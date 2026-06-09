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        Haberler Bilgi Magazin Muhtemel Aşk yayın tarihi belli oldu! Show TV'nin yeni dizisi Muhtemel Aşk ne zaman başlıyor, konusu nedir, oyuncuları kimler?

        Muhtemel Aşk yayın tarihi belli oldu! Show TV'nin yeni dizisi Muhtemel Aşk konusu nedir, oyuncuları kimler?

        SHOW TV'nin yeni dizisi Muhtemel Aşk, yaz ekranına iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Yönetmenliğini Altan Dönmez'in üstlendiği yapımda Ekin Koç, Ayça Ayşin Turan ve Feyyaz Şerifoğlu başrolleri paylaşıyor. İkinci tanıtımı yayınlanan dizi, enerjik atmosferi, renkli sahneleri ve eğlenceli karakterleriyle kısa sürede izleyicinin ilgisini çekmeyi başardı. Senaryosu Elif Gamze Arslan ve Derya Kara imzası taşıyan dizinin yayın tarihi de netleşti. Peki, Muhtemel Aşk'ın konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor, ne zaman başlıyor? İşte merak edilen tüm ayrıntılar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Haziran 2026 - 15:39 Güncelleme:
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        SHOW TV’nin yeni sezonda izleyiciyle buluşmaya hazırlanan iddialı yapımlarından “Muhtemel Aşk” için geri sayım başladı. MF Yapım imzası taşıyan romantik komedi türündeki dizinin yayın tarihi netleşirken, yayınlanan tanıtım izleyicilerde büyük merak uyandırdı. Hikayede, ailesinin evlilik baskısıyla karşı karşıya kalan Defne’nin hayatı, Tolga ile tanışmasıyla bambaşka bir yöne evriliyor. Sıcak anlatımı, eğlenceli dili ve romantik atmosferiyle dikkat çeken yapım, sezonun öne çıkan dizileri arasında yer almaya aday. İşte Muhtemel Aşk dizisinin yayın tarihi ve oyuncu kadrosuna dair tüm detaylar haberimizde…

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        MUHTEMEL AŞK DİZİSİNİN YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU!

        SHOW TV’nin yeni sezon projeleri arasında öne çıkan “Muhtemel Aşk” dizisinin yayın tarihi açıklandı.

        Merakla beklenen yapım, 18 Haziran Perşembe akşamı saat 20.00’de yayınlanacak ilk bölümüyle ekran macerasına başlayacak.

        MUHTEMEL AŞK 1. BÖLÜM TANITIMI İÇİN TIKLAYINIZ

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        MUHTEMEL AŞK DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

        30’lu yaşlarında, kariyer basamaklarını kendi emeğiyle tırmanan Defne, annesinin ona öğrettiği gibi hayatını hep kendi ayakları üzerinde kurmuştur. Güçlü, kontrollü ve alıştığı düzenden vazgeçmeyen Defne, bir gün aslında ne kadar yorulduğunu ve yalnızlaştığını fark eder. Belki de artık hayatında ilk kez gerçekten âşık olmanın zamanı gelmiştir. Ancak karşısına çıkan iki adam, her şeyi altüst edecektir. Kadir’in doğrudan ve sarsıcı tavrı ile Tolga’nın dengeleri değiştiren oyunları arasında kalan Defne için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Yanlış anlaşılmalar, kıskançlıklar, meydan okumalar ve kaçtıkça büyüyen bir çekim; izleyiciyi tutkulu bir aşk hikâyesinin içine çekecek.

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        MUHTEMEL AŞK DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

        Başrolleri Ekin Koç, Ayça Ayşin Turan ve Feyyaz Şerifoğlu paylaştığı dizinin kadrosunda ayrıca Hayal Köseoğlu, Evrim Doğan, Cansel Elçin, Melisa Berberoğlu, Müge Bayramoğlu, Selen Domaç, Melis Minkari ve Özgür Berber yer alıyor.

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        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
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