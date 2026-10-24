ÖGG SINAV SORULARI VE CEVAPLARI 2026 YAYIMLANDI MI? EGM ile 123. Dönem Özel Güvenlik Sınavı (ÖGG) soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak?
Özel Güvenlik 123. Temel Eğitim Ve 99. Yenileme Eğitimi Sınavı, 24 Ekim 2026 Cumartesi bugün gerçekleştirildi. Özel güvenlik görevlisi olmak isteyen adaylar, sınavın ardından doğru ve yanlış cevaplarını kontrol etmek için Özel Güvenlik Sınavı soruları ve cevaplarının yayımlanacağı tarihi araştırmaya başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'nın sınav takvimine göre soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının erişime açılacağı gün belli oldu. Peki, 123. Dönem ÖGG soruları ve cevapları açıklandı mı, ne zaman yayımlanacak? İşte 2026 ÖGG sınav soruları ve cevapları PDF görüntüleme ekranı…
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından düzenlenen 123. Temel Eğitim ve 99. Yenileme Eğitimi Sınavı’nın tamamlanmasının ardından gözler soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarına çevrildi. Bu kapsamda ÖGG sınav soruları ve cevapları PDF görüntüleme ekranı Özel Güvenlik Görevlisi Sınavı’na katılım sağlayan adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. Adaylar, sınavda verdikleri yanıtları kontrol etmek ve doğru cevapları öğrenmek için resmi duyurulara odaklandı. Peki, 2026 ÖGG sınav soruları ve cevapları açıklandı mı, ne zaman yayımlanacak? İşte EGM takvimi ile 2026 ÖGG soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlanma tarihi...
123. DÖNEM ÖGG SINAV SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?
Emniyet Genel Müdürlüğü'ne (EGM) bağlı Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Özel Güvenlik 123. Temel Eğitim ve 99. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG), 24 Ekim 2026 Cumartesi günü düzenlendi.
Ancak 123. Dönem ÖGG sınavının soru kitapçıkları ve cevap anahtarları henüz yayımlanmadı.
ÖGG SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Takvime göre 123. Temel Eğitim ve 99. Yenileme Eğitimi Sınavı'nın soru kitapçıkları ve cevap anahtarları 27 Ekim 2026 Salı günü yayımlanacak. Ancak soru ve cevap anahtarlarının erişime açılacağı saat duyurulmadı.
Sınava katılan adaylar, soru kitapçıkları üzerinden sınavda karşılarına çıkan soruları yeniden inceleyebilecek. Cevap anahtarları sayesinde doğru ve yanlış yanıtlarını kontrol edebilecek.
ÖGG SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?
123. Dönem ÖGG soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak.
ÖGG SORULARI VE CEVAPLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
123. DÖNEM ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖGG sınavının ardından adayların takip edeceği bir diğer tarih de sonuç günü olacak.
EGM'nin 2026 sınav takvimine göre 123. Temel Eğitim ve 99. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları, 13 Kasım 2026 Cuma günü açıklanacak.
ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet adresinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenilebilecek.