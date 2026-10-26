On Numara sonuçları ne zaman açıklanacak? 26 Ekim 2026 Milli Piyango Online On Numara çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı

On Numara sonuçları için geri sayım başladı. Pazartesi ve cuma günleri olmak üzere haftanın iki günü düzenlenen On Numara'da Pazartesi günü çekilişi belirlenen saatte noter huzurunda gerçekleştiriliyor. Peki, 26 Ekim 2026 On Numara sonuçları kazandıran numaralar neler?