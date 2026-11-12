REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN? 2026 Diyanet takvimi ile Regaip Kandili hangi tarihte idrak edilecek? Regaip Kandili'nin önemi ve faziletleri...
İslam aleminin manevi açıdan büyük önem verdiği Regaip Kandili için geri sayım başladı. Mübarek üç ayların ilk kandili olma özelliğini taşıyan Regaip Gecesi'nin 2026 yılında hangi tarihte idrak edileceği gündeme geldi. Bu özel geceyi ibadet ederek değerlendirmek isteyen vatandaşlar, namaz ve dua hazırlıklarının yanı sıra Diyanet'in dini günler takvimini de araştırıyor. Recep ayının ilk cuma gecesinde karşılanan Regaip Kandili'nin tarihinin yanı sıra kelime anlamı, fazileti ve İslam inancındaki yeri de merak ediliyor. Peki, 2026 yılında Regaip Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor? Regaip Gecesi'nin önemi ve anlamı nedir? İşte merak edilen tüm detaylar...
Üç ayların başlangıcını müjdeleyen mübarek gecelerden Regaip Kandili'nin 2026 yılı takvimindeki yeri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Manevi atmosferiyle İslam dünyasında özel bir yere sahip olan bu gece, Müslümanlar tarafından namaz, dua, tövbe ve ibadetlerle değerlendirilecek. Kandil gecesini ibadetlerle geçirmek isteyenler, Diyanet İşleri Başkanlığının yayımladığı dini günler takvimini incelemeye başladı. Recep ayının ilk cuma gecesi idrak edilen Regaip Kandili'nin hangi tarihe denk geldiği, isminin ne anlama geldiği ve dini açıdan neden önemli olduğu araştırılıyor. Peki, 2026 Regaip Kandili ne zaman, hangi gün idrak edilecek? Regaip Gecesi'nin anlamı ve önemi nedir? İşte ayrıntılar...
REGAİP KANDİLİ 2026 NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığının 2026 yılı dini günler listesinde yer alan bilgilere göre Regaip Kandili, 10 Aralık 2026 Perşembe günü kutlanacak. Perşembe akşamı başlayarak cuma gününe bağlanacak olan bu özel geceyle birlikte üç ayların ilk ayı Recep de başlamış olacak.
REGAİP KANDİLİ'NDE NE OLDU?
Regaip Kandili, İslam inancında Recep ayının ilk cuma gecesi olarak kabul edilen ve manevi açıdan önem verilen mübarek gecelerden biridir. Regaip kelimesi; rağbet edilen, bol nimet ve ihsan anlamlarını taşır. Bu gece, Müslümanlar tarafından Allah'ın rahmet ve bağışlamasına yönelmek, dua etmek ve ibadetlerle manevi huzura ulaşmak için değerlendirilir.
REGAİP KANDİLİ'NİN FAZİLETLERİ
Arapça kökenli Regâib sözcüğü; değer verilen, arzulanan, bol nimet ve ilahi ihsan anlamlarını ifade ediyor. İslam dünyasında önemli bir yere sahip olan Regaip Kandili, Müslümanların manevi yönden kendilerini yenilemelerine, dua ve ibadetlere daha fazla zaman ayırmalarına vesile olan özel geceler arasında bulunuyor. Recep ayının ilk cuma gecesinde idrak edilmesiyle öne çıkan bu mübarek gece, aynı zamanda rahmet ve bereket dönemi olarak görülen üç ayların başlangıcını da simgeliyor.
Regaip Kandili'ni ibadetle geçirmek isteyenler Kur'an-ı Kerim okuyabilir, namaz kılabilir, tövbe ve istiğfarda bulunarak Allah'tan af ve mağfiret dileyebilir. Bununla birlikte Diyanet kaynaklarında, Regaip Kandili'ne özel olarak belirlenmiş zorunlu veya sünnet kabul edilen bir ibadet şekli bulunmadığı ifade ediliyor.