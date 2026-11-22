24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?

24 Kasım Öğretmenler Günü, resmi tatil günleri arasında bulunmuyor. Bu nedenle 24 Kasım 2026 Salı günü okullarda eğitim öğretim faaliyetleri normal programına göre devam edecek. Kamu kurumları ve özel sektör iş yerlerinde de çalışma düzeninde resmi tatil nedeniyle herhangi bir değişiklik olmayacak.