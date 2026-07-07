ÖRÜMCEK ADAM: EVE DÖNÜŞ YOK FİLMİN KONUSU NEDİR?

Peter Parker'ın Örümcek Adam olduğu gerçeğinin tüm dünyaya açıklanmasının ardından hayatı tamamen değişir. Yaşadığı sorunlardan kurtulmak isteyen Peter, Doctor Strange'den herkesin bu gerçeği unutmasını sağlayacak bir büyü yapmasını ister. Ancak büyünün kontrolden çıkması farklı evrenlerin birbirine karışmasına neden olur. Böylece geçmiş Örümcek Adam filmlerinden tanınan kötü karakterler yeniden ortaya çıkar. Peter Parker hem sevdiklerini korumak hem de evrenler arasındaki dengeyi sağlamak için büyük bir mücadele verir.