Real Madrid - Deportivo Alaves maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Arda Güler ilk 11'de mi? Real Madrid - Alaves muhtemel 11’ler!
İspanya La Liga'nın 14. haftasında Real Madrid, Deportivo Alaves'i konuk ediyor. Taraftarı önünde galibiyet arayacak olan Madrid ekibi, sahadan üç puanla ayrılmayı hedefliyor. Deportivo Alaves ise zorlu deplasmandan puan çıkarmanın peşinde. Futbolseverler karşılaşmanın yayın saatini ve kanalını araştırıyor. Milli futbolcumuz Arda Güler'in ilk 11'de oynayıp oynamayacağı da merak ediliyor. Peki, Real Madrid - Deportivo Alaves maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Arda Güler ilk 11'de mi? İşte, Real Madrid - Alaves muhtemel 11'ler ve karşılaşmaya dair tüm detaylar…
İspanya La Liga'nın 14. haftasında Real Madrid ile Deportivo Alaves karşı karşıya geliyor. Jose Mourinho yönetiminde son 10 resmi maçını kazanan eflatun-beyazlılar, Santiago Bernabeu'da galibiyet serisini 11 maça çıkarmak istiyor. Son üç karşılaşmasında mağlubiyet yaşamayan Deportivo Alaves ise Real Madrid karşısında sürpriz yapmayı hedefliyor. Şampiyonluk yarışını yakından takip eden futbolseverler, mücadele öncesinde canlı yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Real Madrid - Deportivo Alaves maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler ilk 11'de oynayacak mı? İşte Real Madrid - Deportivo Alaves maçı tarihi, saati, yayıncı kanalı ve karşılaşmaya ilişkin detaylar.
REAL MADRİD - DEPORTİVO ALAVES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Real Madrid - Deportivo Alaves maçı, 28 Kasım 2026 Cumartesi günü (bu akşam) Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.
İspanya La Liga'nın 14. haftasında oynanacak karşılaşmaya Santiago Bernabeu Stadı ev sahipliği yapacak.
REAL MADRİD - DEPORTİVO ALAVES MAÇI HANGİ KANALDA?
Real Madrid ile Deportivo Alaves arasında oynanacak mücadele, S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak.
Karşılaşmayı Cesar Soto Grado yönetecek.
ARDA GÜLER DEPORTIVO ALAVES MAÇINDA OYNAYACAK MI?
Real Madrid'in Deportivo Alaves karşılaşması için açıkladığı maç kadrosunda milli futbolcu Arda Güler de yer aldı. Jose Mourinho'nun görev vermesi halinde genç yıldız karşılaşmada forma giyebilecek.
MUHTEMEL 11'LER
Real Madrid: Courtois, Alexander-Arnold, Konate, Huijsen, Carreras, Camavinga, Arda Güler, Bernardo Silva, Jude Bellingham, Diomande, Mbappe.
Alaves: Sivera, Tenaglia, Koski, Castro, Perez, Ibanez, Blanco, Suarez, Rebbach, Boye, Martinez.
REAL MADRİD GALİBİYET SERİSİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR
Jose Mourinho yönetiminde başarılı bir grafik çizen Real Madrid, tüm kulvarlarda çıktığı son 10 karşılaşmayı kazanırken rakip filelere 31 gol gönderdi. Şampiyonlar Ligi'nde PSV karşısında farklı bir galibiyet elde eden eflatun-beyazlılar, Alaves karşısında da kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor.
PSV karşısında iki gol kaydeden Kylian Mbappe ile son beş maçın dördünde gol sevinci yaşayan Jude Bellingham, Madrid ekibinin en önemli kozları arasında yer alıyor. Sakatlığını atlatan Ferland Mendy de maç kadrosuna geri döndü.
DEPORTİVO ALAVES SÜRPRİZ PEŞİNDE
La Liga'da geride kalan 13 haftada 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Deportivo Alaves, haftaya 16 puanla dokuzuncu sırada girdi. Ligde son olarak Deportivo La Coruna'yı 3-1 mağlup eden Bask ekibi, Real Madrid deplasmanından puanla dönmenin hesaplarını yapıyor.
Altışar golü bulunan Lucas Boye ve eski Real Madrid futbolcusu Mariano Diaz, konuk ekibin hücumdaki en etkili isimleri olarak dikkat çekiyor.