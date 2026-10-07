7 EKİM 2026 RESMÎ GAZETE’DE CUMHURBAŞKANI KARARLARI

Resmî Gazete’nin 7 Ekim 2026 tarihli sayısında dört ayrı Cumhurbaşkanı kararı yayımlandı. İzmir ve Kırklareli’nde belirlenen bazı bölgelerde arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetlerinin yapılmasına ilişkin kararlar yürürlüğe girdi.

İyidere Ayrım-İkizdere-İspir Yolu Projesi kapsamında da yol yapım çalışmalarının tamamlanabilmesi amacıyla ihtiyaç duyulan bazı taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Bir diğer kararda ise Aydın Çıldır Havalimanı Geliştirme Projesi kapsamında bazı taşınmazlar ile üzerlerindeki muhdesatın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına ilişkin düzenleme yer aldı.