Açık Ve Net - 29 Haziran 2026 (Trump'ın Türkiye Mesajı Atina'yı Neden Rahatsız Etti?)

Yunanistan'da Türkiye endişesi. Trump'ın Türkiye tavrı Atina'yı gerdi. F110 motoru nedir? F-35 projesine dönüş mümkün mü? ABD'den KAAN'a motorlar gelecek mi? Türkiye karşıtı ''şer ittifakı'' neler planlıyor? İsrail'in Türkiye planları ne? İsrail Suriye'de işgalini genişletiyor. İsrail Suriye'de ne k... Daha Fazla Göster Yunanistan'da Türkiye endişesi. Trump'ın Türkiye tavrı Atina'yı gerdi. F110 motoru nedir? F-35 projesine dönüş mümkün mü? ABD'den KAAN'a motorlar gelecek mi? Türkiye karşıtı ''şer ittifakı'' neler planlıyor? İsrail'in Türkiye planları ne? İsrail Suriye'de işgalini genişletiyor. İsrail Suriye'de ne kadar ilerleyecek? Açık Ve Net'te Sena Alkan sordu; Akademisyen Prof. Dr. Kerem Alkın, Emekli Kurmay Albay Dr. Çağlar Özer, Habertürk Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin, Siyaset Bilimci Doç. Dr. Deniz Tansi ve Independent Türkçe Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Çiçek anlattı. Daha Az Göster