ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN? 2026 MEB 15 bin öğretmen ataması branş dağılımı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Bakan Tekin tarih verdi!
2026 öğretmen ataması ile ilgili gelişmeler, atama bekleyen öğretmen adayları tarafından yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2026 Akademi Giriş Sınavı (AGS) sonuçlarına göre Milli Eğitim Akademisine 15 bin öğretmen adayı alınacağını duyurmuştu. Sürece ilişkin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den yeni bir açıklama geldi. Bakan Tekin, 15 bin öğretmen ataması branş dağılımının açıklanacağı tarihi duyurdu. Bu gelişme sonrası tüm gözler Milli Eğitim Bakanlığının yayımlayacağı alım ilanına ve kontenjan listesine çevrildi. Peki, 2026 öğretmen ataması ne zaman yapılacak? MEB 15 bin öğretmen ataması branş dağılımı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte 2026 MEB AGS öğretmen ataması başvuru takvimi, branş ve kontenjan dağılımına ilişkin son gelişmeler…
MEB 15 bin öğretmen atamasında son durum merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2026 AGS sonuçlarına göre 15 bin öğretmen adayının Milli Eğitim Akademisine kabul edileceğini duyurdu. Bu gelişme sonrası gözler alım ilanı ve branş dağılımı için Milli Eğitim Bakanlığından gelecek açıklamalara çevrildi. ‘’MEB 15 bin öğretmen ataması branş dağılımı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?’’ sorusuna yanıt aranırken Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den yeni bir açıklama geldi. Bakan Tekin, branş dağılımının açıklanacağı tarihi duyurdu. Peki, öğretmen ataması ne zaman yapılacak, başvurular hangi tarihte alınacak? İşte 2026 MEB AGS 15 bin öğretmen ataması takvimi ve branşlara göre kontenjan dağılımına ilişkin detaylar…
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ATAMA MÜJDESİ!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Kasım 2026 Salı günü yaptığı açıklamada, 2026 Akademi Giriş Sınavı sonuçlarına göre 15 bin öğretmen adayının Milli Eğitim Akademisine alınacağını duyurdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, alım duyurusu ve branş dağılımının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu hafta içerisinde açıklanacağını belirtti.
BAKAN TEKİN'DEN ÖĞRETMEN ATAMASI AÇIKLAMASI!
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 26 Kasım Perşembe günü gazetecilere yaptığı açıklamada, 2026 Akademi Giriş Sınavı (AGS) kapsamında Milli Eğitim Akademisine 15 bin öğretmen adayının alınacağını söyledi.
Bakan Tekin, kontenjanların branşlara göre dağılımının bu hafta sonu kamuoyuyla paylaşılacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Bu yıl, yani 2026 yılında Akademi Giriş Sınavı Temmuz ayında yapıldı. 2026 Akademi Giriş Sınavı ile göreve başlayacak, öğretmen adayı olarak aramıza katılacak arkadaşlarımız 15.000 kişi olarak Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından ifade edildi. Bizim şu anda üzerinde çalıştığımız ve bu hafta sonu itibarıyla alan bazlı olarak bunun dağılımını kamuoyuyla paylaşacağımız sayı bu. Millî Eğitim Akademisi'nin 2026 giriş sınavıyla alacağımız arkadaşlarımız 15.000 kişi."
10 BİN ÖĞRETMEN BAHAR AYLARINDA ATANACAK
Akademi Giriş Sınavı takviminde değişikliğe gidildiğini aktaran Bakan Tekin, 2027 yılında AGS'nin mayıs ayında yapılacağını açıkladı. Yeni takvimle öğretmen adaylarının yaz aylarında belirlenmesi ve Akademideki eğitimlerinin eylül ayında başlaması planlanıyor.
Bakan Tekin, halihazırda Akademide eğitim gören 10 bin öğretmen adayının atama sürecine ilişkin şunları söyledi:
"Yani Mayıs'ta sınavı yapıp Temmuz, Ağustos aylarında akademiye öğretmen adayı olarak girecek kişilerimizi belirleyip Eylül ayında başlatıp bir sonraki Eylül'e kadar eğitimler devam edip Eylül ayında bittiğinde de tam istediğimiz şekilde, bizim başlangıç ve bitiş tarihlerimize uygun olarak başlayacak. Dolayısıyla 10.000 arkadaşımız, şu anda akademide olan 10.000 arkadaşımız bahar aylarında eğitimlerini tamamlayınca öğretmen olarak atanmış olacaklar."
İKİ SINAVLA 30 BİN ÖĞRETMEN ADAYI ALINACAK
Bakan Tekin, 2026 ve 2027 Akademi Giriş Sınavları kapsamında 15'er bin olmak üzere toplam 30 bin öğretmen adayının Milli Eğitim Akademisine alınacağını belirtti. Halihazırda Akademide eğitim gören 10 bin öğretmen adayının da dahil edilmesiyle toplam sayı 40 bine ulaşacak.
Bakan Tekin, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"2026 akademi giriş sınavıyla 15.000 arkadaşımız, 2027 akademi giriş sınavıyla da 15.000 arkadaşımız olmak üzere toplam 40.000 arkadaşımız yapıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız iki akademi sınavıyla ilgili olarak rakamları açıkladı, diğerini zaten daha önce açıklamıştım. Ben bütün öğretmen adayı arkadaşlarımıza başarılar ve kolaylıklar diliyorum. Bu vesileyle bu hafta Öğretmenler Günü haftası; hepsinin Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyorum. İnşallah sağlıkla, huzurla, mutlulukla yaşarlar."
15 BİN ÖĞRETMEN ALIMI BRANŞ DAĞILIMI AÇIKLANDI MI?
Öğretmen adaylarının merakla beklediği 15 bin kişilik alımın branş ve kontenjan dağılımı henüz açıklanmadı. Bakan Tekin'in açıklamasına göre, 15 bin öğretmen alımına ilişkin duyurunun 28-29 Kasım 2026 tarihlerinde yayımlanması bekleniyor.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanacak duyuruyla birlikte hangi branşa kaç kişilik kontenjan ayrılacağı belli olacak.
Özellikle sınıf öğretmenliği, özel eğitim öğretmenliği, okul öncesi öğretmenliği, İngilizce, rehberlik, Türkçe ve fen bilimleri alanlarına ayrılacak kontenjanlar merak ediliyor.
2026 MEB ÖĞRETMEN ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2026 AGS sonuçlarına göre gerçekleştirilecek 15 bin öğretmen adayı alımının başvuru takvimi henüz Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanmadı.
Alım ilanının yayımlanmasıyla birlikte başvuru tarihleri, adaylarda aranacak şartlar, branş kontenjanları ve değerlendirme sürecine ilişkin ayrıntılar netleşecek.
Öğretmen adayları, resmi açıklamaları Milli Eğitim Bakanlığının meb.gov.tr ve Personel Genel Müdürlüğünün personel.meb.gov.tr internet adreslerinden takip edebilecek.