibarıyla birçok ilde 70 TL sınırına ulaşırken, bazı şehirlerde bu seviyenin üzerine çıktı.
Güncel pompa fiyatlarına göre motorinin litre fiyatları şöyle:
İstanbul Avrupa Yakası: 69,88 TL
İstanbul Anadolu Yakası: 69,73 TL
Ankara: 70,99 TL
İzmir: 71,26 TL
Antalya: 72,31 TL
Adana: 71,82 TL
Bursa: 70,87 TL
Kocaeli: 70,23 TL
Konya: 72,14 TL
Kayseri: 71,99 TL
Gaziantep: 71,97 TL
Samsun: 71,56 TL
Trabzon: 71,72 TL
Diyarbakır: 72,56 TL
Van: 72,61 TL
Şırnak: 72,70 TL
*Akaryakıt fiyatları; Akdeniz piyasasında oluşan rafineri ürün fiyatları, döviz kuru ve vergi unsurları dikkate alınarak hesaplanıyor. Bu nedenle il ve ilçeler arasında pompa fiyatlarında küçük farklılıklar görülebiliyor.