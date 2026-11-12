REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN? 2026 Diyanet takvimi ile Regaip Kandili hangi tarihte idrak edilecek? Regaip Kandili'nin önemi ve faziletleri...

Üç ayların başlangıcını müjdeleyen mübarek gecelerden Regaip Kandili'nin 2026 yılı takvimindeki yeri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Manevi atmosferiyle İslam dünyasında özel bir yere sahip olan bu gece, Müslümanlar tarafından namaz, dua, tövbe ve ibadetlerle değerlendirilecek. Kandil gecesini ibadetlerle geçirmek isteyenler, Diyanet İşleri Başkanlığının yayımladığı dini günler takvimini incelemeye başladı. Recep ayının ilk cuma gecesi idrak edilen Regaip Kandili'nin hangi tarihe denk geldiği, isminin ne anlama geldiği ve dini açıdan neden önemli olduğu araştırılıyor. Peki, 2026 Regaip Kandili ne zaman, hangi gün idrak edilecek? Regaip Gecesi'nin anlamı ve önemi nedir? İşte ayrıntılar...