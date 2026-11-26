İKİ SINAVLA 30 BİN ÖĞRETMEN ADAYI ALINACAK

Bakan Tekin, 2026 ve 2027 Akademi Giriş Sınavları kapsamında 15'er bin olmak üzere toplam 30 bin öğretmen adayının Milli Eğitim Akademisine alınacağını belirtti. Halihazırda Akademide eğitim gören 10 bin öğretmen adayının da dahil edilmesiyle toplam sayı 40 bine ulaşacak.

Bakan Tekin, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"2026 akademi giriş sınavıyla 15.000 arkadaşımız, 2027 akademi giriş sınavıyla da 15.000 arkadaşımız olmak üzere toplam 40.000 arkadaşımız yapıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız iki akademi sınavıyla ilgili olarak rakamları açıkladı, diğerini zaten daha önce açıklamıştım. Ben bütün öğretmen adayı arkadaşlarımıza başarılar ve kolaylıklar diliyorum. Bu vesileyle bu hafta Öğretmenler Günü haftası; hepsinin Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyorum. İnşallah sağlıkla, huzurla, mutlulukla yaşarlar."