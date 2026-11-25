PSG-Roma maçı canlı izle ekranı şifresiz: PSG-Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
PSG ile Roma, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında karşı karşıya gelecek. Avrupa futbolunun iki önemli takımı, Parc des Princes'te oynanacak mücadelede üç puan için sahaya çıkacak. Paris temsilcisi, lig aşamasındaki başarılı performansını sürdürerek zirvedeki yerini korumayı hedefliyor. Roma ise güçlü rakibi karşısında deplasmandan puanla dönmenin hesaplarını yapıyor. Futbolseverler PSG-Roma karşılaşmanın maç saati ve canlı izleme seçeneklerini araştırmaya başladı. Peki, PSG-Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte Şampiyonlar Ligi PSG-Roma maçı canlı izle ekranı...
Şampiyonlar Ligi'nde beşinci hafta heyecanı PSG-Roma karşılaşmasıyla devam edecek. Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain, İtalya ekibi Roma'yı kendi sahasında konuk edecek. Parc des Princes'te oynanacak mücadelede iki takım da kritik bir galibiyet almak istiyor. Peki, PSG-Roma maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak? İşte PSG-Roma maçı izle ekranı...
PSG-ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
PSG-Roma karşılaşması, 25 Kasım 2026 Çarşamba günü oynanacak. Fransa'nın başkenti Paris'teki Parc des Princes Stadı'nın ev sahipliği yapacağı mücadele, Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının beşinci haftasında oynanacak karşılaşmada İsveçli hakem Glenn Nyberg düdük çalacak.
PSG-ROMA MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRELİ Mİ?
Şampiyonlar Ligi'ndeki PSG-Roma mücadelesinin Türkiye'de tabii spor üzerinden canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın tabii Premium kapsamında izleyiciyle buluşması öngörülüyor. Bu nedenle maçın şifresiz yayınlanması beklenmiyor. Futbolseverlerin canlı yayın için tabii platformundaki yayın akışını kontrol etmesi gerekiyor.
PSG-ROMA MAÇI CANLI İZLE EKRANI
PSG-Roma maçını canlı takip etmek isteyen futbolseverler, yayın saatinde tabii platformu üzerinden karşılaşmaya ulaşabilecek. Maçı internet üzerinden izlemek isteyenlerin platforma giriş yaparak üyelik ve yayın paketi koşullarını kontrol etmesi gerekiyor.
PSG VE ROMA'NIN ŞAMPİYONLAR LİGİ PERFORMANSI
Paris Saint-Germain, lig aşamasında oynadığı ilk dört karşılaşmayı kazanarak 12 puana ulaştı ve zirve yarışında önemli bir avantaj elde etti. Roma ise ilk dört maçında topladığı 4 puanla üst sıralara yükselmek için mücadele ediyor. İki takım açısından da beşinci hafta karşılaşması