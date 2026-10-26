ÖSYM KPSS sonuç tarihini duyurdu! 2026 KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS Lise sonuçları nereden, nasıl sorgulanır?

2026 KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları için bekleyiş sürüyor. 25 Ekim Pazar günü yapılan sınavın ardından adaylar, ÖSYM'nin sonuç takvimini yakından takip ediyor. Kamu kurumlarında memur olma hedefiyle sınava katılan lise mezunları, KPSS puanlarının açıklanacağı tarihi ve sonuç sorgulama ekranını araştırıyor. Peki, KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak, sınav puanları nasıl öğrenilecek? İşte, ÖSYM ile 2026 KPSS lise sonuç tarihi…