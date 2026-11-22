Kuyumcuda soygun girişimi! İki kardeşi vurdular

Erzurum'da Kuyumcular Çarşısı'nda bir kuyumcu dükkânına yönelik gerçekleştirilen silahlı soygun girişiminde, iş yeri sahibi Cüneyt Özolti ve Cem Özolti kardeşler vurularak yaralandı. Olayın ardından vatandaşların tepkisiyle karşılaşan iki soygun şüphelisi, polis ekipleri tarafından kalabalığın arası... Daha Fazla Göster Erzurum'da Kuyumcular Çarşısı'nda bir kuyumcu dükkânına yönelik gerçekleştirilen silahlı soygun girişiminde, iş yeri sahibi Cüneyt Özolti ve Cem Özolti kardeşler vurularak yaralandı. Olayın ardından vatandaşların tepkisiyle karşılaşan iki soygun şüphelisi, polis ekipleri tarafından kalabalığın arasından çıkarılırken hırsızlık girişimi güvenlik kameralarına yansıdı Daha Az Göster