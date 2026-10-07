Resmî Gazete yayımlandı! 7 Ekim 2026 Resmî Gazete kararları ve yönetmelikleri
7 Ekim 2026 tarihli Resmî Gazete yayımlandı. Resmî Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı kararları, yönetmelikler ve ilan bölümü yer aldı. İzmir ve Kırklareli'nde arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetlerine ilişkin kararlar yayımlandı. İyidere-Ayrım-İkizdere-İspir Yolu Projesi kapsamında bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi. Aydın Çıldır Havalimanı Geliştirme Projesi kapsamında da bazı taşınmazlar için acele kamulaştırma kararı alındı. Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılırken engelli bireylere yönelik özel bakım merkezlerine ilişkin yeni yönetmelik de yayımlandı. Peki, 7 Ekim 2026 Resmî Gazete'de hangi kararlar ve yönetmelikler yayımlandı? İşte 7 Ekim 2026 Çarşamba Resmî Gazete'de yer alan kararlar ve düzenlemeler...
Resmî Gazete sayısında vatandaşları ve farklı kurumları ilgilendiren önemli düzenlemeler yayımlandı. Cumhurbaşkanı kararları bölümünde arazi toplulaştırması, yol yapımı ve havalimanı geliştirme projelerine yönelik kararlar dikkat çekti. Yönetmelikler bölümünde ise suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesine ilişkin düzenlemede değişiklik yapıldı. Engelli bireylere yönelik özel bakım merkezlerinin çalışma esaslarını düzenleyen yönetmelik de Resmî Gazete’de yayımlandı. Peki, bugünkü Resmî Gazete’de başka hangi karar ve yönetmelikler bulunuyor? İşte 7 Ekim 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan tüm önemli düzenlemeler...
7 EKİM 2026 RESMÎ GAZETE’DE CUMHURBAŞKANI KARARLARI
Resmî Gazete’nin 7 Ekim 2026 tarihli sayısında dört ayrı Cumhurbaşkanı kararı yayımlandı. İzmir ve Kırklareli’nde belirlenen bazı bölgelerde arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetlerinin yapılmasına ilişkin kararlar yürürlüğe girdi.
İyidere Ayrım-İkizdere-İspir Yolu Projesi kapsamında da yol yapım çalışmalarının tamamlanabilmesi amacıyla ihtiyaç duyulan bazı taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.
Bir diğer kararda ise Aydın Çıldır Havalimanı Geliştirme Projesi kapsamında bazı taşınmazlar ile üzerlerindeki muhdesatın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına ilişkin düzenleme yer aldı.
SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
Bugünkü Resmî Gazete’nin dikkat çeken düzenlemelerinden biri, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine ilişkin yönetmelikte yapılan değişiklik oldu.
Karar Sayısı 11845 olan düzenlemeyle “Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlandı.
Söz konusu yönetmelik, ilgili kurum ve kuruluşların suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesine yönelik yükümlülükleri bakımından önem taşıyor.
ENGELLİ BİREYLERE YÖNELİK ÖZEL BAKIM MERKEZLERİ İÇİN YENİ YÖNETMELİK
7 Ekim 2026 tarihli Resmî Gazete’de engelli bireylere yönelik özel bakım merkezlerini ilgilendiren yeni bir yönetmelik de yayımlandı.
“Engelli Bireylere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliği” ile bu merkezlere ilişkin düzenlemeler Resmî Gazete’de yer aldı.
KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞKANLIĞI PERSONELİNE İLİŞKİN DÜZENLEME
Resmî Gazete’nin bugünkü sayısında Kentsel Dönüşüm Başkanlığı personelini ilgilendiren düzenleme de yer aldı.
“Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği” yayımlanarak yürürlüğe girdi.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİNE İLİŞKİN İKİ YÖNETMELİK
7 Ekim Resmî Gazete’de Dokuz Eylül Üniversitesi’ni ilgilendiren iki ayrı yönetmelik de yayımlandı.
Bunlardan ilki Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği olurken, diğer düzenleme Dokuz Eylül Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik oldu.