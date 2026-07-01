Orzax halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ORZAX kaç lot verdi?
Orzaks İlaç ve Kimya Sanayi, 29-30 Haziran ve 1 Temmuz 2026 tarihlerinde 3 gün boyunca talep topladı. Halka arzda pay başına fiyat 69 TL olarak belirlenirken, borsa işlem kodu ise ORZAX oldu. Halka arz kapsamında toplam 52 milyon 500 bin lot yatırımcılara sunuldu. Orzaks İlaç ve Kimya halka arzının katılım endeksine uygun olmadığı açıklandı. Talep toplama işlemlerinin sona ermesinin ardından Orzax halka arz sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı merak konusu oldu. Peki, Orzax halka arz sonuçları açıklandı mı, ORZAX kaç lot verdi, ne zaman borsada işlem görecek? İşte Orzax halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarih...
Orzaks İlaç ve Kimya halka arzında talep toplama sürecinin sona ermesiyle birlikte yatırımcılar sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Özellikle kişi başına düşecek lot miktarı ve hissenin borsada işlem göreceği ilk gün gündemi meşgul etmeye başladı. Halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından dağıtım detayları da netlik kazanacak. Peki, Orzax halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ORZAX kaç lot verdi, ne zaman borsada işlem görecek? İşte detaylar...
ORZAX HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Orzaks İlaç ve Kimya halka arz sonuçları henüz açıklanmadı.
Şirket, 29-30 Haziran ve 1 Temmuz 2026 tarihlerinde yatırımcılardan talep topladı. Talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından halka arz sonuçlarının, önceki halka arzlarda olduğu gibi 1-2 iş günü içerisinde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.
Resmi sonuçlar açıklandıktan sonra yatırımcılar, kendilerine tahsis edilen lot miktarını aracı kurum hesapları ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden görüntüleyebilecek.
ORZAX HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Orzaks İlaç ve Kimya halka arz sonuçlarının 2 Temmuz veya 3 Temmuz 2026 tarihinde açıklanması bekleniyor.
Resmi açıklamanın ardından halka arza katılan yatırımcı sayısı, dağıtım oranları ve kişi başına düşen kesin lot miktarı belli olacak.
ORZAX KAÇ LOT VERDİ?
ORZAX halka arzında kişi başına kaç lot düştüğü henüz netleşmedi.
Halka arz kapsamında toplam 52.500.000 lot satışa sunuldu. Yatırımcı sayısına göre kişi başına düşecek lot miktarı değişiklik gösterecek. Kesin dağıtım sonuçları, halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından belli olacak.
ORZAX NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?
ORZAX paylarının borsada işlem göreceği tarih henüz resmi olarak açıklanmadı.
Genellikle halka arz sonuçlarının ilan edilmesinin ardından 2-4 iş günü içerisinde hisseler Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlıyor. Bu doğrultuda ORZAX hisselerinin de sonuçların açıklanmasının ardından önümüzdeki günlerde Borsa İstanbul'da işlem görmesi bekleniyor.
Kesin işlem tarihi, Borsa İstanbul ve şirket tarafından yapılacak resmi duyuru ile netleşecek.
ORZAX HALKA ARZ DETAYLARI
Orzaks İlaç ve Kimya halka arzına ilişkin öne çıkan bilgiler şöyle:
Halka arz fiyatı: 69 TL
Borsa işlem kodu: ORZAX
Talep toplama tarihleri: 29-30 Haziran – 1 Temmuz 2026
Talep toplama süresi: 3 gün
Toplam halka arz büyüklüğü: 52.500.000 lot
Katılım endeksi durumu: Uygun değildir
Tahmini kişi başı lot dağılımı:
700 bin katılım → 43 lot (2.967 TL)
800 bin katılım → 37 lot (2.553 TL)
900 bin katılım → 33 lot (2.277 TL)
1 milyon katılım → 30 lot (2.070 TL)
1,1 milyon katılım → 27 lot (1.863 TL)
1,2 milyon katılım → 25 lot (1.725 TL)