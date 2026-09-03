NET GLOBAL KAÇ LOT VERİR?

Net Global halka arzında yatırımcı başına kesin olarak kaç lot düşeceği, talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından belli olacak. Bunun nedeni kişi başına dağıtılacak lot miktarının halka arza katılan yatırımcı sayısına ve ilgili yatırımcı grubuna ayrılan pay miktarına göre değişmesi.

Taslak izahnamede yurt içi bireysel yatırımcılara toplam arzın yüzde 60'ı, yani yaklaşık 52,5 milyon lot ayrılması planlanıyor. Bu tahsisat üzerinden yapılan hesaplamaya göre 1 milyon bireysel yatırımcı katılması halinde kişi başına teorik olarak yaklaşık 52-53 lot, 2 milyon katılımcı olması halinde yaklaşık 26 lot, 2,5 milyon katılımcı olması halinde yaklaşık 21 lot ve 3 milyon katılımcı olması halinde yaklaşık 17-18 lot düşebilir.

Bu rakamlar tahmini hesaplamalardır. Gerçek dağıtım miktarı, halka arz sonuçları açıklandıktan sonra kesinleşecek.