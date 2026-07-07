Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok, Marvel Sinematik Evreni'nin en çok ses getiren yapımlarından biri olarak yeniden televizyon izleyicisiyle buluşuyor. Jon Watts imzası taşıyan film, aksiyon ve bilim kurgu tutkunlarını ekran başına toplamaya hazırlanıyor. Başrollerinde Tom Holland, Zendaya ve Benedict Cumberbatch'in yer aldığı yapım, çoklu evren temasıyla dikkat çekiyor. Film ilk olarak 2021 yılında vizyona girerek dünya genelinde büyük gişe başarısı elde etti. Senaryosu Chris McKenna ve Erik Sommers tarafından kaleme alınan yapım, sürükleyici hikâyesiyle öne çıkıyor. Peki, Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok ne zaman çekildi? İşte 7 Temmuz Salı akşamı televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşacak Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok filminin konusu ve oyuncuları...
Marvel hayranlarının büyük ilgi gösterdiği Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok, yayınlanacağı akşam öncesinde yeniden gündeme geldi. Film, Peter Parker'ın kimliğinin açığa çıkmasının ardından yaşadığı zorlu süreci konu alıyor. Doctor Strange'in büyüsüyle başlayan olaylar, çoklu evren kapılarının açılmasıyla bambaşka bir maceraya dönüşüyor. Eski düşmanların geri dönmesiyle Örümcek Adam şimdiye kadarki en büyük sınavını vermek zorunda kalıyor. Peki Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok filmi konusu nedir, oyuncuları kimler ve ne zaman çekildi? İşte filmin hikâyesi ve oyuncu kadrosuna ilişkin detaylar...
ÖRÜMCEK ADAM: EVE DÖNÜŞ YOK FİLMİN KONUSU NEDİR?
Peter Parker'ın Örümcek Adam olduğu gerçeğinin tüm dünyaya açıklanmasının ardından hayatı tamamen değişir. Yaşadığı sorunlardan kurtulmak isteyen Peter, Doctor Strange'den herkesin bu gerçeği unutmasını sağlayacak bir büyü yapmasını ister. Ancak büyünün kontrolden çıkması farklı evrenlerin birbirine karışmasına neden olur. Böylece geçmiş Örümcek Adam filmlerinden tanınan kötü karakterler yeniden ortaya çıkar. Peter Parker hem sevdiklerini korumak hem de evrenler arasındaki dengeyi sağlamak için büyük bir mücadele verir.
ÖRÜMCEK ADAM: EVE DÖNÜŞ YOK OYUNCULARI KİMLER?
Filmin oyuncu kadrosunda birbirinden ünlü isimler yer alıyor:
Tom Holland – Peter Parker / Örümcek Adam
Zendaya – MJ
Benedict Cumberbatch – Doctor Strange
Jacob Batalon – Ned Leeds
Marisa Tomei – May Parker
Willem Dafoe – Green Goblin
Alfred Molina – Doctor Octopus
Jamie Foxx – Electro
Benedict Wong – Wong
Jon Favreau – Happy Hogan
Andrew Garfield
Tobey Maguire
ÖRÜMCEK ADAM: EVE DÖNÜŞ YOK NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok'un çekimleri 2020 yılında gerçekleştirildi. COVID-19 salgını döneminde sıkı sağlık önlemleri altında tamamlanan yapım, 17 Aralık 2021'de sinemalarda vizyona girdi. Yaklaşık 148 dakikalık süresiyle serinin en uzun filmlerinden biri olan yapım, dünya genelinde büyük gişe başarısı elde etti.