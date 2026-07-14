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        Haberler Bilgi Gündem Okullar ne zaman açılıyor, yaz tatili ne zaman bitecek? MEB 2026-2027 eğitim öğretim takvimi

        Okullar ne zaman açılıyor, yaz tatili ne zaman bitecek? MEB 2026-2027 eğitim öğretim takvimi

        Yaz tatilini sürdüren milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmen "2026 okullar ne zaman açılacak?" sorusuna yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimini açıklamasıyla birlikte okulların açılış tarihi de kesinleşti. Yaz tatilinin sona ereceği gün yaklaşırken, ilk ders zilinin hangi tarihte çalacağı ve okulların açılmasına kaç gün kaldığı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte MEB 2026-2027 eğitim öğretim takvimi okulların açılış tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Temmuz 2026 - 15:09 Güncelleme:
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        1

        "Yaz tatili ne zaman bitiyor, okullar hangi gün açılacak?" soruları temmuz ayının ortalarına gelinmesiyle birlikte gündemdeki yerini koruyor. MEB tarafından yayımlanan 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimi doğrultusunda öğrencilerin yeniden sınıflarına döneceği tarih netlik kazandı. Yaz tatilinin ardından başlayacak yeni eğitim dönemi öncesinde okulların açılış tarihi ve ders başı yapılacak gün milyonlarca kişi tarafından yakından takip ediliyor. Detaylar haberimizde...

        2

        OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla yayımlanan "2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" konulu genelge tüm illere gönderildi. Buna göre, öğretmenlerin mesleki çalışmaları, yeni eğitim öğretim yılında 1 Eylül Salı günü başlayacak.

        3

        Okullarda birinci dönem zili 14 Eylül Pazartesi çalacak, ilk dönem 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek. Yeni eğitim döneminde okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrencilerin okula uyum süreçlerini desteklemek amacıyla 7-11 Eylül'de "uyum eğitimleri" gerçekleştirilecek.

        4

        İLK ARA TATİL NE ZAMAN 2026?

        Öte yandan ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9'uncu sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrenciler için, yeni eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamaları, okul işleyişi hakkında bilgi edinmeleri, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla rehberlik çalışmaları yapılacak. 2026-2027 eğitim ve öğretim yılında birinci dönem ara tatili 16 Kasım Pazartesi başlayacak ve 20 Kasım Cuma günü sona erecek.

        5

        YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN 2026?

        Yarıyıl tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayıp 5 Şubat 2027 Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönemin ilk zili ise 8 Şubat 2027 Pazartesi çalacak. İkinci dönemin ara tatili 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart 2027 Cuma günü sona erecek. Öğretmenlerin sene sonu mesleki çalışmaları 28-30 Haziran 2027 tarihlerinde yapılacak.2026-2027 eğitim ve öğretim yılı, 25 Haziran 2027 Cuma günü tamamlanacak.

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