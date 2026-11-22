Öğretmenlere yüzde 25 kargo indirimi! PTT öğretmen indirimi ne kadar, nasıl alınır?
PTT öğretmenlere indirim kampanyasıyla çalışan ve emekli öğretmenlere yurt içi kargo ve kurye gönderilerinde yüzde 25 indirim sağlıyor. Öğretmen kimlik kartıyla yararlanılabilen kampanyada aylık gönderi limiti de bulunuyor. Peki, PTT öğretmen indirimi kimleri kapsıyor, nasıl alınır ve ayda kaç gönderide geçerli? İşte, Öğretmenlere yüzde 25 kargo indirimi detayları…
PTT AŞ'nin öğretmenlere yönelik kargo indirimi kampanyası, eğitimcilerin gönderi masraflarını azaltmayı hedefliyor. Kampanyadan yararlanmak için önceden başvuru yapılmasına veya form doldurulmasına gerek kalmıyor. İndirim, PTT şubesinde gönderi işlemi sırasında öğretmen kimlik kartının ibraz edilmesiyle uygulanıyor. Peki, PTT öğretmen indirimi ne kadar, nasıl alınır?
PTT ÖĞRETMEN İNDİRİMİ KİMLERİ KAPSIYOR?
PTT'nin yüzde 25 indirim kampanyasından aktif olarak görev yapan öğretmenler ile emekli öğretmenler yararlanabiliyor. Yurt içi kargo ve kurye gönderilerini kapsayan kampanya, standart tarife üzerinden indirim avantajı sunuyor.
PTT ÖĞRETMEN KARGO İNDİRİMİ NASIL ALINIR?
PTT öğretmen indiriminden faydalanmak için gönderi kabulü sırasında PTT şubesinde öğretmen kimlik kartının gösterilmesi yeterli oluyor. Kampanya kapsamında ayrıca başvuru yapılması, üyelik oluşturulması veya form doldurulması gerekmiyor.
PTT YÜZDE 25 KARGO İNDİRİMİ HANGİ GÖNDERİLERDE GEÇERLİ?
Yüzde 25 indirim, PTT'nin yurt içi kargo ve kurye gönderilerinde standart tarife üzerinden uygulanıyor. Kampanya yalnızca yurt içi gönderileri kapsıyor.
PTT ÖĞRETMEN İNDİRİMİNDE AYLIK GÖNDERİ SINIRI KAÇ?
Kampanya kapsamında aynı T.C. kimlik numarası üzerinden ayda en fazla 5 kargo veya kurye gönderisi için indirim uygulanıyor. Öğretmenler, her ay belirlenen bu limit dahilinde yüzde 25 indirim avantajından yararlanabiliyor.