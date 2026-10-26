On Numara sonuçları ne zaman açıklanacak? 26 Ekim 2026 Milli Piyango Online On Numara çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı
Şans oyunu tutkunları için 26 Ekim 2026 Pazartesi günü düzenlenen haftanın On Numara çekilişinde kazandıran numaralar için nefesler tutuldu. On Numara sonuçları sorgulama işlemi millipiyangoonline.com ekranı üzerinden gerçekleştirilebiliyor. İşte 26 Ekim 2026 Pazartesi On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı ve kazandıran numaralar
On Numara sonuçları için geri sayım başladı. Pazartesi ve cuma günleri olmak üzere haftanın iki günü düzenlenen On Numara'da Pazartesi günü çekilişi belirlenen saatte noter huzurunda gerçekleştiriliyor. Peki, 26 Ekim 2026 On Numara sonuçları kazandıran numaralar neler?
ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
On Numara çekilişi 20:00'de gerçekleştirilecek ve kazandıran numaralar belli olacak.
On Numara çekiliş sonuçları Milli Piyango Online üzerinden yayımlanıyor. Bilet sorgulama ekranı üzerinden biletinize isabet eden ikramiye tutarını kolayca sorgulayabilirsiniz.
ON NUMARA NASIL OYNANIR?
Yenilenen On Numara'nın kuralları ise aşağıdaki gibi;
Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 5 TL’dir.