Net Global Endüstriyel Yatırımlar halka arzı ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?
Net Global Endüstriyel Yatırımlar A.Ş. halka arz oluyor. Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayının ardından şirketin halka arzında talep toplama tarihleri de belli oldu. Net Global Endüstriyel Yatırımlar halka arzında paylar 25,52 TL sabit fiyat üzerinden yatırımcılara sunulacak. Halka arz kapsamında toplam 87,5 milyon lot satışa çıkarılacak ve arzın büyüklüğü yaklaşık 2,23 milyar TL olacak. Yatırımcılar bir yandan halka arz tarihini araştırırken diğer yandan kişi başına kaç lot düşeceğini ve Net Global'in katılım endeksine uygun olup olmadığını merak ediyor. Peki Net Global Endüstriyel Yatırımlar halka arzı ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? İşte Net Global halka arz tarihleri...
Net Global Endüstriyel Yatırımlar halka arzı için geri sayım başlarken yatırımcıların gündemindeki başlıklar netleşmeye başladı. Toplam 87,5 milyon lotun yatırımcılara sunulacağı arzda bireysel yatırımcılara ayrılan pay miktarı ve katılım sayısı, kişi başına düşecek lotun belirlenmesinde etkili olacak. Net Global halka arzının yaklaşık 2 milyar 233 milyon TL büyüklüğe ulaşması bekleniyor. Peki Net Global halka arzı kaç TL, kaç lot verir ve Net Global katılım endeksine uygun mu? İşte 2026 Net Global Endüstriyel Yatırımlar halka arzının fiyatı, tarihi, lot miktarı ve katılım endeksiyle ilgili son durum...
NET GLOBAL HALKA ARZ NE ZAMAN?
Net Global Endüstriyel Yatırımlar halka arzında talep toplama tarihleri belli oldu. Şirketin halka arzında yatırımcılardan 9-10-11 Eylül 2026 tarihlerinde üç iş günü boyunca talep toplanacak.
NET GLOBAL HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?
Net Global Endüstriyel Yatırımlar halka arz fiyatı 25,52 TL olarak belirlendi. Yatırımcılar 9, 10 ve 11 Eylül tarihlerinde bu sabit fiyat üzerinden talepte bulunabilecek.
Halka arzda toplam 87 milyon 500 bin lot satışa sunulacak. Bu payların 62,5 milyon lotluk bölümü sermaye artırımı, 25 milyon lotluk bölümü ise mevcut ortakların pay satışı yoluyla gerçekleştirilecek.
NET GLOBAL HALKA ARZ BÜYÜKLÜĞÜ NE KADAR?
25,52 TL halka arz fiyatı ve 87,5 milyon lotluk toplam satış dikkate alındığında Net Global halka arzının büyüklüğü yaklaşık 2 milyar 233 milyon TL olacak.
Şirketin halka arz öncesindeki çıkarılmış sermayesi 250 milyon TL seviyesinde bulunuyor. Sermaye artırımı kapsamında 62,5 milyon TL nominal değerli yeni pay oluşturulmasıyla halka arz sonrasında sermayenin 312,5 milyon TL'ye yükselmesi planlanıyor. Halka açıklık oranının da yaklaşık yüzde 28 olması bekleniyor.
NET GLOBAL KAÇ LOT VERİR?
Net Global halka arzında yatırımcı başına kesin olarak kaç lot düşeceği, talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından belli olacak. Bunun nedeni kişi başına dağıtılacak lot miktarının halka arza katılan yatırımcı sayısına ve ilgili yatırımcı grubuna ayrılan pay miktarına göre değişmesi.
Taslak izahnamede yurt içi bireysel yatırımcılara toplam arzın yüzde 60'ı, yani yaklaşık 52,5 milyon lot ayrılması planlanıyor. Bu tahsisat üzerinden yapılan hesaplamaya göre 1 milyon bireysel yatırımcı katılması halinde kişi başına teorik olarak yaklaşık 52-53 lot, 2 milyon katılımcı olması halinde yaklaşık 26 lot, 2,5 milyon katılımcı olması halinde yaklaşık 21 lot ve 3 milyon katılımcı olması halinde yaklaşık 17-18 lot düşebilir.
Bu rakamlar tahmini hesaplamalardır. Gerçek dağıtım miktarı, halka arz sonuçları açıklandıktan sonra kesinleşecek.