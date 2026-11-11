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        Haberler Bilgi Paris Basketbol-Fenerbahçe Tarfin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EuroLeague Fenerbahçe maçı canlı izle

        Paris Basketbol-Fenerbahçe Tarfin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EuroLeague Fenerbahçe maçı canlı izle

        Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'in 11. hafta karşılaşmasında Fransa temsilcisi Paris Basketbol'a konuk oluyor. Sarı-lacivertli ekip, Avrupa Ligi'nde üst sıralardaki yerini korumak ve deplasmandan galibiyetle dönmek istiyor. Basketbolseverler ise Paris Basketbol-Fenerbahçe karşılaşmanın oynanacağı tarihi, maç saati ve yayın bilgilerini araştırmaya başladı. Fenerbahçe, geride kalan 10 haftada elde ettiği 7 galibiyet ve 3 mağlubiyetle dikkat çekti. Paris Peki, Paris Basketbol-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte EuroLeague Paris Basketbol-Fenerbahçe maçı canlı izle ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Kasım 2026 - 18:47 Güncelleme:
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        Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'in 11. haftasında Paris Basketbol ile karşı karşıya geliyor. Temsilcimiz, Fransa'nın başkentinde Paris Basketbol karşısında galibiyet arayacak. Sarı-lacivertliler, sezona iyi bir başlangıç yaparak ilk 10 haftayı 7 galibiyetle tamamladı. Ev sahibi Paris Basketbol ise 4 galibiyet ve 6 mağlubiyetle haftaya giriyor. Peki, Paris Basketbol-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

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        PARİS BASKETBOL-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Paris Basketbol - Fenerbahçe Tarfin maçı 11 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 20.45'te oynanacak.

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        PARİS BASKETBOL-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

        Paris Basketbol-Fenerbahçe Tarfin karşılaşması S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadele dijital platform üzerinden S Sport Plus aracılığıyla da takip edilebilecek.

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        PARİS BASKETBOL-FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE EKRANI

        EuroLeague heyecanını canlı takip etmek isteyen basketbolseverler, Paris Basketbol-Fenerbahçe karşılaşmasını S Sport yayınından izleyebilecek.

        Dijital yayın seçeneği için S Sport Plus platformu kullanılabilecek.

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        FENERBAHÇE EUROLeague PUAN DURUMUNDA KAÇINCI SIRADA?

        Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'de geride kalan 10 haftada 7 galibiyet ve 3 mağlubiyet elde etti. Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçlarla 4. sırada yer alıyor.

        Paris Basketbol ise 4 galibiyet ve 6 mağlubiyetle 14. sırada bulunuyor. Fenerbahçe, Fransa deplasmanından galibiyetle ayrılarak üst sıralardaki iddiasını sürdürmek istiyor.

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