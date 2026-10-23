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        Haberler Bilgi Spor Olympiakos – Fenerbahçe Tarfin maçı saat kaçta, hangi kanalda? EuroLeague

        Olympiakos – Fenerbahçe Tarfin maçı saat kaçta, hangi kanalda? EuroLeague

        EuroLeague'de heyecan, Olympiakos – Fenerbahçe Tarfin karşılaşmasıyla devam ediyor. Avrupa basketbolunun iki güçlü ekibi, kritik mücadelede galibiyet için parkeye çıkıyor. Fenerbahçe Tarfin, deplasmanda kazanarak EuroLeague'deki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Olympiakos ise taraftarı önünde avantaj elde etmek istiyor. Basketbolseverler, Olympiakos – Fenerbahçe Tarfin maçının başlama saatini araştırıyor. Mücadeleyi canlı takip etmek isteyen taraftarlar, Olympiakos – Fenerbahçe Tarfin maçı canlı izle seçeneklerine yöneliyor. Peki, Olympiakos – Fenerbahçe Tarfin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte EuroLeague Olympiakos – Fenerbahçe Tarfin maçı izle bilgisi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Ekim 2026 - 23:51 Güncelleme:
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        Olympiakos ile Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague mücadelesinde karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertli temsilcimiz, zorlu deplasmanda galibiyet alarak üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Ev sahibi Olympiakos da sahasında kazanmak için mücadele edecek. Karşılaşmanın tarihi, maç saati ve canlı yayın bilgileri basketbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Peki, Olympiakos – Fenerbahçe Tarfin maçı hangi kanalda yayınlanacak, maç nasıl canlı izlenecek? İşte merak edilen karşılaşmanın ayrıntıları.

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        OLYMPİAKOS – FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Olympiakos Fenerbahçe Tarfin Euroleague maçı 23 Ekim Cuma saat 21:15'te başlayacak.

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        OLYMPİAKOS – FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

        EuroLeague’in 7. haftasında oynanacak Olympiakos – Fenerbahçe Tarfin maçı, S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak.

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        OLYMPİAKOS – FENERBAHÇE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

        Olympiakos – Fenerbahçe Tarfin karşılaşmasını izlemek isteyen taraftarlar, maçın şifresiz yayınlanıp yayınlanmayacağını da merak ediyor. Mücadelenin yayın adresleri S Sport ve S Sport Plus olarak açıklanırken ücretsiz ve şifresiz yayın seçeneği bulunmuyor. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen basketbolseverlerin yayıncı platformların abonelik şartlarını kontrol etmesi gerekiyor.

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        OLYMPİAKOS – FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

        Olympiakos ile Fenerbahçe Tarfin arasındaki EuroLeague karşılaşması, Yunanistan’da oynanacak. Mücadele için belirtilen salon SUNEL Arena olarak öne çıkıyor. Fenerbahçe, zorlu deplasmanda taraftar desteğini arkasına alacak Olympiakos karşısında galibiyet arayacak. Karşılaşmadan çıkacak sonuç, iki takımın EuroLeague normal sezonundaki sıralaması açısından önem taşıyacak.

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        OLYMPİAKOS – FENERBAHÇE TARFİN MAÇI CANLI İZLE

        EuroLeague heyecanını takip etmek isteyen basketbolseverler, Olympiakos – Fenerbahçe Tarfin maçı canlı izle aramalarına yöneliyor. Karşılaşma, 23 Ekim Cuma günü saat 21.15’ten itibaren S Sport ve S Sport Plus yayınları üzerinden takip edilebilecek. Taraftarlar, yayıncı kuruluşların resmî internet siteleri ve uygulamaları üzerinden maç izleme seçeneklerine ulaşabilir. Fenerbahçe Tarfin’in kritik deplasman mücadelesinde alacağı sonuç, sarı-lacivertli taraftarlar tarafından merakla bekleniyor.

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