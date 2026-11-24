Ramazan ne zaman, ilk sahur hangi güne denk geliyor? 2027 Diyanet takvimi ile Ramazan ayı ne zaman başlıyor ve bitiyor?
Müslümanların heyecanla beklediği Ramazan ayı tarihleri belli oldu. On bir ayın sultanı olan Ramazan ayının gelişiyle birlikte bu yıl yine ibadetler gerçekleşecek ve oruçlar tutulacak. Ramazan ayı tarihleri, Hicri takvime göre hesaplandığı için Miladi takvimde farklı tarihlere geliyor. Peki Ramazan ne zaman, ilk sahur hangi güne denk geliyor? 2027 Diyanet takvimi ile Ramazan ayı ne zaman başlıyor ve bitiyor?
Diyanet İşleri Başkanlığı 2027 Ramazan ayı takvimini yayınladı. 2027 yılına kısa bir zaman kala ise Ramazan ayı tarihleri merak konusu oldu. Dini günler takvimine göre Ramazan ayının başlangıcı şubat ayına denk geliyor. İşte, Ramazan başlangıç ve bitiş tarihi
RAMAZAN NE ZAMAN?
Ramazan ayının başlangıcı 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacaktır.
İlk oruç 8 Şubat günü tutulacak.
Ramazan ayının son orucu 8 Mart Pazartesi günü tutulacak.
KADİR GECESİ NE ZAMAN?
Kadir Gecesi, 2027 yılında 5 Mart Cuma gecesi idrak edilecek.
RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ 2027
Ramazan Bayramı ise 9 Mart Salı günü başlayıp 11 Mart Perşembe günü sona erecek.
ÜÇ AYLAR NE ZAMAN?
Recep Ayı Başlangıcı: 10 Aralık 2026 Perşembe
Şaban Ayı Başlangıcı: 9 Ocak 2027 Cumartesi
Ramazan Ayı Başlangıcı: 8 Şubat 2027 Pazartesi