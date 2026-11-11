Paris Basketbol-Fenerbahçe Tarfin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EuroLeague Fenerbahçe maçı canlı izle
Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'in 11. hafta karşılaşmasında Fransa temsilcisi Paris Basketbol'a konuk oluyor. Sarı-lacivertli ekip, Avrupa Ligi'nde üst sıralardaki yerini korumak ve deplasmandan galibiyetle dönmek istiyor. Basketbolseverler ise Paris Basketbol-Fenerbahçe karşılaşmanın oynanacağı tarihi, maç saati ve yayın bilgilerini araştırmaya başladı. Fenerbahçe, geride kalan 10 haftada elde ettiği 7 galibiyet ve 3 mağlubiyetle dikkat çekti. Paris Peki, Paris Basketbol-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte EuroLeague Paris Basketbol-Fenerbahçe maçı canlı izle ekranı...
Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'in 11. haftasında Paris Basketbol ile karşı karşıya geliyor. Temsilcimiz, Fransa'nın başkentinde Paris Basketbol karşısında galibiyet arayacak. Sarı-lacivertliler, sezona iyi bir başlangıç yaparak ilk 10 haftayı 7 galibiyetle tamamladı. Ev sahibi Paris Basketbol ise 4 galibiyet ve 6 mağlubiyetle haftaya giriyor. Peki, Paris Basketbol-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
PARİS BASKETBOL-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Paris Basketbol - Fenerbahçe Tarfin maçı 11 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 20.45'te oynanacak.
PARİS BASKETBOL-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Paris Basketbol-Fenerbahçe Tarfin karşılaşması S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadele dijital platform üzerinden S Sport Plus aracılığıyla da takip edilebilecek.
PARİS BASKETBOL-FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE EKRANI
EuroLeague heyecanını canlı takip etmek isteyen basketbolseverler, Paris Basketbol-Fenerbahçe karşılaşmasını S Sport yayınından izleyebilecek.
Dijital yayın seçeneği için S Sport Plus platformu kullanılabilecek.
FENERBAHÇE EUROLeague PUAN DURUMUNDA KAÇINCI SIRADA?
Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'de geride kalan 10 haftada 7 galibiyet ve 3 mağlubiyet elde etti. Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçlarla 4. sırada yer alıyor.
Paris Basketbol ise 4 galibiyet ve 6 mağlubiyetle 14. sırada bulunuyor. Fenerbahçe, Fransa deplasmanından galibiyetle ayrılarak üst sıralardaki iddiasını sürdürmek istiyor.