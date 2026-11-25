PSG VE ROMA'NIN ŞAMPİYONLAR LİGİ PERFORMANSI

Paris Saint-Germain, lig aşamasında oynadığı ilk dört karşılaşmayı kazanarak 12 puana ulaştı ve zirve yarışında önemli bir avantaj elde etti. Roma ise ilk dört maçında topladığı 4 puanla üst sıralara yükselmek için mücadele ediyor. İki takım açısından da beşinci hafta karşılaşması