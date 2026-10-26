Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam On Numara sonuçları ne zaman açıklanacak? 26 Ekim 2026 Milli Piyango Online On Numara çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı

        On Numara sonuçları ne zaman açıklanacak? 26 Ekim 2026 Milli Piyango Online On Numara çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı

        Şans oyunu tutkunları için 26 Ekim 2026 Pazartesi günü düzenlenen haftanın On Numara çekilişinde kazandıran numaralar için nefesler tutuldu. On Numara sonuçları sorgulama işlemi millipiyangoonline.com ekranı üzerinden gerçekleştirilebiliyor. İşte 26 Ekim 2026 Pazartesi On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı ve kazandıran numaralar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Ekim 2026 - 19:40 Güncelleme:
        1

        On Numara sonuçları için geri sayım başladı. Pazartesi ve cuma günleri olmak üzere haftanın iki günü düzenlenen On Numara'da Pazartesi günü çekilişi belirlenen saatte noter huzurunda gerçekleştiriliyor. Peki, 26 Ekim 2026 On Numara sonuçları kazandıran numaralar neler?

        2

        ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        On Numara çekilişi 20:00'de gerçekleştirilecek ve kazandıran numaralar belli olacak.

        On Numara çekiliş sonuçları Milli Piyango Online üzerinden yayımlanıyor. Bilet sorgulama ekranı üzerinden biletinize isabet eden ikramiye tutarını kolayca sorgulayabilirsiniz.

        ON NUMARA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ON NUMARA NASIL OYNANIR?

        Yenilenen On Numara'nın kuralları ise aşağıdaki gibi;

        Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

        Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

        Tek kolon ücreti 5 TL’dir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Batan teknedeki kayıp doktor aranıyor

        BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi Kız Adası yakınlarında 'Elif'im' isimli özel gezi teknesinin su alarak batması sonucu kaybolan Kulak Burun Boğaz (KBB) Uzmanı Dr. Şahin B.'yi arama-kurtarma çalışmaları, bugün de denizden ve havadan sürüyor. (DHA)

        #On Numara
        #On Numara sonuçları
        #milli piyango
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Bayrampaşa'da yol çöktü! Mahsur kalan işçiden acı haber
        Bayrampaşa'da yol çöktü! Mahsur kalan işçiden acı haber
        İstanbul'da yağışlı bir hafta bekleniyor
        İstanbul'da yağışlı bir hafta bekleniyor
        Tahran'da kritik toplantı
        Tahran'da kritik toplantı
        Mısır Parlamentosu'ndan Riyad'a askeri desteğe onay
        Mısır Parlamentosu'ndan Riyad'a askeri desteğe onay
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Trabzon Yeni Havalimanı için çalışmalar başladı
        Trabzon Yeni Havalimanı için çalışmalar başladı
        PKK'nın Irak'taki uzantısı YBŞ Sincar'dan çekiliyor
        PKK'nın Irak'taki uzantısı YBŞ Sincar'dan çekiliyor
        Yapay zekada 2 trilyon dolarlık halka arz
        Yapay zekada 2 trilyon dolarlık halka arz
        ASELSAN ile SSB arasında 523 Milyon Euro'luk anlaşma
        ASELSAN ile SSB arasında 523 Milyon Euro'luk anlaşma
        Aşırı sağ fırtınası dindi: Lula Brezilya'da nasıl yeniden kazandı?
        Aşırı sağ fırtınası dindi: Lula Brezilya'da nasıl yeniden kazandı?
        TMSF Nebim'i satışa çıkardı
        TMSF Nebim'i satışa çıkardı
        RAMS Park'ta dev derbi: İşte muhtemel 11'ler!
        RAMS Park'ta dev derbi: İşte muhtemel 11'ler!
        Trablus Kalesi’ndeki bayrak!
        Trablus Kalesi’ndeki bayrak!
        SPK'dan nitelikli yatırımcı kararı
        SPK'dan nitelikli yatırımcı kararı
        Dil kanseri olan hastaya uyluk bölgesinden yeni dil yapıldı
        Dil kanseri olan hastaya uyluk bölgesinden yeni dil yapıldı
        "Cenazelerde 'Allah rahmet eylesin' demek zor mu?"
        "Cenazelerde 'Allah rahmet eylesin' demek zor mu?"
        İsrail'de kritik seçim
        İsrail'de kritik seçim
        "Vefatının ilk haftasında tatile gitti"
        "Vefatının ilk haftasında tatile gitti"
        Süper Lig'de 643 milyon Euro'luk dev derbi!
        Süper Lig'de 643 milyon Euro'luk dev derbi!