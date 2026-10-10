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        Haberler Bilgi Real Madrid-Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta? La Liga Real Madrid - Villarreal maçı hangi kanalda, Arda Güler ilk 11'de mi?

        Real Madrid-Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta? La Liga Real Madrid - Villarreal maçı hangi kanalda, Arda Güler ilk 11'de mi?

        Real Madrid, İspanya La Liga'nın 8. haftasında Villarreal ile karşı karşıya geliyor. Ligde çıktığı 7 maç sonunda 15 puan toplayan eflatun-beyazlılar, 4. sırada bulunuyor. Villarreal ise 8 puanla 9. basamakta yer alıyor. Heyecan dolu mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler Real Madrid - Villarreal maçı saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri gibi detayları araştırmaya başladı. Arda Güler'in ilk 11'de sahaya çıkıp çıkmayacağı da en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Peki, Real Madrid - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Arda Güler ilk 11'de mi? İşte karşılaşmanın detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Ekim 2026 - 13:24 Güncelleme:
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        İspanya La Liga'nın 8. haftasında oynanacak Real Madrid - Villarreal maçı için geri sayım başladı. İki takım, bu akşam Santiago Bernabéu Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Eflatun-beyazlılar taraftarı önünde kazanarak lig yarışında avantaj elde etmeyi amaçlarken, Villarreal ise zorlu deplasmandan puanla ayrılmayı hedefliyor. Karşılaşma öncesinde maçın yayın bilgileri ve takımların sahaya çıkması beklenen 11’leri merak ediliyor. Peki, Real Madrid - Villarreal maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak, Arda Güler ilk 11'de mi? İşte Real Madrid - Villarreal maçı muhtemel 11’ler ve karşılaşmaya dair tüm merak edilenler...

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        REAL MADRİD-VİLLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Real Madrid - Villarreal maçı, 10 Ekim 2026 Cumartesi günü (bu akşam) TSİ 22.00'de başlayacak.

        Isidro Díaz de Mera maçın baş hakemi olarak görev yapacak, Alejandro Muñiz ise Video Yardımcı Hakem (VAR) teknolojisinden sorumlu olacak.

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        REAL MADRİD-VİLLARREAL MAÇI HANGİ KANALDA?

        Santiago Bernabéu Stadyumu'nda oynanacak Real Madrid - Villarreal maçı, S Sport ve S Sport Plus kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

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        ARDA GÜLER İLK 11’DE Mİ?

        Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, Arda Güler'e Villarreal karşısında ilk 11'de forma şansı verecek.

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        REAL MADRİD-VİLLARREAL MAÇI MUHTEMEL 11'LER

        Real Madrid: Courtois, Cucurella,Rüdiger, Konate, Dumfries, Tchouameni, Bernardo Silva, Bellingham, Arda Güler, Vinicius, Espi.

        Villarreal: Gulacsi, Mourino, Navarro, Veiga, Cardona, Saliba, Pape Gueye, Moleiro, Akhomach, Pepe, Perez.

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