Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından düzenlenen 123. Temel Eğitim ve 99. Yenileme Eğitimi Sınavı’nın tamamlanmasının ardından gözler soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarına çevrildi. Bu kapsamda ÖGG sınav soruları ve cevapları PDF görüntüleme ekranı Özel Güvenlik Görevlisi Sınavı’na katılım sağlayan adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. Adaylar, sınavda verdikleri yanıtları kontrol etmek ve doğru cevapları öğrenmek için resmi duyurulara odaklandı. Peki, 2026 ÖGG sınav soruları ve cevapları açıklandı mı, ne zaman yayımlanacak? İşte EGM takvimi ile 2026 ÖGG soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlanma tarihi...