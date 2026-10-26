ÖSYM KPSS sonuç tarihini duyurdu! 2026 KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS Lise sonuçları nereden, nasıl sorgulanır?
KPSS Ortaöğretim sonuç tarihi ÖSYM tarafından açıklandı. 2 milyon 985 bin 438 adayın başvurduğu merkezi sınav, 25 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirildi. Sınavda ter döken milyonlarca adayın gözü KPSS sonuç tarihine çevrildi. Adaylar, Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden aldıkları puanları ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden sorgulayabilecek. İşte, 2026 KPSS Ortaöğretim sınav sonuç tarihi…
2026 KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları için bekleyiş sürüyor. 25 Ekim Pazar günü yapılan sınavın ardından adaylar, ÖSYM'nin sonuç takvimini yakından takip ediyor. Kamu kurumlarında memur olma hedefiyle sınava katılan lise mezunları, KPSS puanlarının açıklanacağı tarihi ve sonuç sorgulama ekranını araştırıyor. Peki, KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak, sınav puanları nasıl öğrenilecek? İşte, ÖSYM ile 2026 KPSS lise sonuç tarihi…
KPSS ORTAÖĞRETİM SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI
2026 KPSS Ortaöğretim sınavının ardından soru kitapçığı yayımlandı. ÖSYM tarafından paylaşılan temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının yüzde 10'luk bölümü erişime açıldı.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin 2026 yılı sınav takvimine göre KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları 19 Kasım 2026 Perşembe günü açıklanacak.
25 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilen sınavın ardından adaylar, değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte puanlarını ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden öğrenebilecek.
KPSS LİSE SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?
Adaylar, KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandığında ÖSYM'nin resmi sonuç açıklama sistemi üzerinden sorgulama yapabilecek. İşlem için T.C. kimlik numarası ve ÖSYM aday şifresi kullanılacak.
Sonuç ekranında adayların sınav puanları görüntülenecek. Adaylar, puan bilgilerini kontrol ederek kamu kurumlarının personel alım ilanlarını ve tercih dönemlerine ilişkin duyuruları takip edebilecek.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVINDA DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?
KPSS Ortaöğretim sınavına katılan adayların puanları, ÖSYM tarafından yapılacak değerlendirme işlemlerinin ardından belli olacak. Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde ÖSYM tarafından yayımlanan sınav kılavuzundaki kurallar esas alınacak. Adaylar, sonuçların açıklanmasıyla birlikte kendi puan bilgilerine sistem üzerinden ulaşabilecek.
KPSS ORTAÖĞRETİM PUANIYLA TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?
KPSS Ortaöğretim sonuçlarının açıklanmasının ardından kamu kurumlarına personel alımı ve tercih sürecine ilişkin duyurular takip edilecek. Tercih işlemlerinin tarihleri, başvuru alınacak kadrolar ve adaylarda aranacak şartlar yayımlanacak tercih kılavuzlarıyla netleşecek.