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        Haberler Bilgi Gündem MUHARREM AYI SON GÜNÜ NE ZAMAN? Aşure ne zamana kadar yapılacak? Muharrem ayının son günü ne zaman?

        MUHARREM AYI SON GÜNÜ NE ZAMAN? Aşure ne zamana kadar yapılacak? Muharrem ayının son günü ne zaman?

        Muharrem ayının bereketiyle birlikte mutfaklarda aşure telaşı sürerken, "Aşure ne zamana kadar yapılır?" sorusu yeniden gündeme geldi. Geleneksel lezzetin paylaşım zamanı devam ederken, Muharrem ayının son günü de merak konusu olmaya başladı. Aşure hazırlamak isteyenler için takvimdeki kritik tarihler yakından takip ediliyor. Peki, Aşure ne zamana kadar yapılacak? Muharrem ayının son günü ne zaman? Ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Temmuz 2026 - 14:42 Güncelleme:
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        Muharrem ayının bereketiyle birlikte mutfaklarda aşure telaşı sürerken, “Aşure ne zamana kadar yapılır?” sorusu yeniden gündeme geldi. Geleneksel lezzetin paylaşım zamanı devam ederken, Muharrem ayının son günü de merak konusu olmaya başladı. Aşure hazırlamak isteyenler için takvimdeki kritik tarihler yakından takip ediliyor. Peki, Aşure ne zamana kadar yapılacak? Muharrem ayının son günü ne zaman? Ayrıntılar haberimizde.

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        MUHARREM AYININ SON GÜNÜ NE ZAMAN?

        Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan güncel takvime göre, Muharrem ayı 14 Temmuz 2026 Salı günü akşam saatleri itibarıyla tamamlanmış olacak. Bu tarihle birlikte hem aşure dönemi sona erecek hem de Hicri takvimde yeni bir ayın başlangıcına geçiş yapılacak.

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        AŞURE NE ZAMANA KADAR YAPILACAK?

        Muharrem ayının onuncu gününe denk gelen ve bu yıl 25 Haziran Perşembe günü büyük bir manevi heyecanla idrak edilen Aşure Günü, pek çok evde kazanların kaynamasıyla birlikte bereketin simgesi olan bu geleneksel tatlının hazırlanmasıyla başladı. Ancak toplumda sıkça düşünüldüğünün aksine, aşure yapma ve paylaşma geleneği yalnızca bu özel günle sınırlı değildir.

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        İslam kültüründe dayanışma ve paylaşmanın önemli bir göstergesi olan aşure ikramı, Muharrem ayı boyunca sürdürülebilir. Bu kapsamda, aşure hazırlayıp komşularına ve sevdiklerine dağıtmak isteyenler, ayın resmi olarak sona erdiği 14 Temmuz Salı akşamına kadar bu anlamlı geleneği yaşatmaya devam edebilir. Bu süreç, hem toplumsal birlikteliği güçlendirmek hem de geçmişten günümüze aktarılan kültürel değerleri canlı tutmak açısından ayrı bir önem taşımaktadır.

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