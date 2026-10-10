Real Madrid-Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta? La Liga Real Madrid - Villarreal maçı hangi kanalda, Arda Güler ilk 11'de mi?

İspanya La Liga'nın 8. haftasında oynanacak Real Madrid - Villarreal maçı için geri sayım başladı. İki takım, bu akşam Santiago Bernabéu Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Eflatun-beyazlılar taraftarı önünde kazanarak lig yarışında avantaj elde etmeyi amaçlarken, Villarreal ise zorlu deplasmandan puanla ayrılmayı hedefliyor. Karşılaşma öncesinde maçın yayın bilgileri ve takımların sahaya çıkması beklenen 11’leri merak ediliyor. Peki, Real Madrid - Villarreal maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak, Arda Güler ilk 11'de mi? İşte Real Madrid - Villarreal maçı muhtemel 11’ler ve karşılaşmaya dair tüm merak edilenler...