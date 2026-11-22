Öğretmenler Günü 2026 ne zaman? 24 Kasım hangi güne denk geliyor?
Öğretmenler Günü için geri sayım başladı. Her yıl 24 Kasım'da kutlanan bu özel gün yaklaşırken öğrenciler ve veliler, 2026 Öğretmenler Günü tarihini, haftanın hangi gününe denk geldiğini ve okulların tatil olup olmadığını araştırıyor. Peki, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde eğitim öğretime ara verilecek mi? İşte, 24 Kasım Öğretmenler günü tarihi…
Türkiye'de öğretmenlerin emeklerini ve eğitimdeki katkılarını anmak amacıyla kutlanan Öğretmenler Günü, kasım ayının önemli günleri arasında yer alıyor. Öğrenciler, öğretmenlerine duydukları sevgi ve saygıyı çeşitli etkinliklerle ifade etmeye hazırlanırken kutlama programları için de takvim araştırmaları başladı. Peki, Öğretmenler Günü 2026 ne zaman, hangi güne denk geliyor?
2026 ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN?
Türkiye'de her yıl 24 Kasım tarihinde kutlanan Öğretmenler Günü, 2026 yılında salı gününe denk geliyor. Öğretmenler Günü kapsamında yurt genelindeki okullarda anma törenleri, kutlama programları ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek.
24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?
24 Kasım Öğretmenler Günü, resmi tatil günleri arasında bulunmuyor. Bu nedenle 24 Kasım 2026 Salı günü okullarda eğitim öğretim faaliyetleri normal programına göre devam edecek. Kamu kurumları ve özel sektör iş yerlerinde de çalışma düzeninde resmi tatil nedeniyle herhangi bir değişiklik olmayacak.
ÖĞRETMENLER GÜNÜ NEDEN 24 KASIM'DA KUTLANIYOR?
Öğretmenler Günü'nün 24 Kasım olarak belirlenmesinin nedeni, Mustafa Kemal Atatürk'e 24 Kasım 1928'de Millet Mektepleri Başöğretmenliği unvanının verilmesidir. Bu tarih, öğretmenlik mesleğinin önemini vurgulamak ve eğitim emekçilerini onurlandırmak amacıyla Öğretmenler Günü olarak kabul edilmiştir.